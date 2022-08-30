Рада схвалила запровадження податкових пільг для забудовників

Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування операцій з об’єктами нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому".

За прийняття відповідного законопроєкту №7683 у першому читанні проголосували 246 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Законопроєкт системно пов’язаний із законом "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому", прийнятим Верховною Радою 15 серпня, який зараз очікує підпису президента.

Зокрема, документом пропонується встановити особливості оподаткування податками на прибуток підприємств, доходи фізичних осіб доходів, додану вартість доходу (операцій) з продажу чи іншого відчуження "неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості, подільного об’єкта незавершеного будівництва".

Метою проєкту у пояснювальній записці серед іншого вказано "полегшення доступу населення до нового житла", а також "зменшення податкового навантаження при наданні нового житла".

Водночас Головне експертне управління Верховної Ради вказує, що запропоновані законопроєктом норми можуть використовуватися для мінімізації сплати податків у сфері будівництва.

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Зокрема, запропонований підхід щодо коригування фінансового результату до оподаткування замовником будівництва, девелопером будівництва, що здійснюють операції з першого продажу неподільного житлового об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта житлової нерухомості, "фактично переносить момент сплату податку на майбутні періоди (до того ж, необмежено у часі)".

"Зазначене може призвести як до бюджетних втрат, внаслідок інфляційних процесів, так і містить ризики недоотримання відповідних сум до бюджету в разі банкрутства відповідних суб’єктів до прийняття в експлуатацію відповідних об’єктів", – вказують парламентські експерти.

Експертне управління Верховної Ради також застерігає, що низка пропозицій законопроєкту може призвести до мінімізації податкових зобов’язань.

Крім того, пропонується звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції "постачання житла (об'єктів житлової нерухомості, неподільного житлового об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта житлової нерухомості), крім першого постачання таких об’єктів". Водночас чинна норма щодо звільнення від ПДВ стосується лише житла (об'єктів житлового фонду).