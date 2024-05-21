"Укренерго" на сьогодні скасувало відключення світла з 11:00 до 17:00

Диспетчерський центр "Укренерго" 21 травня скасував обмеження споживання в усіх областях у період з 11:00 до 17:00.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що сьогодні з 00:00 до 11:00 в усіх регіонах України для промисловості та населення діяли графіки погодинних відключень.

Водночас з 11:00 до 17:00 скасовано обмеження споживання в усіх областях.

"Це стало можливим завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах. Промислові та дахові сонячні електростанції збільшили обсяги виробництва, відповідно – дефіцит в енергосистемі зменшився", – пояснили в "Укренерго".

Тож, енергетики закликають споживачів за можливості перенести заплановані на вечір чи на ніч користування енергоємними приладами на денні години.

Водночас увечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 17:00 до 24:00.

Як пояснюють у компанії, графіки погодинних відключень можуть бути застосовані для зниження рівня споживання при перевищенні визначених лімітів обсягів для кожної області.

Диспетчерський центр "Укренерго" доводить ці ліміти напередодні до кожного обленерго. Якщо область споживає в межах доведеного ліміту, знеструмлення споживачів можуть не застосовуватись. Якщо ліміт перевищено – знеструмлення будуть відбуватись за опублікованим обленерго графіком.

Як повідомлялося, напередодні очікувалося, що графіки погодинних відключень електроенергії 21 травня діятимуть упродовж всієї доби.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.