Кількість кав’ярень в Україні під час великої війни зросла на 35%, – дослідження

Із початку повномасштабної війни у лютому 2022 року лише два сегменти ресторанного бізнесу показали зростання. Зокрема, йдеться про кав’ярні та фастфуд.

Про це свідчать дані компанії з автоматизації закладів Poster.

Аналітики порівнювали дані за період з грудня 2021 року по квітень 2024-го. За цей час зростання кількості закладів продемонстрували лише кав’ярні та фастфуд – 35% та 15% відповідно.

Водночас найбільше падіння зафіксували серед кальянних (-35%), кондитерських (-34%) і барів (-32%).

Також на 17% зменшилася кількість ресторанів, а також закладів, що працюють тільки на доставку. На 16% поменшало пабів та на 13% – кафе. До того ж кількість пекарень за час війни впала на 9%.

Зазначається, що дослідження ґрунтується на інформації з відкритих джерел та власних статистичних даних Poster.

Poster – українська система автоматизації для кафе та ресторанів. Сервісами компанії користуються 16 тис. закладів в Україні, серед них більш ніж 1000 великих ресторанів, 100 франшиз та мереж. Зокрема, кожна друга кав’ярня працює на Poster.

Як повідомлялося, у 2023 році українці стали значно менше відвідувати кафе та ресторани.