В енергосистемі значний дефіцит, відключення світла очікуються ввечері, –"Укренерго"

Більшу частину доби в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. Погодинні відключення очікуються 17 травня у вечірні години.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Диспетчерський центр "Укренерго" довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону. 17 травня, з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00 в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень", – йдеться у повідомленні.

Як наголосили в компанії, "Укренерго" повідомляє лише часові межі, в які діють графіки погодинних відключень – тобто можливе обмеження споживання при перевищенні регіоном визначених лімітів.

Про конкретний час відключень можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

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Як повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже на наступному тижні, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.