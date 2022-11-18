Україна отримала понад $23 мільярди міжнародної допомоги з лютого, – Шмигаль

Україна з початку повномасштабної війни отримала понад $23 млрд міжнародної фінансової допомоги.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 18 листопада, передає Інтерфакс-Україна.

"Україна відчуває надійну підтримку світу в нашій боротьбі за свободу та незалежність. Із початку повномасштабної війни ми отримали понад $23 млрд міжнародної фінансової допомоги. Із них $4,8 млрд від Європейського Союзу та $8,5 млрд від Сполучених Штатів", – сказав Шмигаль.

За його словами, за ці кошти фінансуються критично важливі бюджетні витрати, зокрема виплати бюджетникам, пенсіонерам, переселенцям, одержувачам субсидій, підтримується спроможність громад.

"У наступному році підтримка країн-партнерів та міжнародних фінансових інститутів буде для нас надважливою", – наголосив Шмигаль.

За його словами, Україна розраховує в 2023 році на великий пакет фінансової допомоги Євросоюзу у розмірі $18 млрд, що покриє бюджетний дефіцит за необхідними необоронними видатками, а також позитивне рішення Конгресу США про виділення $37,7 млрд.

"Третьою складовою успішного фінансування бюджету стане нова програма співпраці з МВФ. Працюємо над тим, щоб вона відкрилася наступного року", – додав прем'єр.

Як повідомлялося, 9 листопада Європейська комісія офіційно оприлюднила пропозицію надати Україні у 2023 році до 18 млрд євро у новому форматі "макрофінансової допомоги плюс" для стабільного забезпечення життєдіяльності державних функцій під час війни. Для виділення коштів потрібно внести зміни до законодавства ЄС, однак, за даними ЗМІ, їх ухвалення погрожує заблокувати Угорщина.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час візиту до Києва 18 листопада підтвердив, що Угорщина висловлювала певні занепокоєння щодо того, яким чином буде організоване надання допомоги на наступний рік.

"Ми з усіма країнами ЄС, у тому числі Угорщиною, це питання обговорюємо і сподіваємося отримати рішення Європарламенту і держав-членів вже на початку грудня, щоб почати видавати допомогу вже на початку січня", – заявив Домбровскіс.

Раніше у Єврокомісії визнали, що виділити Україні останніх 3 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро, затвердженого ще у червні, до кінця року не вдасться.

Нагадаємо, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий – 2 серпня.

20 вересня Рада Євросоюзу офіційно ухвалила рішення щодо термінового виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги у формі довгострокових позик, 2 млрд євро з цього пакету Україна отримала 18 жовтня.