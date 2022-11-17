У США закінчуються деякі види озброєнь, які можна передати Україні, – ЗМІ

Із початком першої повної зими війни Росії з Україною у США закінчуються деякі високотехнологічні системи озброєння та боєприпаси, які можна передати Києву.

Про це повідомили CNN три американські посадовці, які мають безпосереднє відношення до цього питання, передає Європейська правда.

Навантаження на запаси озброєнь – і здатність промислової бази США задовольняти попит – є однією з ключових проблем, з якими стикається адміністрація Байдена, оскільки США продовжують відправляти в Україну зброю на мільярди доларів для підтримки її боротьби з Росією.

Один із посадовців заявив, що запаси певних систем "зменшуються" після майже дев'яти місяців поставок Києву під час війни високої інтенсивності й існує "обмежена кількість" надлишкових запасів, які США можуть відправити.

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Серед систем озброєнь, які викликають особливе занепокоєння щодо відповідності американських запасів українським потребам, є 155-мм артилерійські боєприпаси та зенітні ракети "Стінгер", повідомили джерела.

Деякі джерела також висловили занепокоєння щодо виробництва США додаткових систем озброєнь, включно з протирадіаційними ракетами HARMs, ракетами класу "земля-земля" GMLRS та переносними протитанковими ракетами Javelin – хоча США перейшли до нарощування виробництва цих та інших систем.

Вперше за два десятиліття після виведення військ з Афганістану і переходу до дорадчої ролі в Іраку США не беруть безпосередньої участі в конфлікті. Не маючи необхідності виробляти зброю і боєприпаси для війни, США не виробили достатньої кількості матеріальних засобів, необхідних для підтримання тривалого конфлікту високої інтенсивності.

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Представники оборонного відомства стверджують, що ця криза не впливає на боєготовність самих США, оскільки зброя, що надсилається Україні, не походить з того, що США зберігають для власних потреб.

Але серйозність проблеми є джерелом дебатів у Міністерстві оборони, кажуть чиновники. Хоча США не зможуть надавати Україні високотехнологічне озброєння нескінченно довго, оцінка того, чи "вичерпуються" запаси США, є суб'єктивною, сказав один високопоставлений представник оборонного відомства.

Кілька посадовців підкреслили, що США ніколи не поставлять під загрозу власну боєготовність, і кожна поставка оцінюється з точки зору її впливу на стратегічні резерви і військові плани Сполучених Штатів. За словами офіційних осіб, і міністр оборони Ллойд Остін, і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі уважно стежать за рівнем американських запасів.

Однією з причин занепокоєння низьким рівнем запасів є те, що промислова база США не встигає задовольняти попит достатньо швидко, зазначають джерела. Крім того, європейські союзники не можуть достатньою мірою задовольнити запити українських військових через необхідність підтримувати постачання власних сил.

"Стає дедалі важче й важче. Ми думали, що ця війна закінчиться за кілька днів, але тепер вона може тривати роками. У той час, коли глобальні ланцюги постачання руйнуються, Заходу буде дуже важко задовольнити потреби на такому високому рівні", – заявив член комітету з питань розвідки Палати представників Майк Квіглі.

Прессекретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив в інтерв'ю CNN, що США продовжуватимуть підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", додавши при цьому, що жодна передача зброї Україні не знизила військову готовність США.