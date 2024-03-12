Голова державного "Укрексімбанку" вирішив звільнитися. На його посаду оголосили конкурс

Державний "Укрексімбанк" оголосив конкурс на посаду голови правління.

Згідно з оголошенням на сайті банку, кандидати можуть подавати документи на вакантну посаду до 1 квітня, після чого з них оберуть 5 осіб для участі у наступному етапі конкурсного відбору.

До фінального етапу відбору – співбесіди з наглядовою радою банку – допустять двох найкращих кандидатів, обрати одного з них планують до 6 травня.

Посаду голови правління "Укрексімбанку" з березня 2022 року обіймає Сергій Єрмаков, до цього він виконував обов'язки голови правління після звільнення колишнього очільника банку Євгена Мецгера після нападу на журналістів під час інтерв'ю у жовтні 2021 року. Єрмакова призначили головою правління банку до завершення воєнного стану, тож він піде з посади достроково.

За словами членкині наглядової ради "Укрексімбанку" Вікторії Страхової, Єрмаков продовжить виконувати свої обов'язки до обрання нового голови правління банку.

"Дисклеймер – Сергій Єрмаков продовжує працювати до вступу на посаду нового СЕО, наглядова рада повністю задоволена співпрацею з Сергієм, але є життєві обставини, що не залежать від волі людей...", – прокоментувала вона кадрові зміни у банку на своїй сторінці у Facebook.

"Якби він не обʼєктивні незалежні від людей обставини, Сергій би працював СЕО до закінчення воєнного стану та проведення нового конкурсу", – додала вона.

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Як повідомлялося, оновлена наглядова рада "Укрексімбанку" розпочала свою роботу 15 січня, хоча більшість її членів уряд призначив ще у травні 2023 року.

У якості представників держави до наглядової ради увійшли: Олександр Бевз, Юрій Буца та Вікторія Страхова.

У якості незалежних членів до наглядової ради увійшли: Сільвія Юмі Ганссер-Поттс, Разван Мунтеану, Роберт С. Коссманн, Домінік Меню та Ростислав Футало.