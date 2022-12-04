Іспанія надасть 4,5 мільйона євро на енергетичну підтримку України

Іспанія перерахує 4,5 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України, створеного Європейською Комісією.

Про це заявила міністерка з питань екологічного переходу Іспанії Тереза Рібера на зустрічі з послом України Сергієм Погорельцевим, передає Європейська правда.

Зазначається, кошти будуть виділені з бюджету міністерства на 2022 рік у межах постійної підтримки українського народу з боку Іспанії та допомоги у відновленні частини енергетичної інфраструктури, зруйнованої внаслідок російських бомбардувань.

Також Рібера пообіцяла передати провідним енергетичним компаніям Іспанії прохання українського посла про надання обладнання та матеріалів для ремонту енергетичної інфраструктури безпосередньо Україні.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз та інші міжнародні партнери спрямують 25,5 млн євро через Фонд енергетичної підтримки України для найнагальніших потреб у відновленні енергетичної інфраструктури.

У свою чергу голова Комітету з питань інтеграції країни до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що потреби у відновленні енергетичної інфраструктури України після масованих ракетних обстрілів оцінюються приблизно в 300 млн євро.