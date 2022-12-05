Єврокомісія помітила прогрес у виконанні Україною умов для безвізу

Україна продовжує виконати умови для функціонування безвізового режиму з Європейським союзом і досягла прогресу у виконанні минулорічних рекомендацій.

Про це йдеться у п'ятому звіті Європейської комісії про моніторинг безвізового режиму ЄС з Україною, Албанією, Боснією та Герцеговиною, Чорногорією, Північною Македонією та Сербією, а також Грузією та Молдовою, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Усі зацікавлені країни продовжують виконувати вимоги лібералізації візового режиму і досягли прогресу у виконанні минулорічних рекомендацій. У звіті основна увага приділяється діям, вжитим для виконання рекомендацій, зроблених Комісією минулого року в четвертому звіті в рамках механізму призупинення дії віз, що забезпечують безперервність візового режиму. У звіті також виділяються галузі, в яких необхідні подальші зусилля з боку кожної країни", – зазначають у Єврокомісії.

ЄК констатує, що всі оцінювані країни продовжують вживати заходів щодо запобігання організованій злочинності та боротьбі з нею, проте необхідні подальші зусилля для вирішення проблем внутрішньої безпеки.

Зокрема, щодо боротьби з корупцією на високому рівні у звіті наголошується, що зусилля у цьому напрямку, як і раніше, "стримуються обмеженими можливостями та правовим статусом антикорупційних органів, а також невеликою кількістю судових процесів та обвинувальних вироків".

Щодо боротьби з організованою злочинністю в ЄК констатували: усі країни мають активізувати боротьбу з транснаціональними організованими злочинними мережами у співпраці з Європолом.

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Як повідомлялося, згідно з оприлюдненим у серпні 2021 року четвертим звітом Єврокомісії в рамках механізму призупинення безвізових режимів, Україна в цілому продовжувала відповідати встановленим для безвізу критеріям, однак мала докласти більше зусиль для боротьби з корупцією, відмиванням грошей та організованою злочинністю.

При цьому кілька країн Європейського Союзу винесли низку застережень щодо своїх оцінок роботи лібералізованого візового режиму з Україною, Грузією, Молдовою та країнами Західних Балкан.