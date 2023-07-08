Окупанти продовжують мінувати Запорізьку АЕС, – розвідка

Ворог продовжує мінування окупованої Запорізької АЕС та об’єктів на території станції.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, наразі на територію АЕС доставляються міни та вибухові речовини.

Зазначається, що у технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.

Здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

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Як повідомлялося, супутник зафіксував появу невідомих об’єктів на даху енергоблока №4 Запорізької АЕС. Раніше ЗСУ попередили, що окупанти найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на окупованій АЕС, адже на дахах двох енергоблоків розмістили предмети, схожі на вибухівку.

Раніше президент Володимир Зеленський із посиланням на дані української розвідки заявив, що Росія розглядає сценарій теракту на окупованій Запорізькій АЕС з викидом радіації. Однак очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що загроза катастрофи на окупованій Запорізькій АЕС наразі зменшується.