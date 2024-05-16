Болгарія готує позов до "Газпрому" на 400 мільйонів євро за зупинку постачання газу

Болгарська державна компанія "Булгаргаз" подасть позов до російського "Газпрому" на 400 млн євро через зупинку поставок газу до Болгарії у 2022 році.

Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Владимир Малинов Болгарії, передає Європейська правда.

Малинов нагадав, що у квітні 2022 року – через два місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну – російська компанія призупинила постачання природного газу болгарській "Булгаргаз".

"Згідно з обумовленими положеннями, які ми маємо з "Газпромом", ми спочатку виставимо претензію компанії та дамо короткий термін для добровільного врегулювання претензії", – сказав Малинов.

Він зазначив, що, якщо цього не відбудеться, болгарська сторона подасть позов до арбітражного суду в Парижі.

Постачання російського газу в Болгарію

Як повідомлялося, "Газпром" припинив постачання газу в Болгарію та Польщу наприкінці квітня 2022 року через відмову переходити на оплату в рублях.

У березні того ж року російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.

Згодом стало відомо, що прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков провів переговори із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, під час яких досягнута домовленість про постачання американського скрапленого газу за нижчими цінами, ніж при купівлі в РФ.

Наприкінці серпня 2022 року Болгарія почала переговори з "Газпромом" про відновлення постачання газу, проте але російська компанія відмовилася дати чітку відповідь.

У жовтні 2023 року Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію.

За даними Євростату, залежність Євросоюзу від імпорту російського газу за два роки впала втричі.