Ексочільник "Нафтогазу" Коболєв не вніс заставу у 229 мільйонів, – САП
Ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв станом на сьогодні не вніс заставу у 229,2 млн грн у справі про зловживання службовим становищем.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Як нагадали в САП, 1 березня Апеляційна палата ВАКС застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,25 млн грн.
Відповідно до рішення суду, він мав внести кошти впродовж 5 днів, тобто до 6 березня, та зобов’язувався повідомити про це детектива та прокурора.
"Проте, станом на 7 березня 2023 року інформація про внесення застави у встановленому судом розмірі так і не надійшла до органу досудового розслідування", – йдеться у повідомленні.
При цьому, в САП уточнили, що наразі жодні рахунки підозрюваного суд не арештовував у цьому кримінальному провадженні.
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Нагадаємо, 19 січня повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).
Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.
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Доводьте його провину, клоуни ОПешні.
Після виграшу суду зі сторони відповідача прозвучали заяви, що газпром платити не збирається.
Кошти врешті були сплачені, але не завдяки бенефіціарів тих преміальних бонусів, а в результаті домовленостей зе-влади з пуйлом в широкому спектрі питань фактичного роззброєння України перед, де ці гроші були лиш наживкою для впровадження політики, що призвела до катастрофи 24.02.2022.
Тому ці премії зелені вважають своїми, а не Коболєва чи когось, хто ще їх отримав.
Зараз приходить розуміння, що ці гроші оплачені смертями і стражданнями сотень тисяч українців.
Так що суд на Коболєвим - це не про порушення фінансової дисципліни в державній компанії, а про мародерство цих кривавих грошей.
(А. Лінкольн)
Суд доведе чи спростує. Поки схоже на зведення «рахунків».
А якщо крадії в нафтогазі та уряді вводять законодавчі акти коли облгази нараховують всякі коефіцієнти та "приведення" хто як хоче - це не ринок....
2018 рік
Бюджети всіх рівнів України живуть за рахунок видобутку газу та нафти, а також від сплати акцизів на тютюн, алкоголь та нафтопродукти. В розрізі власників, найбільшими платниками стали державні компанії. В розрізі фінансово-промислових груп: державна група "Нафтогаз" та СКМ Ріната Ахметова.
В 2018 році сотня найбільших компаній України сплатила 291,7 млрд грн податків до державного бюджету. Ця цифра більше на 14 % у порівнянні з минулорічними показниками(2017 р), зазначають у Віснику ДФС.
Перша десятка рейтингу сплатила до бюджету 155 млрд грн податків, або 55% від загальної суми, сплаченою сотнею найбільших платників податків.
Це п'ять компаній з групи НАК "Нафтогаз України", чотири тютюнові компанії та оператор оптового ринку електроенергії - ДП "Енергоринок".
Лідером по сплаті податків другий рік поспіль залишається державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування", яка входить до державної групи "Нафтогаз".
Нафтогаз прозвітував у 2021 році: сукупний чистий збиток групи підприємств, якими керує Нафтогаз, становив 4,37 млрд грн.
Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, хоча у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.
И да... Дай мне доступ на 5 мин к твоей биографии, я из тебя такого мародера слеплю, что фиг когда отмоешься)) Одно сразу можешь ловить... Судом в Украине Коболеву грозил Миллер.... Так что это уже на твой выбор КТО ТЫ... Кровавый мародер или полезный идиот....
Прокурори в українських судах підтримують лише державне обвинувачення у кримінальних справах, жодними ставками вони не займаються. Так що ти забрехався маскаль.
Твій Коболєв нічим не відрізняється від своїх попередників. Тут і ліпити нічого немає потреби. Всі грабували український народ через паразитичний Нафтогаз і Коболєв тут не вийняток.
Рада приняло решение выплатить вознаграждение менеджерам.
Что вы к ним *********?
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6 ТРАВНЯ 2021
Кради й тікай. Не будь як Коболєв. Будь як Кирило Шевченко.
Вчора була апеляція по справі Коболєва.
У першій інстанції суд постановив, що не було самого злочину і прокуратурі в усьому відмовив.
У другій інстанції суд постановив відправити Коболєва під арешт із заставою 229 мільйонів гривень (його рахунки прокуратура заарештувала).
Може здатися, що ця історія про Коболєва. Але взагалі-то одночасно з Коболєвим прилетіла справа Пивоварському. Теж висмоктана з пальця. За рішення, завдяки якому в нашій країні взагалі портове господарство розвинулося. Зараз ще Нефьодова посадять за Прозорро. Смілянського за Укрпошту. Всєх в труху.
А далі всім іншим з покоління «соросят» теж, звичайно ж, приїде підозра, застава в сто тисяч достобісів і термін.
Бо нема чого.
Коли я кажу «це меседж», я маю на увазі, що це те рішення і та подія, які будуть коштувати нам всього. Воно має вимірюватися не грошима, а роками. Роками вкраденими в України.
Нафтогаз завжди, від дня свого заснування, був збитковим і завжди програвав Газпрому.
Потім під час каденції Коболєва він був прибутковим та вигравав у Газпрому. Потім каденція Коболєва припинилася й ось Нафтогаз знову банкрут.
То кого з голів Нафтогазу Україна як держава садить у в'язницю? Саме ось його одного й садить.
Це сигнал кожній людині, яка раптом випадково сподівається прийти на державну службу і щось змінити. Або в тебе не вийде, або ти сядеш. Україні не потрібні Коболєви. Україні потрібні Бойко та Фірташі. Україні потрібні менеджери із зарплатою у шість тисяч гривень. Вони можуть украсти у нас все. Вкрасти у нас можна все. Заробити у нас ми не дамо.
Тому жодна освічена людина при здоровому глузді до держуправління більше не прийде. По цимбалах, яка прогресивна, чесна та демократична влада його кликатиме. Влада зміниться, мине сім років і тебе посадять. А вона зміниться, вона завжди змінюється.
Кради й тікай. Не будь як Коболєв. Будь як Кирило Шевченко.
Ця логіка, очевидна будь-якій розумній людині, вартує нам, як країні, дорожче за будь-які гроші. Вона вартує нам роки.
Alex Noinets , боєць ЗСУ, співзасновник Демократичної Сокири