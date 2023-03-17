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Саудівська Аравія відкриє ринок для українських яловичини та баранини

говядина,яловичина

Невдовзі буде відкрито ринок баранини на експорт з України до Королівства Саудівська Аравія – між країнами триває процедура погодження двосторонньої форми ветеринарного сертифіката.

Як повідомляє Держпродспоживслужба, 13 березня була проведена онлайн-зустріч із представниками Саудівського органу з питань продовольства та лікарських препаратів (SFDA), на якій була обговорена низка актуальних питань стосовно усунення технічних перешкод для розширення експорту харчових продуктів, а саме яловичини і баранини, з України до Королівства Саудівська Аравія.

Щодо збільшення експорту яловичини в Саудівську Аравію сторони домовились про отримання Держпродспоживслужою від SFDA додаткових аплікаційних форм для заповнення українськими підприємствами з метою їх акредитації.

Найближчим часом зазначені форми буде опубліковано на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби.

Раніше повідомлялося, що Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів веде роботу щодо відкриття понад 27 нових міжнародних ринків для українських товарів.

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м’ясо (201) Саудівська Аравія (358) експорт (3894)


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