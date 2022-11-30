Міненерго доручило позапланово перевірити обленерго через графіки відключення світла

Міністерство енергетики доручило Державній інспекції енергетичного нагляду здійснювати позапланові перевірки на об’єктах енергетики протягом періоду воєнного стану.

Як повідомляє пресслужба Міненерго, відповідний наказ підписано за результатами проведеного Держенергонаглядом моніторингу коректності застосування графіків відключень, дотримання операторами систем розподілу (так званими "обленерго") їх термінів і тривалості.

До перевірок будуть залучені представники НКРЕКП, СБУ, а також НЕК "Укренерго" – в частині перевірок ОСР. Окрім графіків відключення, перевірятимуть технічний стан елементів обладнання системної протиаварійної автоматики.

"Графіки відключення електроенергії мають бути складені та застосовуватись відповідно до вимог чинного законодавства та максимально, наскільки це зараз можливо, враховувати потреби споживачів. Оператори систем розподілу мають чітко дотримуватися цих графіків за відсутності аварійних та екстрених ситуацій", – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Також, відповідно до наказу міністерства, уповноважені представники Держенергонагляду чергуватимуть на диспетчерських пунктах ОСП та ОСР в ранкові та вечірні пікові години з метою контролю за дотриманням графіків відключення електричної енергії.

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Як повідомлялося, за даними "Укренерго", станом на 11:00 середи, 30 листопада, виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні – дефіцит потужності зменшився до 27%. У компанії наголосили, що загальний дефіцит в енергосистемі став наслідком семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, обленерго мають мінімізувати нерівномірне відключення споживачів. За його словами, не допустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово.