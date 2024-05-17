Низка обленерго змінила тривалість обмежень електроенергії, одна область може уникнути відключення

Низка обленерго заявили про зміну графіків погодинних відключень електроенергії побутовим споживачам 17 травня, порівняно з анонсованими раніше НЕК "Укренерго".

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Раніше "Укренерго" анонсувало на 17 травня графіки відключень для промисловості та населення по всій країні з 00:00 до 08:00 і з 19:00 до 24:00.

Водночас у "Запоріжжяобленерго" заявляють, що можуть уникнути відключень в області в разі ощадливого споживання.

"Доведені НЕК "Укренерго" для Запорізької області на 17 травня ліміти потужності дозволяють уникнути застосування в регіоні відключень для населення. Але – виключно за умови ощадливого споживання", – йдеться у повідомленні.

При цьому, якщо рівень споживання електроенергії зростатиме, заради збереження стабільної роботи енергосистеми обленерго буде змушений знову вдатися до погодинних відключень, додали в компанії.

"Черкасиобленерго" повідомило про застосування графіків для однієї з черг з 06:00 до 08:00, а потім почергово з 20:00 до 24:00.

Зі свого боку "Чернігівобленерго" зазначає про очікуваний дефіцит електроенергії в області лише ввечері з 21:00 до 23:00 та застосування обмежень електропостачання в цей час для однієї з черг.

Водночас, за даними ДТЕК "Дніпровські електромережі", у Дніпропетровській області з 00:00 можливе подовження відключень до 9:00 (замість анонсованих "Укренерго" 8 ранку). Про аналогічну ситуацію повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Як повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже на наступному тижні, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.