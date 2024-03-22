У КМДА призначили тимчасового очільника "Київпастрансу"

Обов’язки генерального директора комунального підприємства "Київпастранс" тимчасово виконуватиме заступник гендиректора компанії Євген Пушков.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Обов’язки генерального директора КП "Київпастранс" тимчасово виконуватиме заступник генерального директора підприємства Євген Пушков", – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко звільнився з посади. Також буде звільнений директор з виробництва цього підприємства Павло Кирилюк.

Як повідомлялося, 15 березня заяву про звільнення написав начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський. Раінше журналісти виявили в нього незадеклароване майно на 52 мільйони. До того ж з’ясувалося, що розбудовою метрополітену займаються його родичі. Після публікації мер Києва Віталій Кличко заявив, що Брагінський має бути відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро.