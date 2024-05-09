Кількість кав’ярень в Україні під час великої війни зросла на 35%, – дослідження
Із початку повномасштабної війни у лютому 2022 року лише два сегменти ресторанного бізнесу показали зростання. Зокрема, йдеться про кав’ярні та фастфуд.
Про це свідчать дані компанії з автоматизації закладів Poster.
Аналітики порівнювали дані за період з грудня 2021 року по квітень 2024-го. За цей час зростання кількості закладів продемонстрували лише кав’ярні та фастфуд – 35% та 15% відповідно.
Водночас найбільше падіння зафіксували серед кальянних (-35%), кондитерських (-34%) і барів (-32%).
Також на 17% зменшилася кількість ресторанів, а також закладів, що працюють тільки на доставку. На 16% поменшало пабів та на 13% – кафе. До того ж кількість пекарень за час війни впала на 9%.
Зазначається, що дослідження ґрунтується на інформації з відкритих джерел та власних статистичних даних Poster.
Poster – українська система автоматизації для кафе та ресторанів. Сервісами компанії користуються 16 тис. закладів в Україні, серед них більш ніж 1000 великих ресторанів, 100 франшиз та мереж. Зокрема, кожна друга кав’ярня працює на Poster.
Як повідомлялося, у 2023 році українці стали значно менше відвідувати кафе та ресторани.
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На 16% поменшало пабів та на 13% - кафе. Джерело: https://biz.censor.net/n3488617
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А чим відрізняється кав'ярня від кафе?
Тим, що в кав'ярні п'ють каву, а в кафе, - "кофе"? )))
https://tarakan.org.ua/uk/v-chomu-riznyczya-mizh-kafe-ta-kavyarneyu/
Ой, я вас умоляю...
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- Нєт. Ето гораздо более ценний мєх, - шанхайскій барс." (с)
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