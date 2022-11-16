Україна отримає 2,5 мільярда євро траншу вже наступного тижня, – Домбровскіс

Україна отримає транш від ЄС сумою 2,5 млрд євро наступного тижня, ще 0,5 млрд євро – у грудні.

Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми вже виплатили 3 млрд євро. Ще 2,5 млрд євро будуть наступного тижня і ще 0,5 млрд євро будуть у грудні", – сказав Домбровскіс.

За його словами, решту 3 млрд євро, передбачених програмою макрофінансової допомоги на 9 млрд євро на 2022 рік, буде включено до запропонованого пакету кредитної допомоги Україні сумою 18 млрд євро на наступний рік.

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"Що стосується решти 3 млрд євро, рішення цього року були прийняті на разовій основі, і, відповідно, потік фінансування не був цілком передбачуваним. Тому в якомусь сенсі вони були враховані в нашій пропозиції на 18 млрд євро", – уточнив Домбровскіс.

Він пояснив, що це пояснюється розміром пакета допомоги, оскільки спочатку обговорювався пакет допомоги на суму менш ніж 18 млрд євро.

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія офіційно оприлюднила пропозицію надати Україні у 2023 році до 18 млрд євро в новому форматі "макрофінансової допомоги плюс" для стабільного забезпечення життєдіяльності державних функцій під час війни.

Новий пакет макрофінансовї підтримки України до 18 млрд євро, зокрема передбачатиме фінансування українського бюджету у розмірі 1,5 млрд євро щомісяця. Підтримка надаватиметься у формі пільгових довгострокових позик із покриттям процентних витрат, яка також сприятиме реформам України та її шляху до членства в ЄС.