МВФ погодився на місяць відкласти вимогу про повернення довоєнних податків

Міжнародний валютний фонд дозволив Україні відтермінувати на місяць один із "маяків", необхідних для виділення траншів за діючою програмою – ухвалення законопроєкту №8401, який скасовує більшість запроваджених після початку повномасштабної війни пільг для бізнесу.

Про це під час брифінгу повідомивголова місії МВФ в Україні Гевін Грей, передає Укрінформ.

За його словами, відповідний законопроєкт №8401 необхідно ухвалити в цілому до кінця липня.

Раніше МВФ та Україна домовлялися, що держава мала з 1 липня повернути довоєнний податковий режим.

Законопроєкт №8401 передбачає скасування податкового режиму зі ставкою 2% для ФОПів, повернення податкових перевірок для бізнесу та штрафів за невикористання реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Наразі документ ухвалили лише в першому читанні.

Сьогодні профільний комітет ВР рекомендував законопроєкт до ухвалення у другому читанні. Текст законопроєкту набув кілька змін, зокрема: 2% для ФОП скасують з 1 серпня, перевірки повернуть тільки для окремих категорій бізнесу (виробництво/реалізація підакцизної продукції, гральний бізнес, фінансові й платіжні послуги), а штрафи за невикористання РРО запрацюють з 1 жовтня.

Крім того, Грей наголосив, що МВФ чекає до кінця липня відновлення обов’язкової процедури декларацій статків для чиновників в Україні.

Наприкінці вересня програмою визначений "орієнтир" щодо внесення відповідних змін до українського законодавства про боротьбу з відмивання грошей та фінансуванням тероризму. МВФ також очікує, що в грудні в Україні буде прийняте структурне базове законодавство, яке має посилити автономію антикорупційної прокуратури.

Також, за його словами, впродовж наступного етапу виконання програми EFF для України ключовим завданням залишається розробка бюджету на 2024 рік.

Як повідомлялося, 29 червня МВФ затвердив другий транш для України на $890 млн.