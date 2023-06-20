Суд знову арештував затриманого на хабарі колишнього заступника Кубракова

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінив запобіжний захід колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, підозрюваному у вимаганні та одержанні хабаря на $400 тис.

Відповідне рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив 19 червня, частково задовольнивши клопотання прокурора, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Зокрема, суд змінив підозрюваному запобіжний захід на тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави. Строк дії запобіжного заходу – до 17 серпня.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено низку обовʼязків, у тому числі утримуватися від спілкування зі свідками у справі, здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю.

САП не називає прізвища підозрюваного, проте обставини справи вказують, що йдеться про колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

Як повідомлялося, 21 березня ВАКС відмовився продовжити арешт Лозинського і відправив його під цілодобовий домашній арешт.

Раніше ВАКС уже відмовлявся заарештовувати Лозинського і відправляв його під цілодобовий домашній арешт. Проте Апеляційна палата ВАКС 17 лютого це рішення скасувала і взяла підозрюваного під варту з альтернативою 50 млн грн застави до 22 березня.

Раніше суд також арештував підприємця Сергія Кривого, якого підозрюють у організації хабаря на $400 тисяч Василю Лозинському, із альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн грн. Кількох інших підозрюваних у цій справі ВАКС також заарештував, призначивши їм менші суми застави.

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Нагадаємо, 22 січня детективи затримали заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського під час отримання хабаря у розмірі $400 тис. за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки для проходження опалювального сезону. Того ж дня Кабмін ухвалив рішення про його звільнення.

На початку листопада минулого року Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського виконувачем обов’язків керівника відомства. Це відбулося після того, як очільника Мінрегіону Олексія Чернишова призначили головою правління НАК "Нафтогаз України".

Після цього державний інститут "УкрНДІВодоканалПроект" Мінрегіону уклав п’ять угод на постачання обладнання для підвозу води за відсутності електроенергії на 535 млн грн. Крім того, "УкрНДІВодоканалПроект" Мінрегіону замовив пересувних котелень для опалення окремих будівель в різних містах України на 797,52 млн грн.

Лозинський обіймав посаду першого заступника Міністра розвитку громад та територій з травня 2020 року, до цього працював першим заступником голови Львівської обласної державної адміністрації.

У грудні минулого року Кабінет міністрів об’єднав міністерства інфраструктури та розвитку громад та територій, а Лозинського призначили заступником об'єднаного міністерства, яке очолив Олександр Кубраков.