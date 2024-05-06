Доходи Росії від нафти та газу впали у квітні на 6%

У квітні доходи федерального бюджету Росії від нафти і газу зросли майже вдвічі до аналогічного періоду минулого року, водночас скоротившись на 6% до березня.

Про це пише галузеве видання enkorr із посиланням на дані Мінфіну РФ.

За оцінкою міністерства, нафтогазові надходження, які становлять близько третини доходів федеральної скарбниці, минулого місяця склали 1,23 трлн рублів у порівнянні з 647,5 млрд рублів у квітні 2023 року та 1,31 трлн рублів у березні 2024 року, коли збори від нафти та газу виросли завдяки надходженням квартального податку на доданий дохід.

Надходження від податку на видобуток у квітні збільшилися до 1,08 трлн рублів з 995 млрд рублів місяцем раніше, у тому числі на нафту – до 880,3 млрд рублів з 803,1 млрд рублів.

У бюджеті 2024 року російський Мінфін заклав зростання нафтогазових доходів на 30% до 2023 року до 11,5 трлн рублів, що становить третину від загальних запланованих надходжень до бюджету.

Як повідомлялося, за підсумками 2023 року нафтогазові надходження скоротилися на 23,9% до 8,82 трлн рублів з 11,59 трлн рублів у 2022 році через зниження нафтових цін та скорочення обсягів експорту газу в умовах санкцій.

Нагадаємо, доходи від газового експорту Росії за два роки впали в 4 рази.