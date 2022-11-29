В полях залишається половина врожаю кукурудзи, аграрії збиратимуть її взимку, – Мінагрополітики

Кукурудза в Україні залишається не зібраною ще на 47% засіяних площ, збирання 11-12 млн тонн кукурудзи, що залишилися, триватиме від декількох тижнів до декількох місяців.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас він запевнив, що врожай кукурудзи цього року буде успішно зібраний, оскільки Україна вже має успішний досвід її збирання взимку.

"На полях залишається ще 11-12 млн тонн кукурудзи. Її вдасться зібрати, але залежно від погодних умов це може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців. Україна має досвід її збирання в попередні мирні роки. Все залежить від погодних факторів – вона може простояти на полях до весни, якщо будуть сприятливими фактори на кшталт вологості, то вона точно буде прибрана. Швидкість збирання також залежатиме від погодного фактора", – розповів Висоцький.

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Як повідомлялося, за даними Мінагрополітики станом на 25 листопада було зібрано 13,5 млн тонн кукурудзи з 2,2 млн га, або 53% від засіяних обсягів.

Минулого тижня зернова біржа GrainTrade повідомляла про несприятливі погодні умови в Україні, через які зростає ймовірність того, що незбираний урожай кукурудзи залишиться зимувати на полях. Це призведе до скорочення пропозиції кукурудзи нового врожаю, що спричинить настабільність поставок до портів та зростання закупівельних цін на неї на внутрішньому ринку.

Біржа також спрогнозувала, що до кінця поточного тижня в Україні скоротиться кількість опадів, а температура повітря впаде до мінус 1-6 градусів за Цельсієм, що сприятиме зниженню вологості у ґрунті та зерні та дозволить прискорити збирання кукурудзи.