БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
6 086 34

Ситуація зі світлом тепер залежить від погоди: В "Укренерго" пояснили причини

енергетика,світло

Внаслідок російських обстрілів і руйнування частини потужностей ТЕС та гідроелектростанцій, ситуація в українській енергосистемі все більше залежить від сонячної енергетики.

Відтак споживачів закликають перенести використання енергоємних приладів на денні години – з 11:00 до 17:00, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми країни НЕК "Укренерго".

"Наразі ситуація настільки складна, що навіть вночі "Укренерго" вимушене брати аварійну допомогу від країн-сусідів. А вдень, якщо він ясний і сонячний, активно працюють СЕС і ми можемо обходитись без відключень", – пояснили в компанії.

"Більш того, якщо день сонячний – то і на вечір доступної електроенергії буде більше, бо ГАЕС змогли накопичити воду і спрацюють її у вечірній пік споживання. І навпаки – якщо день буде похмурий, то відключення можливі протягом всієї доби", – додали в "Укренерго".

Водночас в компанії попередили, що через терористичні атаки Росії Україна вже не має стільки резервних потужностей, як раніше, а тому дефіцит електроенергії зберігатиметься протягом місяців. 

"На жаль, найближчим часом ми можемо запропонувати лише один сценарій – уважно стежити за прогнозом погоди й нашими повідомленнями. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати відключення", – додали в "Укренерго".

Зокрема, в компанії пояснили, що відмовитися від анонсованих на сьогодні відключень електроенергії вдень вдалося завдяки ясній погоді, яка дозволила працювати СЕС на повну потужність. Однак увечері відключення знову будуть.

Читайте також: "Укренерго" на сьогодні скасувало відключення світла з 11:00 до 17:00

Нагадаємо, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Найбільше постраждали саме вугільні ТЕС, значних пошкоджень також зазнали гідроелектростанції.

Зокрема, внаслідок російської атаки 22 березня на Харківщині була знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Руйнувань також зазнали Бурштинська, Ладижинська та інші ТЕС енергохолдингу ДТЕК та дві гідроелектростанції "Укргідроенерго".

За оцінкою міністра енергетики Германа Галущенка, внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Автор: 

СЕС (84) електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+14
А може кошти з бидломарафону,кінокомпанії КІТ Кірюши Тимошенко,каналу ДУРДОМ,телепроектів дорогої куми Лєночки Кравець та улюбленого режисера "Слуги народу"Олексія Кірющенка - перенаправити на закупівлю газотурбінних установок,які за 3-4 місяця зможуть стабілізувати енергетику?
показати весь коментар
21.05.2024 17:48
+10
Від погоди ?!?!? Реально було би смішно якби не так сумно. Зробилиразом?
показати весь коментар
21.05.2024 17:51
+8
Може залежить від настрою ахметки, а не погоди.
показати весь коментар
21.05.2024 17:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тут одна експертиня пропагандонша каже що вночі електроенергія дорожче аніж удень.

https://x.com/i/status/1792895514431660517
показати весь коментар
21.05.2024 17:40 Відповісти
На одних ресурсах від імені Укренерго волають перенести на ніч..інші на день..
показати весь коментар
21.05.2024 17:44 Відповісти
І чомусь ніхто не каже що ця ситуація є наслідком потужного захисту генеруючих потужностей від пуштуна.
показати весь коментар
21.05.2024 17:50 Відповісти
Може залежить від настрою ахметки, а не погоди.
показати весь коментар
21.05.2024 17:41 Відповісти
У Ахметки не залишилось жодної цілої ТЕС,всі його генеруючі потужності знищені.
показати весь коментар
21.05.2024 17:50 Відповісти
І навіть зі знищеними потужностями Ахметка продовжує серити пересічним в штанію...
показати весь коментар
21.05.2024 17:56 Відповісти
Ще на Бога вину зваліть
показати весь коментар
21.05.2024 17:43 Відповісти
Просто цікаво, що нас чекає в осінньо-зимовий період, при скороченні світового дня та збільшенні споживання?
показати весь коментар
21.05.2024 17:44 Відповісти
лютий *******
показати весь коментар
21.05.2024 17:50 Відповісти
На місці тих, хто живе в багатоповерхових будинках. Я б вже думав про хатинку я селі на зиму.
показати весь коментар
21.05.2024 18:19 Відповісти
Ну не знаю. В стране где не хватает енергии, власть бы не принимала законы обязательно в дневное время включать дневное освещение и пересаживаться всем на електромобили. Кто не знает, когда заряжается електромобиль то гаснет свет на всей улице.
показати весь коментар
21.05.2024 17:45 Відповісти
А може кошти з бидломарафону,кінокомпанії КІТ Кірюши Тимошенко,каналу ДУРДОМ,телепроектів дорогої куми Лєночки Кравець та улюбленого режисера "Слуги народу"Олексія Кірющенка - перенаправити на закупівлю газотурбінних установок,які за 3-4 місяця зможуть стабілізувати енергетику?
показати весь коментар
21.05.2024 17:48 Відповісти
Від погоди ?!?!? Реально було би смішно якби не так сумно. Зробилиразом?
показати весь коментар
21.05.2024 17:51 Відповісти
На лругий день як зняли Хрущова в магазинах появився білий пшеничний хліб а до цього був тільки кукурудзяний....
Вангую...як тільки піднімуть тарифи на електроенергію до 5.5 гр електрики буде достатньо для всіх
показати весь коментар
21.05.2024 17:52 Відповісти
а чого ж ви за два роки не збудували бодай 50 МВт сонячних потужностей? мало площ??
показати весь коментар
21.05.2024 17:54 Відповісти
Тому атомку ( 56 коп. ) відключаємо і починаємо впарювати сонячну по 5 грн. А на кого сонячної не вистачає - тому вимикаємо.
показати весь коментар
21.05.2024 17:56 Відповісти
атомки на всіх не вистачить. Навіть не враховуючи того, що ЗАЕС вимкнена і сама споживає електрику.
показати весь коментар
21.05.2024 18:00 Відповісти
выстачит, по этому закрыли рабочие енергоблоки Чорнобыльской АЭС, которые можно при желании опять запустить,
не выстачае маневровых мощностей ТЕС,ГЕС чтоб пройти пики потребления.
показати весь коментар
22.05.2024 11:43 Відповісти
А в мене настрій залежить від повноти налитої склянки!
показати весь коментар
21.05.2024 17:57 Відповісти
Декілька місяців тому я писав про користь розподіленої генерації і плюси мати на кожному даху панельку. То деякі авторитетно так кидалися в мене лайном.
І шо тепер? ********** останні ТЕЦ і будете топити буржуйками а освітлювати свічками... зате ніяких перепадів напруги при заходженні сонечка за хмаринку.
показати весь коментар
21.05.2024 17:59 Відповісти
Це якщо в селі, для міста це ніяк не врятує
показати весь коментар
21.05.2024 18:20 Відповісти
Мешканців "чєловейників" - ні. Але поперше не всі живуть в багатоетажках, по друге на дахах багатьох багатоповерхівок теж можна поставити панельки, і наостанок, якщо села нагенерять для себе, то може і містам більше залишиться? Або принаймні менше куплять в Європі (а воно там зовсім не дешево).
показати весь коментар
21.05.2024 18:41 Відповісти
Ну так і толку від таких методів у масштабі країни? Тут навіть якщо простий обласний центр як Житомир відключити від світла, води і тепла на місяць, то буде повна дупа. А якщо всі обласні центри?
показати весь коментар
21.05.2024 18:46 Відповісти
Ніякого толку. Запасайте буржуйки і свічки.
показати весь коментар
21.05.2024 19:05 Відповісти
де та диверсифікація? мабуть, там де й фортифікаційні споруди по всьому фронту...
показати весь коментар
21.05.2024 18:01 Відповісти
Докерувалися, одним словом. Зимою країна пірне в середньовічча. Колись ми реготали з того, що в кацапських дєрєвнях перуть білизну в "полоскалках", замість пральних машин. А тепер до такого самі докотилися.
В кого є гроші, виїзджайте, або ставте собі міні-електростанцію, тут нормального життя, схоже, вже ніколи не буде.
показати весь коментар
21.05.2024 18:34 Відповісти
Справедливості для. Світлано, це особисто Зеленський розбомбив генеруючі та розподільчі потужності?
показати весь коментар
21.05.2024 19:15 Відповісти
тепер і погода на рівні рашистських ракетних обстрілів і "шахедів" .Все для покращення "тарифного клімату" до рівня 6 грн за квт
показати весь коментар
21.05.2024 18:46 Відповісти
Ситуація зі світлом тепер залежить від погоди

За твердженням велемудрого Ходжі Насреддіна, і від розташування зірок Сад-ад-Забіх!
)))
показати весь коментар
21.05.2024 19:21 Відповісти
Шапіто...
показати весь коментар
21.05.2024 19:36 Відповісти
Залежить як ахметка буде шантажувати владу. Раніше шахарями дошантажувався аж що війна почалась, тепер тарифами Де ті шахтарі, а ахемка при будь-якій владі вспливає нагору...
показати весь коментар
22.05.2024 09:42 Відповісти
цирк
показати весь коментар
22.05.2024 10:46 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 