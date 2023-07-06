Буданов заявив про зменшення загрози катастрофи на Запорізькій АЕС

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що загроза катастрофи на окупованій Запорізькій АЕС наразі зменшується.

Про це він сказав в інтерв’ю The Times.

Водночас Буданов не назвав причини такого висновку, лише відзначив, що до цього призвели "певні публічні та непублічні дії в цій сфері".

"Ми робимо певні дії як публічні, так і непублічні, і я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи поступово відступає", – зазначив він.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський із посиланням на дані української розвідки заявив, що Росія розглядає сценарій теракту на окупованій Запорізькій АЕС з викидом радіації.

Пізніше в МАГАТЕ підтвердили мінування росіянами Запорізької АЕС.

Зазначалося, що безпосередньо поблизу ставка-накопичувача, який використовується для охолодження енергоблоків, під час останнього візиту Гроссі експерти мін не бачили. Однак заявляли, що МАГАТЕ відомо про розміщення мін за межами периметра станції, "а також у певних місцях усередині, які, як пояснив персонал служби безпеки, були розміщені з оборонною метою".

Утім, уже 5 липня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що під час нещодавніх перевірок експерти Агентства не виявили ознак мінування Запорізької АЕС.