Путіну бракує грошей на війну: Держдума запровадила новий податок для бізнесу

Російська Держдума в остаточному, третьому, читанні ухвалила закон про запровадження податку на надприбутки (windfall tax), завдяки якому з російського бізнесу планується додатково зібрати 300 мільярдів рублів.

Податок на надприбуток торкнеться організацій, середній прибуток яких у 2021-2022 роках перевищив 1 млрд рублів, пише російська редакція Forbes.

Ставка податку становитиме 10% від суми перевищення прибутку, сплатити його потрібно не пізніше 28 січня 2024 року. Бізнес, який сплатить новий податок до 30 листопада 2023 року, отримає знижку у розмірі 50%.

До другого читання Держдума ухвалила поправку, згідно з якою передбачені пільги для компаній, чиї інвестиції у 2021-2022 роках зростали швидше за прибутки. Для них буде передбачено обмеження щодо максимального податку у розмірі половини від податкової бази 2022 року.

Збір не стосуватиметься підприємств малого та середнього бізнесу, організацій, створених після 1 січня 2021 року, нафтових, нафтопереробних та вугільних компаній, виробників зрідженого природного газу (LNG), аграріїв на єдиному сільськогосподарському податку. Також російський уряд вирішив звільнити від податку забудовників, які реалізують проекти пайового будівництва. Крім того, windfall tax не сплачуватимуть компанії, які не мали виручки від реалізації у 2018-2019 роках.

Мінфін Росії прогнозував, що із топ-50 платників податку на надприбутки 20% припаде на підприємства в галузі видобутку твердих корисних копалин, 19% платежів припаде на виробників мінеральних добрив, 13% – на металургійний комплекс, 12% – підприємства оптової та роздрібної торгівлі, 9% – організації банківської сфери.

Податок на надприбуток зараховуватиметься до федерального бюджету.

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Як повідомлялося, нафтогазові доходи бюджету РФ у першому півріччі впали на 47% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 3,38 трильйона рублів, переважно, через дисконт на російську нафту марки Urals порівняно з нафтою Brent, а також падіння цін на газ та обсягів його експорту.

Водночас бюджетні видатки значно зросли через необхідність фінансувати війну в Україні та окупацію українських територій. У підсумку дефіцит бюджету Росії в першому півріччі близький до плану на весь рік – 2,595 трлн рублів за січень-червень за прогнозу 2,925 трлн рублів (2% ВВП) за підсумками року.

Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.