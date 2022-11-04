Кабмін скасував конкурсний відбір очільника "Нафтогазу"

Кабінет міністрів скасував проведення конкурсного відбору голови правління НАК "Нафтогаз України" та вніс зміни до статуту компанії.

Про це йдеться у постановах уряду №1234 та №1233 від 3 листопада.

Зокрема, постанова №1234 вносить зміни до постанови Кабміну "Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки". Так, порядок відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки не застосовуватиметься для відбору кандидатів (кандидатур) на посаду голови правління "Нафтогазу".

Водночас постанова №1233 вносить зміни до статуту компанії. Так, наглядовій раді надається право ухвалювати рішення шляхом заочного голосування (опитування). У такому разі рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість кількісного складу членів наглядової ради.

При цьому у статуті залишається положення про призначення голови правління зборами акціонерів за поданням наглядової ради.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 3 листопада офіційно призначив ексміністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України". Раніше того ж дня Верховна Рада підтримала відставку Чернишова з посади міністра, за його звільнення проголосували 279 нардепів.

Нагадаємо, 1 листопада Кабмін звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

У свою чергу в Національному агентстві з питань запобігання корупції зазначили, що призначення Чернишова керівником НАК "Нафтогаз України" є незаконним, оскільки порушує закон "Про запобігання корупції".

Чернишов обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України з березня 2020 року. Раніше він тривалий час очолював концерн "Авек" бізнесмена Олександра Фельдмана, обраного народним депутатом від партії "Опозиційна платформа – За життя!".