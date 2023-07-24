У націоналізований "Сенс Банк" призначили нових членів правління та наглядової ради

За поданням Міністерства фінансів, членами правління "Сенс Банку" (раніше "Альфа-Банк") після його націоналізації стали Олена Зубченко, Олексій Шклярук, Інна Тютюн та Андрій Соколов.

Про це свідчать дані на сайті банку.



"Сенс Банк" наразі не надав більш детальної інформації про нових членів правління.

Утім, як пише "Інтерфакс-Україна", Зубченко очолювала департамент фінансової політики Мінфіну.



Олексій Шклярук, згідно з інформацією в LinkedIn, з 2016 року обіймав посаду члена правління "Агропросперіс Банку" та відповідав за напрямок ризик-менеджменту. До того працював у Credit Agriclole – також у сфері управління ризиками.



Андрій Соколов, за даними LinkedIn, з кінця 2017 року працював у банку "Південний", у тому числі з квітня 2020 року головою департаменту корпоративного бізнесу.



Інна Тютюн із червня 2018 року була заступницею голови правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній, а раніше – заступницею голови правління "Укргазбанку".



Новим головою наглядової ради Сенс Банку став ексочільник представництва Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевки Аджунер, який очолював кілька років тому наглядову раду "Укрзалізниці".



Ще двома незалежними членами наглядової ради стали керуючий партнер PwC Legal Україна Андрій Пронченко та Ростислав Дюк – голова правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній, заступниця якого Інна Тютюн увійшла до правління банку.



Представниками держави у наглядовій раді стали начальник відділу Мінфіну Андрій Свистун, який з травня до листопада минулого року входив до наглядової ради державного "Укргазбанку", та секретар робочої групи з питання санкцій проти Росії Владислав Власюк, який має великий досвід роботи в Мін'юсті.

Як повідомлялося, 20 липня правління НБУ ухвалило рішення про виведення з ринку системно важливого "Сенс Банку". З ранку 21 липня Фонд гарантування вкладів запровадив у банку тимчасову адміністрацію.

Крім того, уряд ухвалив постанову, відповідно до якої Міністерство фінансів має викупити 100% акцій "Сенс Банку" у Фонду гарантування за 1 грн. Мінфін визеачено органом управління корпоративними правами за акціями банку.

Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський підписав закон про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками.

5 липня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки компаній,більшість з яких пов'язані з російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Петром Авеном. Серед них – люксембурзька ABH Holdings SA та кіпрська ABH Ukraine Limited. Саме ці дві компанії є безпосередніми акціонерами українського "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-Банк Україна").