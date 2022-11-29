Платіжні системи MasterCard і Visa підвищать комісії інтерчейндж в Україні

Міжнародні платіжні системи MasterCard і Visa підвищують ставки комісії інтерчейндж до 1% з 1 грудня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба державного "Приватбанку".

Водночас у банку пообіцяли зберегти діючі пільгові тарифи на прийом безготівкової оплати картками для торговельних підприємств. З початку грудня та до кінця року для клієнтів "Приватбанку" діятиме пільговий базовий тариф за прийом платежів з карток на рівні 1,3%.

"Збереження пільгового тарифу непросте для банку рішення, проте для нас соціальна відповідальність та підтримка українського бізнесу є головним пріоритетом. Пропонуємо підтримати нашу ініціативу і з боку міжнародних платіжних систем MasterCard і Visa та скасувати підвищення ставки интерчейндж з 1 грудня 2022 року яке змушує банки збільшувати тарифи", – закликав член правління "Приватбанку" з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв.

Visa та MasterCard з 1 березня скасували всі місцеві транзакційні комісії для українських банків та обнулили інтерчейндж. Однак вже за кілька місяців міжнародні платіжні системи відновили стягнення комісій. Зокрема, з червня Visa встановила ставку інтерчейндж на пільговому рівні 0,3%.

Як відомо, "Приватбанк" до початку повномасштабної війни був найбільшим постачальником послуг еквайрингу з часткою 60% від ринку.

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Як повідомлялося, із 26 листопада 2021 року міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard знизили розмір ставки внутрішньодержавних міжбанківських комісій інтерчейндж в Україні до рівня 1,2%.

Нагадаємо, у травні Нацбанк спільно з платіжними системами Visa та Mastercard підписали Меморандум про сприяння конкурентному платіжному ринку в Україні. Наголошувалося, що сторони погодили підхід до поступового зниження граничного розміру ставок внутрішньодержавних міжбанківських комісій (інтерчейндж).

Згідно із меморандумом ставки комісій інтерчейндж планувалося поетапно знизити:

з 1 липня 2021 року – до не більше 1,2%;

з 1 липня 2022 – до не більше 1%;

з 1 липня 2023 – до не більше 0,9%;

"Ощадбанк", "Приватбанк" і "Райффайзен Банк", які сукупно разом займають 87% ринку оплати через POS-термінали, заявили про готовність поетапно знизити комісію інтерчейндж аналогічним чином. Банки-власники платіжних терміналів отримують найбільшу частку комісії інтерчейндж за безготівкові платежі (2-3% від суми купівлі).

Так вони відреагували на ухвалення Верховною Радою у першому читанні законопроєкту №4178, згідно з яким розмір комісії інтерчейндж пропонувалося знизити до 0,3% у 2022 році, що відповідає рівню комісій у ЄС. Проти його прийняття різко виступили банки та платіжні компанії.