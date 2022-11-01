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У Києві повністю відновили водопостачання

вода

У Києві повністю відновили водо- та електропостачання. Утім, вимкнення електроенергію продовжаться.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

"Водопостачання в домівки кияни повністю відновили. Дякую фахівцям "Київводоканалу" та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці", – зазначив він.

Водночас, за його словами, вимкнення світла продовжать застосовувати, "оскільки дефіцит в енергосистемі, після варварських атак агресора, – значний".

Як повідомлялося, у понеділок, 31 жовтня, Росія знову завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. 

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок ранкового обстрілу російськими ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні. Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. 

Зокрема, у КМДА зазначали, що через пошкодження енергооб‘єкту біля Києва, 80% споживачів столиці були без водопостачання. 350 тисяч помешкань Києва – без електроенергії.

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Київ (4682) електроенергія (4241) водопостачання (205)


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01.11.2022 09:36 Відповісти

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