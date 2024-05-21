Ситуація зі світлом тепер залежить від погоди: В "Укренерго" пояснили причини

Внаслідок російських обстрілів і руйнування частини потужностей ТЕС та гідроелектростанцій, ситуація в українській енергосистемі все більше залежить від сонячної енергетики.

Відтак споживачів закликають перенести використання енергоємних приладів на денні години – з 11:00 до 17:00, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми країни НЕК "Укренерго".

"Наразі ситуація настільки складна, що навіть вночі "Укренерго" вимушене брати аварійну допомогу від країн-сусідів. А вдень, якщо він ясний і сонячний, активно працюють СЕС і ми можемо обходитись без відключень", – пояснили в компанії.

"Більш того, якщо день сонячний – то і на вечір доступної електроенергії буде більше, бо ГАЕС змогли накопичити воду і спрацюють її у вечірній пік споживання. І навпаки – якщо день буде похмурий, то відключення можливі протягом всієї доби", – додали в "Укренерго".

Водночас в компанії попередили, що через терористичні атаки Росії Україна вже не має стільки резервних потужностей, як раніше, а тому дефіцит електроенергії зберігатиметься протягом місяців.

"На жаль, найближчим часом ми можемо запропонувати лише один сценарій – уважно стежити за прогнозом погоди й нашими повідомленнями. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати відключення", – додали в "Укренерго".

Зокрема, в компанії пояснили, що відмовитися від анонсованих на сьогодні відключень електроенергії вдень вдалося завдяки ясній погоді, яка дозволила працювати СЕС на повну потужність. Однак увечері відключення знову будуть.

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Нагадаємо, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Найбільше постраждали саме вугільні ТЕС, значних пошкоджень також зазнали гідроелектростанції.

Зокрема, внаслідок російської атаки 22 березня на Харківщині була знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Руйнувань також зазнали Бурштинська, Ладижинська та інші ТЕС енергохолдингу ДТЕК та дві гідроелектростанції "Укргідроенерго".

За оцінкою міністра енергетики Германа Галущенка, внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.