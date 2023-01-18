Голова "Нафтогазу" анонсував вихід компанії з дефолту (оновлено)

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що компанія завершує переговори з кредиторами щодо реструктуризації єврооблігацій, за якими компанія допустила дефолт.

Про це він повідомив у коментарі CNBC.

"До кінця цього місяця ми плануємо отримати згоду наших власників облігацій на реструктуризацію. Це зараз відбувається досить інтенсивно. Я планую протягом двох тижнів завершити цей процес", – зазначив очільник "Нафтогазу".



"Нафтогаз" став першою українською державною компанією, яка оголосила дефолт після вторгнення Росії у лютому.

У коментарі Інтерфакс-Україна Чернишов уточнив, що йдеться про реструктуризацію єврооблігацій "Нафтогазу" з погашенням у 2022 та 2026 роках, за якими минулого року було допущено дефолт.

"Ми розраховуємо, що найближчими тижнями ми досягнемо так званого consent solicitation, тобто згоди на реструктуризацію, і реструктуризуємо євробонди 2022 і 2026, і рухатимемося вперед", – сказав голова "Нафтогазу".

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Як повідомлялося, у листопаді Кабмін погодив підписання "Нафтогазом" договору з Lazard Frères SAS про надання послуг фінансового радника для проведення реструктуризації її зобов’язань за євробондами.

Наприкінці серпня "Нафтогаз" отримав згоду держателів єврооблігацій на відтермінування виплат лише за євробондами на 600 млн євро з погашенням у липні 2024 року, частину яких раніше викупив ЄБРР.

Водночас компанія знову не змогла отримати згоду інвесторів на відтермінування виплат за євробондами на $500 млн з погашенням у 2026 році. 17 серпня власники євробондів з терміном погашення у липні 2022 року також відхилили пропозицію "Нафтогазу" з відтермінування виплат.

Наприкінці липня "Нафтогаз України" допустив дефолт за цими єврооблігаціями на $335 млн, виплати за якими мали бути здійснені 26 липня. В компанії тоді пояснювали, що Кабінет міністрів не надав дозволу на погашення єврооблігацій, доручивши керівництву компанії невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами про реструктуризацію боргу.