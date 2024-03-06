Латвія також приєднається до чеської ініціативи щодо закупівлі снарядів для України

Латвія приєднається до чеської ініціативи щодо придбання за межами ЄС та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

"Латвія приєднається до чеської ініціативи, запропонованої президентом Чехії Петром Павелом, закупити артилерійські боєприпаси для України", – повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Він додав, що це критично важлива можливіть перемогти Росію, і необхідно зробити все можливе, щоб підтримати Україну.

Чеська ініціатива з боєприпасами для України

Раніше повідомлялося, що Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів.

На Мюнхенській конференції з безпеки чеський президент Петро Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання в Україну по всьому світу. За його словами, існує можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм та 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.

Згодом стало відомо, що Бельгія на 200 млн євро профінансує чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тис. снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки українській армії.

Пізніше Нідерланди заявили, що допоможуть чеській ініціативі закупити 800 тис. боєприпасів для України.

Також до ініціативи долучилися Франція та Німеччина.