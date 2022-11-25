Країни Євросоюзу не змогли домовитися про спільну закупівлю російського газу

Позачергова Рада ЄС з енергетики погодила регламент про спільні закупівлі газу, виключивши з них паливо з Росії.

Про це йдеться у комюніке за підсумками засідання, яке відбулося напередодні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нові правила дозволять державам-членам та енергетичним компаніям спільно закуповувати газ на світових ринках. Об'єднання попиту на рівні ЄС гарантує, що країни Євросоюзу матимуть найкращі важелі впливу, коли справа доходить до купівлі газу на світових ринках, і що держави-члени не будуть конкурувати один з одним у цьому процесі", – йдеться у документі.

Водночас у комюніке наголошується: "Держави-члени особливо уточнили, що російський газ буде виключено із спільних закупівель".

Раніше на пресконференції в Брюсселі головуючий у Раді ЄС з енергетики міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела пояснив, що регламент із спільних закупівель – це одна із складових запропонованого Єврокомісією пакету заходів для пом'якшення наслідків енергетичної кризи, яка була обговорена та узгоджена міністрами у четвер і не вимагатиме додаткової дискусії на наступній позачерговій раді 13 грудня.

Голова ради розраховує, що у грудні можна буде затвердити весь пакет, включаючи колективні закупівлі газу та заходи солідарності, процедури щодо поновлюваних джерел енергії та механізм корекції цін.

Як повідомлялося, міністри енергетики ЄС на зустрічі у четвер, 24 листопада, не змогли домовитися щодо обмеження максимальних цін на газ. Перемовини з цього питання продовжаться 13 грудня.

Раніше Єврокомісія запропонувала механізм корекції ринку для захисту підприємств та населення країн ЄС від надмірних стрибків цін на газ у Євросоюзі. Пропонований інструмент, як випливає з документа, складається з цінової "стелі безпеки" у розмірі 275 євро для деривативів TTF на найближчий місяць.

Нейтральний індекс цін на газ TTF (Title Transfer Facility), який є еталоном цін на газ, що найчастіше використовується в ЄС, відіграє ключову роль на європейському оптовому ринку газу, зазначають у Брюсселі. Механізм може бути активовано з 1 січня 2023 року.