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Новини
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Каталог харчування ЗСУ поповнився 30 позиціями. Що додали, а що – видалили?

харчування

Каталог харчування Збройних Сил України поповнився близько 30 новими позиціями. Усього в каталозі на сьогодні 360 позицій.

Про це йдеться в повідомленні "Державного оператора тилу".

Що додали

Зокрема, нові позиції наступні:

  • паприка, духмяний перець, суміш спецій та коріандр. Раніше у каталозі була передбачена лише сіль, лавровий лист та мелений перець;

  • лаваш та цільнозерновий хліб замість хліба тривалого зберігання, який майже ніколи не замовляли;

  • харчові концентрати перших та других страв, на відміну від видалених позицій круп швидкого приготування.

Частина позицій у каталозі були перейменовані, щоб адаптувати їх назви до реалій ринку та підвищити вимоги до якості. Наприклад, було перейменовано печиво "Марія", адже це торгова назва окремої продукції.

Що прибрали

Із Каталогу були прибрані деякі позиції, що майже не замовлялися військовими частинами або суттєво збільшувати вартість комплекту. До того ж, "екзотичні" позиції могли зменшувати кількість постачальників, які могли брати участь у торгах.

Так, упродовж 2023 року серед військових не користувалися попитом:

  • заморожена морква;

  • пшенична та пшоняна крупи швидкого приготування;

  • крупа саго;

  • заморожена сайра без голови.

Видалено дороговартісні позиції, які не замовлялися в більшість військових частин.

  • охолоджений осетр;

  • свіжий базилік;

  • заморожене філе хека;

  • заморожене філе тріски;

  • охолоджений сом;

  • мак.

Постачання харчів для ЗСУ

Раніше повідомлялося, що закупівельна агенція Міноборони "‎Державний оператор тилу" оголосила в Prozorro закупівлі харчування для ЗСУ на друге півріччя 2024 року.

Загальна очікувана сума закупівель становить 22,1 млрд грн, її розбили на 20 лотів.

Нагадаємо, 21 лютого держпідприємство "Державний оператор тилу" скасувало результати 11 тендерів на харчування для військовослужбовців загальною очікуваною вартістю 10,8 млрд грн через рішення суду.

6 березня ДОТ не зміг провести повторні тендери на харчування для військовослужбовців, звинувативши у цьому постачальників.

Відтак, у березні держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони уклало прямі договори з постачальниками харчування для Збройних сил України по 13 секторам, які охоплюють всю Україну.

Перші поставки за ними очікувалися вже з 1 квітня, проте частина обраних ДОТ у ручному режимі постачальників зірвали строки і були замінені. А згодом "Державний оператор тилу" визнав, що в усіх обраних компаній виникли труднощі з відправленням продуктів для Збройних Сил України.

Автор: 

продукти (734) ЗСУ (366) ДОТ (82)


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Топ коментарі
+5
А де можна подивитися каталог харчування МВС, СБУ, ГРУ?
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20.05.2024 18:48
+3
Крупи швидкого приготування ( я так розумію гречку, овес, ...) замінили на концентрати ( типу кошачої або собачої їди?).
Риби взагалі не буде я бачу.
Мені здається що їстимуть тільки для того щоб шлунок тримати повним і не було почуття голоду, а мова про здорове харчування навіть не йде: вітаміни, амінокислоти, мінерали.
Харчуванням мусять займатися дієтологи а не працівники МО.
Щось мені то нагадує радянську армію.
За 2 роки я окрім хліба, масла і води з картоплею нічого не бачив.
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20.05.2024 19:20
+2
Хм - якщо не тріску і не хек, то яку ж тоді рибу дають бійцям?

І невже вони були такими дорогими - це ж ледь не найдешевша риба!
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20.05.2024 18:56
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До більшості звичайних солдатів все одно нічого із списку не доходить у повному обсязі. Харчуються типовим совковим меню у кращому випадку
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20.05.2024 18:16 Відповісти
охолоджений осетр - оце вже зрада!
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20.05.2024 18:39 Відповісти
Років 50 тому ,мабуть , якщо взагалі їв!
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20.05.2024 21:03 Відповісти
А от мені ікра як раз і не подобається , це її я давно їв, а от осетра , згадав , років з 4-5 тому живого у якомусь супермаркеті купував і їв.
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20.05.2024 22:33 Відповісти
Так і допис був для сміху.
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20.05.2024 22:37 Відповісти
А де можна подивитися каталог харчування МВС, СБУ, ГРУ?
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20.05.2024 18:48 Відповісти
Хм - якщо не тріску і не хек, то яку ж тоді рибу дають бійцям?

І невже вони були такими дорогими - це ж ледь не найдешевша риба!
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20.05.2024 18:56 Відповісти
Напевно колись при совку,хек заморожений привозили на свиноферми в якості вітамінів.
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20.05.2024 20:27 Відповісти
Ви, шановний, забулися про скумбрію по 8 грн.
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21.05.2024 07:09 Відповісти
Мабуть осетр, сом буде лише в депутатській столовці
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20.05.2024 18:56 Відповісти
Дайте для порівняння меню в депутатській столовій, МВС та інших,
Мені здається, вони повинні харчуватись тим самим, що й інші люди
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20.05.2024 18:58 Відповісти
Крупи швидкого приготування ( я так розумію гречку, овес, ...) замінили на концентрати ( типу кошачої або собачої їди?).
Риби взагалі не буде я бачу.
Мені здається що їстимуть тільки для того щоб шлунок тримати повним і не було почуття голоду, а мова про здорове харчування навіть не йде: вітаміни, амінокислоти, мінерали.
Харчуванням мусять займатися дієтологи а не працівники МО.
Щось мені то нагадує радянську армію.
За 2 роки я окрім хліба, масла і води з картоплею нічого не бачив.
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20.05.2024 19:20 Відповісти
Скажу тобі, друже - я після совкової армії дивитись не міг на перловку.

Але тепер навчився її правільно готувати, тож коли давав спробувати іншим, коли казав їм що то за каша, в них очі квадратовими ставали.

І, до речі, каші дуже здорова їжа, просто їх треба вміти готувати.

Ну і, звісно ж, треб і м'ясо, і овочі, у тому числі і свіжі як салати.
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20.05.2024 22:02 Відповісти
Та все вкрали,подачку якусь кидають,банан на 2-х чоловік,0.5 сметани на 8-х ,і це все раз в тиждень ,і т.д. то на двох, то на трьох,нема кому й поскаржитись всі замазані,я лічно спалив комбата,як він крав з столової продукти,підр
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20.05.2024 19:23 Відповісти
Краще би забрали ту жовту пшонку, яку і при ссср і зараз майже ніхто не їсть, а вони і далі пхають ту кормову крупу.
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20.05.2024 21:47 Відповісти
В різних частинах по різному годують, але переважно їсти можна і всім рекомендую ходити в столову і старатися їсти свіжозготоване!!! Один боєць сказав мені, що до армії в нього був гастрит і ізжога, а через місяць в учебці жолудок його перестав турбувати. Тому хлопці і дівчата ходіть в столову і не заміняйте гарячі страви хот-догами, чипсами, газводою, нон-стопами і т.п. .
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20.05.2024 21:57 Відповісти
Бійцям осєтра урєзалі?
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20.05.2024 22:53 Відповісти
індюшатину додали?
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21.05.2024 00:09 Відповісти

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