Ексочільник "Нафтогазу" Коболєв не вніс заставу у 229 мільйонів, – САП

Ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв станом на сьогодні не вніс заставу у 229,2 млн грн у справі про зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як нагадали в САП, 1 березня Апеляційна палата ВАКС застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,25 млн грн.

Відповідно до рішення суду, він мав внести кошти впродовж 5 днів, тобто до 6 березня, та зобов’язувався повідомити про це детектива та прокурора.

"Проте, станом на 7 березня 2023 року інформація про внесення застави у встановленому судом розмірі так і не надійшла до органу досудового розслідування", – йдеться у повідомленні.

При цьому, в САП уточнили, що наразі жодні рахунки підозрюваного суд не арештовував у цьому кримінальному провадженні.

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Нагадаємо, 19 січня повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).

Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.