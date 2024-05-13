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"Укренерго" прогнозує обмеження потужності для промисловості на сім годин

електроенергія,електрика,світло,леп

Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів. Обмеження триватимуть з 17:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що внаслідок масштабних пошкоджень електростанцій більшу частину доби в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит електроенергії.

"Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже п’ятої в цьому році прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях", – наголосили в "Укренерго".

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Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності

За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995)


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