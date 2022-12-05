Молдова попередила про можливі відключення світла через ракетні удари Росії

На тлі ракетних ударів російських окупантів по критичній інфраструктурі України в Молдові можливі відключення світла.

Про це повідомили в державній енергетичній компанії Moldelectrica, передає LIGA.net.

Молдовські енергетики заявили про збої в електросистемі країни. Зазначається, що "є шанси" на відключення світла.

Як повідомлялося, російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України 23 листопада спричинили знеструмлення на половині території Молдови.

15 листопада Молдова також постраждала від відключення електроенергії після російських ракетних ударів.

5 грудня Росія продовжує бити по українським енергетичним об'єктам.