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Новини
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Ексочільник "Нафтогазу" Коболєв не вніс заставу у 229 мільйонів, – САП

коболев,андрій,коболєв

Ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв станом на сьогодні не вніс заставу у 229,2 млн грн у справі про зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як нагадали в САП, 1 березня Апеляційна палата ВАКС застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,25 млн грн.

Відповідно до рішення суду, він мав внести кошти впродовж 5 днів, тобто до 6 березня, та зобов’язувався повідомити про це детектива та прокурора.

"Проте, станом на 7 березня 2023 року інформація про внесення застави у встановленому судом розмірі так і не надійшла до органу досудового розслідування", – йдеться у повідомленні.

При цьому, в САП уточнили, що наразі жодні рахунки підозрюваного суд не арештовував у цьому кримінальному провадженні.

Читайте також: Підозра Коболєву щодо премій на 260 мільйонів необґрунтована, – ВАКС

Нагадаємо, 19 січня повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).

Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.

Автор: 

застава (283) Коболєв Андрій (504) САП (266)


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Топ коментарі
+26
І вірно зробиа.
Доводьте його провину, клоуни ОПешні.
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07.03.2023 13:39 Відповісти
+17
коболев такой же вор, аферист и ссученое чьмо, как и зебыдлло. но его ктото хочет видеть белым и пушистым.
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07.03.2023 13:45 Відповісти
+13
Якбі це були зелени потвори, гроші назбирали би
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07.03.2023 13:39 Відповісти
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І вірно зробиа.
Доводьте його провину, клоуни ОПешні.
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07.03.2023 13:39 Відповісти
Якбі це були зелени потвори, гроші назбирали би
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07.03.2023 13:39 Відповісти
"Вор должен сидеть в тюрьме" чи можливо "Вор должен" , як кажуть в Одессе будим поглядать..
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07.03.2023 22:48 Відповісти
може це тому, що всі його рахунки заблоковані...
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07.03.2023 13:39 Відповісти
Ніхто їх не блокував, САП вже прокоментували
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07.03.2023 18:39 Відповісти
То треба бути дурним на цілу голову, щоби віддати такі гроші, "зароблені непосильним трудом" (с).
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07.03.2023 13:42 Відповісти
Зароблені, офіційно, чесно. Можете спростувавти? Прошу.
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07.03.2023 17:11 Відповісти
Що ж, іронія долі цього колишнього керівника компанії "Нафтогаз України" у тому, що отримання премій топ-менеджерами за виграш в Стокгольмі справи проти газпрому було прив'язано до однієї умови: отримання позивачем виграних коштів на свій рахунок.
Після виграшу суду зі сторони відповідача прозвучали заяви, що газпром платити не збирається.
Кошти врешті були сплачені, але не завдяки бенефіціарів тих преміальних бонусів, а в результаті домовленостей зе-влади з пуйлом в широкому спектрі питань фактичного роззброєння України перед, де ці гроші були лиш наживкою для впровадження політики, що призвела до катастрофи 24.02.2022.
Тому ці премії зелені вважають своїми, а не Коболєва чи когось, хто ще їх отримав.
Зараз приходить розуміння, що ці гроші оплачені смертями і стражданнями сотень тисяч українців.
Так що суд на Коболєвим - це не про порушення фінансової дисципліни в державній компанії, а про мародерство цих кривавих грошей.
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07.03.2023 19:27 Відповісти
коболев такой же вор, аферист и ссученое чьмо, как и зебыдлло. но его ктото хочет видеть белым и пушистым.
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07.03.2023 13:45 Відповісти
Це ти коболєва з вітренко переплутав
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07.03.2023 14:15 Відповісти
А можно фактами?) Или вы просто не любите тех кто больше вас зарабатывают?)
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07.03.2023 18:49 Відповісти
А судьи кто?
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07.03.2023 13:49 Відповісти
А чого вітренко не взяли за жабри? Саме при цьому Нафтогаз став збитковим.
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07.03.2023 14:00 Відповісти
Вітренко тоді також премію отримав ) $4млн
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07.03.2023 14:03 Відповісти
Для того аби подитися прибутковість державної компанії, можна просто відкрити гугл. За минули рік збиток нафтогазу понад 50 млрд, попередній рік плюс 50 млрд грн, як і попередні
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07.03.2023 14:13 Відповісти
Цім вертіхвосткам заставу дати дорівнює втратити
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07.03.2023 13:48 Відповісти
«Те, що одні багаті, свідчить про те, що інші можуть стати багатими, і тому це лише заохочення для галузі та компанії.»
(А. Лінкольн)

Суд доведе чи спростує. Поки схоже на зведення «рахунків».
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07.03.2023 13:48 Відповісти
і що характерно: якщо його заберуть до СІЗО - на Банкову "прилетить" від G7 і його членів, а також від Євросоюзу. Прилетить, навіть попри те, що його "розкручують" НАБУ+САП.
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07.03.2023 13:53 Відповісти
Яке НАБУ, такі і справи.
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07.03.2023 17:29 Відповісти
мабудь мама зі США внесла заставу. Та якій він регулярно перераховував сотні мільйонів зарплати, місячних премій по 10-12 млн, квартальних і т.д. Не може менеджер державної компанії вічного банкрота отримувати щомісяця кілька десятків мільйонів гривень зарплати плюс стільки ж премій при прожитковому мінімумі на той час по моєму 2800
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07.03.2023 13:56 Відповісти
За весь час господарювання коболєва, нафтогаз був прибутковим.
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07.03.2023 13:59 Відповісти
та невже??? за рахунок постійних дотацій, продажу газу власного видобутку в пять разів дорожче собівартості???
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07.03.2023 14:08 Відповісти
Не бреши, дотацій не було (були і є т.зв. "субсидії" для громадян); а весь товар (в т.ч. газ) в цивілізованому суспільстві має купуватися/продаватися по ринковим цінам - і дарма, яка його собівартість.
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07.03.2023 14:36 Відповісти
адвокати крадія набігли, не було дотацій..ти перепутав з переляку субсидії громадян та державні вливання, кредити держбанків для того довбаного нафтогазу який існує за рахунок перепродажу того газу. Про це вже говорять десятки років. А щодо ринку то будь ласка - ліквідуємо нафтогаз і вперед нехай різні компанії працюють на нашому ринку і плюс іноземні. Але ж як кажуть" така корова треба самому". І забув - в цивілізованому світі.. а ми що вже цивілізований світ???
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07.03.2023 14:55 Відповісти
Ви знаєте, якщо будуть працювати іноземні компанії в Україні то по якій ціні вони будуть продавати газ? Правильно по ринкових а чи знаєте ви ринкові ціни в ЄС і ціну газу в Україні? Буде різниця разів в 10 може й більше.І не кажіть що там зарплати вищі це не впливає на ринкову ціну або купуй або іди далі.
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07.03.2023 23:19 Відповісти
ринок якщо він по справжньому "ринок" - все відрегулює. То ми чудово бачили влітку минулого року коли була паливна криза. Уряд зняв регулювання і ціни від 65 грн/літр опустилися до нинішніх 46-50, і паливо причому на кожному кроці хоч залийся, і то війна і всі паливобази розбомблені, і долар по 40.
А якщо крадії в нафтогазі та уряді вводять законодавчі акти коли облгази нараховують всякі коефіцієнти та "приведення" хто як хоче - це не ринок....
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08.03.2023 07:45 Відповісти
Продавати товар, зокрема й за ринковими цінами, має власник товару. Тож цікаво, коли це і як Коболєв став власником державного газу?
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07.03.2023 17:21 Відповісти
А с какого перепугу вы решили что газ только тех кто пользуется газом, а не всех граждан страны?) С какого перепугу вы захотели МОЙ газ на халяву?) Ваш "дешевый" газ нам стоил Крыма и оккупированного юга... И да... Мариуполь тоже в этом списке...
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07.03.2023 18:59 Відповісти
"При цьому, в САП уточнили, що наразі жодні рахунки підозрюваного суд не арештовував у цьому кримінальному провадженні."
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07.03.2023 14:08 Відповісти
За наслідками перевірки держаудитслужби за один з гаком рік діяльності компанії під керівництвом Коболєва вияаили порушень з нецільового використання коштів компанії на понад 220млрд грн, несплати дивідендів в держбюджет на понад 70млрд грн. Замість витрачання 10ти кратних доходів від перепродажу газу на збільшення його видобутку, Коболєв витрачав грошові ресурси компанії на сумнівні оборутки, чим заганяв компанію у боргову яму, мабуть маючи при цьому непоганий гешефт.
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07.03.2023 14:49 Відповісти
Ти брехун...
2018 рік

Бюджети всіх рівнів України живуть за рахунок видобутку газу та нафти, а також від сплати акцизів на тютюн, алкоголь та нафтопродукти. В розрізі власників, найбільшими платниками стали державні компанії. В розрізі фінансово-промислових груп: державна група "Нафтогаз" та СКМ Ріната Ахметова.

В 2018 році сотня найбільших компаній України сплатила 291,7 млрд грн податків до державного бюджету. Ця цифра більше на 14 % у порівнянні з минулорічними показниками(2017 р), зазначають у Віснику ДФС.

Перша десятка рейтингу сплатила до бюджету 155 млрд грн податків, або 55% від загальної суми, сплаченою сотнею найбільших платників податків.

Це п'ять компаній з групи НАК "Нафтогаз України", чотири тютюнові компанії та оператор оптового ринку електроенергії - ДП "Енергоринок".

Лідером по сплаті податків другий рік поспіль залишається державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування", яка входить до державної групи "Нафтогаз".
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07.03.2023 15:02 Відповісти
Розкажи, яка там динаміка сплати податків та дивідендів до бюджету за останні 3 роки компаніями, якими керує 'Нафтогаз"....

Нафтогаз прозвітував у 2021 році: сукупний чистий збиток групи підприємств, якими керує Нафтогаз, становив 4,37 млрд грн.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, хоча у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.
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07.03.2023 15:27 Відповісти
Відкрий висновок держаудит служби України по результатам перевірки твоєї мародерсько-спекулятивної компанії і знайди все, що тебе цікавить.
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07.03.2023 15:30 Відповісти
))) Сказочный клоун))) У моего знакомого по такой схеме отжали ставки))) Какой красивый аудит был написан, как прокуроры красиво в суде выступали) А статьи какие красивые в прессе были)))) А по факту... До него эти ставки были больше 20 лет заброшены... Без воды, без всей системы обеспечения.... Он во все это вложился... Теперь тоже все заброшено и разграблено... Я уже не помню как там именно платился налог... За площадь земли или за площадь водной поверхности... Но прокуроры посчитали что нужно платить и за то и за то... Решением суда арестовали имущество... Рыбу сами прокуроры всю вывезли, досталось с этого что то держаудит службі України или нет, я не знаю, но все решения были основаны на ее заключении))) Миллионы убытков и прочие эпитеты тобой перечисленные) Зато сейчас красота) Никто вообще этими ставками не пользуется, соответственно и налоги никто не платит))) Но самое гланое УБЫТКОВ ТО НЕТ)))
И да... Дай мне доступ на 5 мин к твоей биографии, я из тебя такого мародера слеплю, что фиг когда отмоешься)) Одно сразу можешь ловить... Судом в Украине Коболеву грозил Миллер.... Так что это уже на твой выбор КТО ТЫ... Кровавый мародер или полезный идиот....
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07.03.2023 19:39 Відповісти
Ти брехун і маскаль, значить твій знакомий барижив державними ставками і не платив податків чи/або орендної плати. Правильно зробили що віджали).
Прокурори в українських судах підтримують лише державне обвинувачення у кримінальних справах, жодними ставками вони не займаються. Так що ти забрехався маскаль.
Твій Коболєв нічим не відрізняється від своїх попередників. Тут і ліпити нічого немає потреби. Всі грабували український народ через паразитичний Нафтогаз і Коболєв тут не вийняток.
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07.03.2023 22:42 Відповісти
Это же надо на такой мелочи спалится))) Клоун, это в рашке прокуроры не возбуждают уголовных дел, а в Украине это норма) Не могу тебе дать ссылку на реестр судебных решений, где по моему заявлению прокуратура возбудила дело и суд вынес положительное решение, так как этим я сразу засвечу себя) А в оккупации это рискованно) Ну уже прогресс... Украинский выучил, со временем научишся выговаривать поляницю, а там гляди и наше законодательство выучишь))) Так что ты в очередной раз подтвердил свой статус)))
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07.03.2023 23:13 Відповісти
Що ти верзеш москаль? В зеркало заглянь спочатку і прочитай український закон про прокуратуру і не пиши тут різної маячні
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08.03.2023 02:04 Відповісти
У людини заблоковані банківські рахунки. Звідки він може взяти заставу?
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07.03.2023 13:57 Відповісти
"При цьому, в САП уточнили, що наразі жодні рахунки підозрюваного суд не арештовував у цьому кримінальному провадженні. Джерело: https://biz.censor.net/n3404179"
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07.03.2023 14:06 Відповісти
Ви вважаєте що він ті кошти у банку розмістив?...Він- це не ми з Вами...Наші " кошти" і в кишені можно розміщати...
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07.03.2023 16:48 Відповісти
Валізами за кордон вивіз. (сарказм)
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07.03.2023 17:28 Відповісти
Ніколи не розумів і не зрозумію як найнятий з голою сракою менеджер може отримувати замість фіксованої в контракті зарплати прибуток замість власника. Та ще й грабувати його хтиво ********* з екранів ЗМІ. І таких "коболєвих" жидобільшовицька номенклатура наплодила до фіга. Наприклад жидок смілянський з УкрПошти чого вартий з зарплатою більшою ніж у президента США... А судді і прокурори які все своє смердюче життя вимагали і отримували хабарі тепер отримують пенсії по 200 000 гривень за "видатні заслуги". Які, плядь заслуги?
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07.03.2023 14:06 Відповісти
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07.03.2023 14:51 Відповісти
В НАК «Нафтогаз України» є наглядова рада.
Рада приняло решение выплатить вознаграждение менеджерам.
Что вы к ним *********?
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08.03.2023 08:45 Відповісти
Ага... Верховна Рада щойно проголосувала виплатити собі подвійну зарплату з бюджету "за інтенсивність праці"...
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08.03.2023 09:14 Відповісти
Сирота казанська. Аж сльоза навернулась. )))
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07.03.2023 14:32 Відповісти
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07.03.2023 17:13 Відповісти
До Коболева, я не платил за доставку газа 300-400 грн. в мес. А качество газа было всегда не ахти. В летней кухне стоит баллон с автогазом, так на нем 1 литр воды закипает в два раза быстрее чем на нафтогазовом. И помнится при Коболеве нафтогаз был прибыльным и кацапов послали за кораблем: на поставках и в Стокгольме. Только найвелычнишый всунул жало в Париже и помешал загнать газпром на дно.
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07.03.2023 14:37 Відповісти
Тут правильно буде сказати до Порошенка з вінницькою ********, що пов'язано із запровадженням бутафорії, т.з. "ринку газу".
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07.03.2023 14:56 Відповісти
До Байдена, ви хотіли сказати.
"Блінкен не приховує шоку від руйнування корпоративного управління в "Нафтогазі" - ЦПК"

6 ТРАВНЯ 2021
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07.03.2023 17:14 Відповісти
Мій коментар стосувався додаткової непомірної плати за розподіл газу, запровадженої Порошенком у законі про ринок газу, який нав'язали побутовим споживачам, навіть у разі мінімального споживання газу
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07.03.2023 22:20 Відповісти
Паразитичний Нафтогаз варто повністю ліквідувати, як непотрібну і шкідливу прокладку між виробником і споживачем
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07.03.2023 22:22 Відповісти
Конечно ликвидировать))) Ведь кто еще так нагнул твой грязьпром))) Нет Нафтогаза и нет судов по Крыму... Да, МЕРЗОСТЬ???
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07.03.2023 23:30 Відповісти
А чего тебе не вспомнить команду Петлюры или бабу Юлю, с двумя рукотворными топливными кризисами - в 1999 и 2005.
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08.03.2023 10:04 Відповісти
А ви тут для чого? Згадуйте. Я ніколи не виправдовував бабу Жулю
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08.03.2023 19:32 Відповісти
гілочка для розуміння того, скільки ще совка залишилось в Україні, навіть попри війну з касапами. Характерно, що 9 з 10-ти совкових - 73/43%зебіли.
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07.03.2023 14:39 Відповісти
треба монобанку выдкрити щоб нарід скинувся на заставу
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07.03.2023 14:51 Відповісти
вистачить і "монокоаліції".
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07.03.2023 15:20 Відповісти
чому смі простір засирається темами про тих хто не боронить Украиїну, не захищає її, не віддає своє життя за неї, ми приділяємо більше часу тим хто його не вартий , хто не повинен а ні шагу по цій землі робити
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07.03.2023 15:47 Відповісти
Це звісно ж про дермака і зеленського
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07.03.2023 15:54 Відповісти
Як так Дермак з зеленським вже їх попилили а грошей нема воніж бідні схуднуть ну як їх опухші харі, ну так не можно в неправовій державі де все під контролем дорвавшихся до булави це протизаконно
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07.03.2023 15:52 Відповісти
Коболєв міг взяти гроші у москалів і програти арбітраж в Стокгольмі, вирішив, що краще гроші як премія від України... тепер сяде. Гарний приклад на майбутнє
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07.03.2023 16:32 Відповісти
Он мог у них взять в ДЕСЯТКИ раз больше и они бы заплатили.... А те кто сейчас требуют расправы над ним, чухали бы репу, и искренне удивлялись как так получилось и откуда мы кацапам должны 60 лярдов зелени... Ну в принципе как и было при бойках и прочих...
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07.03.2023 23:23 Відповісти
200% так би було,зато всі були задоволені що хтось не отримав бонуси.
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07.03.2023 23:27 Відповісти
Непідкупний топ-менеджер, яких потребує Україна відмивається від бруду. Корупціонер давно би "порішав". Заберіть руки від Коболєва!
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07.03.2023 17:01 Відповісти
надо было украсть как бойко на вышках -800 млн. долл, а потом еще ездить в москву еще раз за баблом до тех кто отжал все вышки, и получить Героя за это, радуйтесь гандоны в САП
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07.03.2023 17:20 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Кради й тікай. Не будь як Коболєв. Будь як Кирило Шевченко.

Вчора була апеляція по справі Коболєва.
У першій інстанції суд постановив, що не було самого злочину і прокуратурі в усьому відмовив.
У другій інстанції суд постановив відправити Коболєва під арешт із заставою 229 мільйонів гривень (його рахунки прокуратура заарештувала).
Може здатися, що ця історія про Коболєва. Але взагалі-то одночасно з Коболєвим прилетіла справа Пивоварському. Теж висмоктана з пальця. За рішення, завдяки якому в нашій країні взагалі портове господарство розвинулося. Зараз ще Нефьодова посадять за Прозорро. Смілянського за Укрпошту. Всєх в труху.
А далі всім іншим з покоління «соросят» теж, звичайно ж, приїде підозра, застава в сто тисяч достобісів і термін.
Бо нема чого.
Коли я кажу «це меседж», я маю на увазі, що це те рішення і та подія, які будуть коштувати нам всього. Воно має вимірюватися не грошима, а роками. Роками вкраденими в України.
Нафтогаз завжди, від дня свого заснування, був збитковим і завжди програвав Газпрому.
Потім під час каденції Коболєва він був прибутковим та вигравав у Газпрому. Потім каденція Коболєва припинилася й ось Нафтогаз знову банкрут.
То кого з голів Нафтогазу Україна як держава садить у в'язницю? Саме ось його одного й садить.
Це сигнал кожній людині, яка раптом випадково сподівається прийти на державну службу і щось змінити. Або в тебе не вийде, або ти сядеш. Україні не потрібні Коболєви. Україні потрібні Бойко та Фірташі. Україні потрібні менеджери із зарплатою у шість тисяч гривень. Вони можуть украсти у нас все. Вкрасти у нас можна все. Заробити у нас ми не дамо.
 Тому жодна освічена людина при здоровому глузді до держуправління більше не прийде. По цимбалах, яка прогресивна, чесна та демократична влада його кликатиме. Влада зміниться, мине сім років і тебе посадять. А вона зміниться, вона завжди змінюється.
Кради й тікай. Не будь як Коболєв. Будь як Кирило Шевченко.
Ця логіка, очевидна будь-якій розумній людині, вартує нам, як країні, дорожче за будь-які гроші. Вона вартує нам роки.
Alex Noinets , боєць ЗСУ, співзасновник Демократичної Сокири
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07.03.2023 17:24 Відповісти
Куди ж він подів всі ті зарплати і премії нафтогазовські, якщо йому половину застави назбирали? Тобто власні кошти він не збирався вносити?
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07.03.2023 18:45 Відповісти
Вы мне должны 100 миллионов.... Я вам завтра организую дело с залогом на такую суму... И суду будет пофиг, что я это придумал только что))) Так когда ждать от вас внесения залога? А суд... Потом, когда то, может быть, решит что вы мне ничего не должны) Хотя вряд ли, ведь денег на адвокатов из камеры СИЗО вы не найдете))) Бойтесь своих желаний...
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07.03.2023 23:47 Відповісти
Коболєв зробив Нафтогаз прибутковою організацією, яка почала платити в держбюджет міліардні податки. Він вперше в історії України відсудив у російського Газпрому 4 міліарди доларів і повернув їх у держбюджет України. Зараз зелена плєсєнь знову зробила стратегічні державні підприємства типу Нафтогаза і Енергоатому збитковими, тирить гроші і наповнює їми свої кищені під час війни.
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08.03.2023 02:58 Відповісти
Квартал-95 тваринно ненавидить розумних.
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08.03.2023 05:01 Відповісти

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