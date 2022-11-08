Туреччина почала платити за російський газ у рублях

Міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез заявив, що Туреччина почала розраховуватися за частину природного газу з Росії в рублях.

Як пише Reuters, в інтерв'ю телекомпанії TRT Haber він сказав, що найближчими місяцями частка розрахунків у місцевій валюті в торгівлі енергоносіями з Росією збільшиться.



Росія, яка постраждала від західних санкцій через вторгнення в Україну, все частіше просить покупців платити в рублях, щоб зміцнити свою валюту. Більшість міжнародних енергетичних угод розраховуються в доларах США або євро.



Туреччина також намагається збільшити торгівлю, використовуючи ліру, яка постраждала від місцевої грошово-кредитної політики.



У вересні Анкара і Москва домовилися почати рублеві розрахунки за постачання природного газу.



Відповідаючи на запитання про пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо створення газового хаба в Туреччині, Донмез сказав, що до кінця цього року Анкара розробить дорожню карту і, можливо, проведе конференцію для постачальників та покупців.



"Ми могли б організувати міжнародну газову конференцію, можливо, у січні або лютому, щоб зібрати разом постачальників газу та країни-імпортери, щоб дізнатися їхню думку, і ми діятимемо відповідно до цього", – сказав Донмез.

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Раніше президент РФ Владімір Путін запропонував створити у Туреччині газовий хаб, який міг би стати майданчиком для утворення ціни на газ, а також для постачання до європейських країн. До того Путін заявив, що Росія могла б перенаправити обсяги газу, що раніше транспортувалися до ЄС "Північними потоками", через Чорне море, створивши в Туреччині найбільший газовий хаб. Зрештою президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган доручив уряду розпочати роботу над таким газовим хабом.