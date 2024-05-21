Сьогодні вночі та завтра ввечері світло відключатимуть по всій Україні, – "Укренерго"

Завтра, 22 травня, графіки погодинних відключень світла будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Водночас, із 07:00 до 18:00 обмежень не прогнозується.

Раніше споживачів закликали перенести використання енергоємних приладів на денні години – з 11:00 до 17:00, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми країни НЕК "Укренерго".

"Наразі ситуація настільки складна, що навіть вночі "Укренерго" вимушене брати аварійну допомогу від країн-сусідів. А вдень, якщо він ясний і сонячний, активно працюють СЕС і ми можемо обходитись без відключень", – пояснили в "Укренерго".

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.