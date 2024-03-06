Німеччина долучиться до фінансування плану Чехії з постачання боєприпасів для України

Німеччина долучиться до ініціативи президента Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європейського Союзу.

Про це заявив речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт на брифінгу, передає Укрінформ.

Гебештрайт зауважив, що німецький уряд з цього питання проводить "дуже інтенсивні" переговори з урядом Чехії вже певний час – йдеться про артилерійські боєприпаси 155-мм калібру.

"Для цього буде виділено тризначну суму в мільйонах євро, що ми підтримаємо", – сказав Гебештрайт, уточнивши, що наразі це не фіналізовано, але рішення очікується ближчим часом.

Він охарактеризував чеську ініціативу як "дуже добру", яка уможливлює закупівлю снарядів за межами ЄС за допомогою "фінансових засобів, які будуть узгоджені на двосторонній основі".

Чеська ініціатива з боєприпасами для України

Раніше повідомлялося, що Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів.

Згодом стало відомо, що Бельгія на 200 млн євро профінансує чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тис. снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки українській армії.

Пізніше Нідерланди заявили, що допоможуть чеській ініціативі закупити 800 тис. боєприпасів для України.

Також до ініціативи долучилася Франція.