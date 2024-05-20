Сенат Польщі цього тижня розгляне зміни до закону про допомогу українським біженцям. Що передбачається?

Сенат Польщі (Вища палата польського парламенту) на цьому тижні розгляне зміни до закону стосовно продовження легальності перебування та допомоги українським біженцям, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії.

Про це йдеться в повідомленні польського Сенату, передає Укрінформ.

Відповідний законопроєкт розглянуть на спільному засіданні три комісії: самоврядування і державної адміністрації, освіти, а також сім'ї, соціальної та пенсійної політики.

На розгляд Сенату закон подали 16 травня. Очікується, що спільне засідання трьох комісій у цій справі відбудеться 21 травня, а остаточно Сенат Польщі має ухвалити цей закон максимум до 15 червня.

Що передбачає закон про допомогу Польщі українським біженцям

Сейм Польщі (Нижня палата польського парламенту) під час засідання 15 травня ухвалив закон щодо продовження легальності перебування та допомоги українцям, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії, до 30 вересня 2025 року.

У цілому Сейм підтримав законопроєкт, розроблений урядом Польщі, депутати внесли в нього незначні поправки.

Змінами до закону, ухваленому в березні 2022 року, передбачається, що соціальна допомога за програмами "800+" (щомісячна допомога на дитину у розмірі 800 злотих) і "добрий старт" (одноразова допомога у розмірі 300 злотих) надаватиметься українським сім'ям у випадку, якщо дитина шкільного віку ходить до польської школи.

Іншим нововведення у законопроєкті про допомогу українцям є можливість зміни статусу перебування українців в Польщі: з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років.

Для цього треба буде актуалізувати свої дані у базі PESEL UKR (польська ідентифікаційна система, UKR – призначена для українців), подати відповідне прохання в електронному вигляді до воєводи за місцем проживання, а також відповідати вимозі наявності PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року.

Закон передбачає скасування одноразової соціальної допомоги в Польщі для українського воєнного біженця в розмірі 300 злотих ($75), а також скасування грошової компенсації для власників приватного житла, які надавали проживання та харчування воєнним біженцям з України.

Після затвердження закону у Сеймі та Сенаті його має підписати президент. Документ має набути чинності до 1 липня цього року.

Станом на сьогодні в Польщі продовжили до 30 червня дію попередньої версії закону, дія якого завершилася 4 березня.

Українці в Польщі

Посол України в Польщі Василь Зварич раніше заявив, що кількість українців, котрі прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зменшилася з 1,3 млн до 950 тис.

До того віцепрем'єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розповів, що майже 60% стартапів, які хочуть виїхати з України, планують переїхати до Польщі.

У Польщі за підсумками 2023 року кожним десятим новим індивідуальним підприємцем став українець. Торік українці відкрили в Польщі 30 325 нових компаній.

До початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць.

Після початку повномасштабного вторгнення вже навесні 2022 року ця цифра сягнула близько 1 700 підприємств.

Частіше українці започатковують власну справу у Варшаві (9 406 компаній), Кракові (2 661) та Вроцлаві (2 128).