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Новини
2 016 23

Кількість кав’ярень в Україні під час великої війни зросла на 35%, – дослідження

кава,кав'ярня

Із початку повномасштабної війни у лютому 2022 року лише два сегменти ресторанного бізнесу показали зростання. Зокрема, йдеться про кав’ярні та фастфуд.

Про це свідчать дані компанії з автоматизації закладів Poster.

Аналітики порівнювали дані за період з грудня 2021 року по квітень 2024-го. За цей час зростання кількості закладів продемонстрували лише кав’ярні та фастфуд – 35% та 15% відповідно.

Водночас найбільше падіння зафіксували серед кальянних (-35%), кондитерських (-34%) і барів (-32%).

Як зменшилася кількість українських кафе за час війни

Також на 17% зменшилася кількість ресторанів, а також закладів, що працюють тільки на доставку. На 16% поменшало пабів та на 13% – кафе. До того ж кількість пекарень за час війни впала на 9%.

Зазначається, що дослідження ґрунтується на інформації з відкритих джерел та власних статистичних даних Poster.

Poster – українська система автоматизації для кафе та ресторанів. Сервісами компанії користуються 16 тис. закладів в Україні, серед них більш ніж 1000 великих ресторанів, 100 франшиз та мереж. Зокрема, кожна друга кав’ярня працює на Poster.

Як повідомлялося, у 2023 році українці стали значно менше відвідувати кафе та ресторани.

Автор: 

бізнес (1167) кава (59) ресторани (145)


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Топ коментарі
+11
Чего токо стоит передача движ на ютубе где откормленные бородачи рассписанные как хохлома, ******** ухилянтов с утра до вечера. А они бородку аккуратно не сами подстригают, а в барбершопе
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09.05.2024 16:51
+2
І барбершопів - під час віини - саме то
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09.05.2024 16:50
+2
Це найзавзятіші патріоти, яким не пощастило і вони були змушені отримати бронь. )
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09.05.2024 17:32
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чай краще
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09.05.2024 16:45 Відповісти
Грунтовно та глибокодумно, ***!
Тра й собі в носі поколупатися...
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09.05.2024 16:45 Відповісти
І барбершопів - під час віини - саме то
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09.05.2024 16:50 Відповісти
Чего токо стоит передача движ на ютубе где откормленные бородачи рассписанные как хохлома, ******** ухилянтов с утра до вечера. А они бородку аккуратно не сами подстригают, а в барбершопе
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09.05.2024 16:51 Відповісти
Це найзавзятіші патріоти, яким не пощастило і вони були змушені отримати бронь. )
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09.05.2024 17:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0MubN_8QiJs&ab_channel=3-%D1%82%D1%8F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Я так понимаю отот самый крупный - лютый штурмовик
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09.05.2024 16:53 Відповісти
зростання кількості закладів продемонстрували лише кав'ярні та фастфуд - 35% та 15% відповідно. Джерело: https://biz.censor.net/n3488617
На 16% поменшало пабів та на 13% - кафе. Джерело: https://biz.censor.net/n3488617
********
А чим відрізняється кав'ярня від кафе?
Тим, що в кав'ярні п'ють каву, а в кафе, - "кофе"? )))

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09.05.2024 17:29 Відповісти
гугл в поміч. до форуму доліз, а щоб використати гугл як джерело знань - мізків не вистачило?

https://tarakan.org.ua/uk/v-chomu-riznyczya-mizh-kafe-ta-kavyarneyu/
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09.05.2024 18:06 Відповісти
Різниця в "атмосфері"? В одному місці вона, цитую, - "глибока", а в іншому, - "розслаблена".
Ой, я вас умоляю...

" - Мєксіканскій тушкан.
- Нєт. Ето гораздо более ценний мєх, - шанхайскій барс." (с)

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09.05.2024 21:24 Відповісти
Каву сама собі завжди заварювала, батько навчив, покійний. Не бажаю бачити, чути, оце все шобло, в Києві, пожрать, війна
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09.05.2024 17:42 Відповісти
Ідеологія "ТріПе(р)":
Пажрать, Пасрать, Паржать!
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09.05.2024 19:12 Відповісти
теж не бачу сенсу йти кудись пити помиї, які варить якійсь студентік, без мотивації і розуміння, а хазяїн-жлоб купує найдешевше зерно заради маржинальності, з якого навіть чудодійна профессійна італійська кавоварка не витягне нічого нормального. І за це ще віддай від 50 грн)) Якісне зерно елітних сортів, адекватна кавомашина - і вдома пьєш відмінну каву з гарантованою насолодою. Звісно це в сумі буде коштувати тих самих грошей за чашку, але за це вже не шкода і заплатити
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09.05.2024 19:16 Відповісти
Все набагато простіше. Чашка, чайник, кава. Мажор херов.
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11.05.2024 17:57 Відповісти
А студентика прошу не обіжати, теж мені, об'яви вся, спісталіст херов. В усіх країнах притомних діти з 16 підробляють, і їх поважають. Тільки в нас з совдепії зневажають працьовитих людей
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11.05.2024 23:18 Відповісти
Пішло
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12.05.2024 01:01 Відповісти
Не відвідував ні те, ні інше та не збираюся цього робити. Взагалі не їм в закладах громадського харчування, а каву п'ю лише вранці і вдома - в ходить така, яка подобається мені, ще й значно дешевше.
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09.05.2024 18:04 Відповісти
арабы и прочие студенты из средней азии свалили от войны подальше, вот кальянный бизнес и протух
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09.05.2024 19:11 Відповісти
Рада за вас енд за кальяний бізнес. Таких дебілів, які з кальяном, в житті свому не бачила
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11.05.2024 22:25 Відповісти
Пішло
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12.05.2024 01:02 Відповісти
У важкі часи людям необхідна більша дозу кофеїну, щоб триматись
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09.05.2024 20:43 Відповісти
Кофеїн в каві, а не в кав'ярнях
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11.05.2024 17:59 Відповісти
А каву готують в кав'ярнях. Напевно у твоєму селі такого нема.
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11.05.2024 18:24 Відповісти
Дофіга, а найкраща вдома, баран з села, в князі
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11.05.2024 18:41 Відповісти

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