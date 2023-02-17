Найбільший власник торгової нерухомості йде з Росії, – ЗМІ

Найбільший власник торгової нерухомості в Росії – шведська Ingka Group, якій належать мережі магазинів меблів та товарів для дому IKEA та торгових центрів "Мега", – шукає покупців на свою нерухомість в Росії.

Про це повідомляє РБК з посиланням на джерела на ринках рітейлу та нерухомості та двох співрозмовників у російських інвестиційних компаніях.

За даними агентства, вже розпочалися переговори мінімум із двома потенційними покупцями, але вони перебувають у початковій стадії. Водночас співрозмовник на ринку нерухомості зауважує, що остаточне корпоративне рішення про продаж цих активів ще не прийнято.

В Ingka уточнили, що ТЦ "Мега" продовжують працювати, а компанія зосереджена на "забезпеченні безпеки операцій та якості обслуговування клієнтів".

Флагманські магазини IKEA у цих ТЦ закрилися на початку березня 2022 року. У портфель нерухомості Ingka в Росії входять 14 торгових центрів "Мега" (Москва, Московська та Ленінградська області, Омськ, Уфа, Ростов, Самара, Адигея, Казань, Єкатеринбург, Новосибірськ, Нижній Новгород), гіпермаркети, де працювали магазини IKEA, а також ділянки, на яких планувалося будівництво нових торгових центрів.

Дохід від оренди Ingka Centers у Росії, за оцінкою Forbes, за результатами 2021 року становив $350 млн.

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Справедлива вартість портфеля нерухомості Ingka у Росії становить не менше $5 млрд, оцінив гендиректор INFOLine-Аналітики Михайло Бурмістров. Він припустив, що з урахуванням дисконту, який вимагає влада від компаній, що йдуть з Росії, ціна продажу може становити $2,5-3 млрд. Без урахування дисконтів, виходячи з доходів компанії, вартість портфеля могла становити $10 млрд і більше, припустив керуючий партнер Nikoliers Микола Казанський.

Ingka Group належить зареєстрованій у Нідерландах Stichting Ingka Foundation – фундації, заснованій у 1982 році Інгваром Кампрадом, шведським мільярдером і власником IKEA. Ingka є одним із найбільших благодійних фондів у світі.