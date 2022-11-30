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Новини
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Міненерго доручило позапланово перевірити обленерго через графіки відключення світла

облэнерго,олигархи

Міністерство енергетики доручило Державній інспекції енергетичного нагляду здійснювати позапланові перевірки на об’єктах енергетики протягом періоду воєнного стану.

Як повідомляє пресслужба Міненерго, відповідний наказ підписано за результатами проведеного Держенергонаглядом моніторингу коректності застосування графіків відключень, дотримання операторами систем розподілу (так званими "обленерго") їх термінів і тривалості.

До перевірок будуть залучені представники НКРЕКП, СБУ, а також НЕК "Укренерго" – в частині перевірок ОСР. Окрім графіків відключення, перевірятимуть технічний стан елементів обладнання системної протиаварійної автоматики.

"Графіки відключення електроенергії мають бути складені та застосовуватись відповідно до вимог чинного законодавства та максимально, наскільки це зараз можливо, враховувати потреби споживачів. Оператори систем розподілу мають чітко дотримуватися цих графіків за відсутності аварійних та екстрених ситуацій", – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Також, відповідно до наказу міністерства, уповноважені представники Держенергонагляду чергуватимуть на диспетчерських пунктах ОСП та ОСР в ранкові та вечірні пікові години з метою контролю за дотриманням графіків відключення електричної енергії.

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Як повідомлялося, за даними "Укренерго", станом на 11:00 середи, 30 листопада, виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні – дефіцит потужності зменшився до 27%. У компанії наголосили, що загальний дефіцит в енергосистемі став наслідком семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, обленерго мають мінімізувати нерівномірне відключення споживачів. За його словами, не допустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово.

Автор: 

обленерго (325) перевірка (652) електроенергія (4316) Міненерго (938) відключення світла (608)


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Топ коментарі
+10
з Одесаобленерго почніть - чотири години на добу дають світло і то тільки вдень коли люди на роботі ..
Та і шо це за куйня шо нам розповідають про перевантаження системи , то навіщо вимикати світло вночі ?
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30.11.2022 20:39 Відповісти
+8
Ви би краще перевірили як там захоплена бандитом ахметовим Бурштинська ТЕС продовжує качати бабло у бездонні кишені цього мерзотника а українці кругом цієї станції сидять в темноті!!!
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30.11.2022 21:31 Відповісти
+5
....ну і? на кого оця шняга розрахована...вам що, нічого не видно і так???
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30.11.2022 20:14 Відповісти
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30.11.2022 20:11 Відповісти
....ну і? на кого оця шняга розрахована...вам що, нічого не видно і так???
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30.11.2022 20:14 Відповісти
з Одесаобленерго почніть - чотири години на добу дають світло і то тільки вдень коли люди на роботі ..
Та і шо це за куйня шо нам розповідають про перевантаження системи , то навіщо вимикати світло вночі ?
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30.11.2022 20:39 Відповісти
Думаєте то тільки в Одесі?
В Черкасах так само.
Сьогодні на роботі світла не було з 6 до 15,потім дали на 2 години.
Приїхав додому з 18 до 22 не було.
От так і проходить день при ліхтарях
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30.11.2022 22:35 Відповісти
а вночі хоч дають ?
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01.12.2022 08:11 Відповісти
Ви би краще перевірили як там захоплена бандитом ахметовим Бурштинська ТЕС продовжує качати бабло у бездонні кишені цього мерзотника а українці кругом цієї станції сидять в темноті!!!
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30.11.2022 21:31 Відповісти
100 проц
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30.11.2022 22:55 Відповісти
При відключеннях абсолютно ігнорують те, що в багатьох будинках взагалі немає газу. Все на електриці.
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30.11.2022 22:01 Відповісти
А помочь не хотят? Только мешать проверками.
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30.11.2022 22:22 Відповісти
Помочь тырять бабло?
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30.11.2022 23:02 Відповісти
Тепер і в кого була електрика відключать, щоб заздрість не давила сусіда.
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30.11.2022 23:38 Відповісти
Перевірки завжди "допомагали" зменшити дефіцит електрики.. Нехай кращє підараси перевірять як Запорізська АЕС за кілька днів була рашистами захоплена. Це 6000 МВт.. З нею дефіциту не було би. А щє не було би дефіциту - якщо б державне Центренерго вугілля на опалювальний сезон придбало би.. А так - це окозамилювання.
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01.12.2022 00:42 Відповісти
Рівномірність роботи ТЕС, АЕС, НЕК "Укренерго" в умовах обстрілів забезпечте... потім будете Шмигалі-Зеленські таку ***** нести... А поки - кожен день протягом доби ситуація змінюється по декілька разів (десь прилітає, аварійно енергоблоки вимикаються) і вся рівномірність йде зеленському-шмигалю під хвіст одразу... А щє температура падає..
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01.12.2022 00:48 Відповісти
отлично! Найти очень надо, что такие отключения были обусловлены внутренними диверсиями и саботажем, а обстрелы второстепенны
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01.12.2022 07:15 Відповісти
для тих, хто кричав - це не на часі, прийшов час... час піти... або втекти...
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01.12.2022 09:43 Відповісти
цікаво, чому в моєму регіоні відключені деякі житлові райони і села по 16-18 годин на добу, а сушарка весело шумить цілодобово? генератора там немає, 100%. мабуть, випадковість? чи після військкомів самими багатими стануть керівники розподілу енергії?
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01.12.2022 09:46 Відповісти

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