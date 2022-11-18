"Нафтогаз" закликав власників дефолтних облігацій відновити переговори

"Нафтогаз України" звернувася до власників єврооблігацій, термін погашення яких настає у 2022 та 2026 роках, із пропозицією відновити переговори про відстрочку виплат.

Про це йдеться у повідомленні, що було розміщено компанією на Ірландській фондовій біржі 18 листопада, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Одним із наших ключових пріоритетів є відновлення довіри до "Нафтогазу", зокрема серед наших інвесторів. Пропозиція повернутись до конструктивного діалогу – перший крок до цього", – зазначив голова правління НАК Олексій Чернишов.

Компанія призначила Lazard Frères SAS (Lazard) ексклюзивним фінансовим радником в рамках своєї пропозиції. Lazard координуватиме процес перемовин разом з AEQUO та Freshfields Bruckhaus Deringer – юридичними радниками "Нафтогазу".

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Як повідомлялося, наприкінці серпня "Нафтогаз" отримав згоду держателів єврооблігацій на відтермінування виплат лише за євробондами на 600 млн євро з погашенням у липні 2024 року, частину яких раніше викупив ЄБРР.

Водночас компанія не змогла отримати згоду інвесторів на відтермінування виплат за євробондами на $500 млн з погашенням у 2026 році. Власники євробондів з терміном погашення у липні 2022 року також відхилили пропозицію "Нафтогазу" з відтермінування виплат.

За останнім випуском євробондів на $335 млн "Нафтогаз України" наприкінці липня допустив дефолт. В компанії тоді пояснювали, що Кабінет міністрів не надав дозволу на погашення єврооблігацій, доручивши керівництву компанії невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами про реструктуризацію боргу.

Після цього "Нафтогаз" направив власникам єврооблігацій через їх емітента Kondor Finance plc повторний запит про згоду про відстрочку виплат, в якому на відміну від початкового пропонує відстрочити погашення та відповідно продовжити термін на два роки не лише євробондів-2022, але і євробондів-2024 та євробондів-2026. Однак власники двох із трьох випусків євробондів відмовили.