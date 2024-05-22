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Новини
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Відключення світла почнуться о 19:00. В "Укренерго" пояснили зміни часу погодою (оновлено)

світло,світла,відключення,віялові

У середу, 22 травня, енергетики анонсували обмеження споживання електроенергії з 18:00, згодом початок відключень спочатку відклали до 20:00, а пізніше – наблизили до 19:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що сьогодні з 00:00 до 07:00 в усіх регіонах України діяли графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.

Водночас Диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях у період з 07:00 до 20:00 з огляду на сонячну погоду, яка сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій. 

Однак вдень "Укренерго" попередило, що через збільшення хмарності, яка перешкоджає роботі ТЕС, обмеження електропостачання для промислових та побутових споживачів по всій Україні почнуться о 19:00.

Енергетики закликали українців за можливості перенесіть заплановане на вечір чи на ніч користування енергоємними приладами на денні години.

Напередодні "Укренерго" анаонсувало на 22 травня відключення світла для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Топ коментарі
+9
Графіки намалювали, але самі ж їх не дотримуються - вимикають і вимикають з похибкою в майже годину. Одну чергу зробили привілейовану і не вимикають - мабуть, там живуть обрані. До речі, заради цікавості, об одинадцятій вечора вийшов на дах і подивився, чи багато де горить світло, що не вистачає потужностей - у найближчих багатоповерхівках в середньому світилося в чотирьох-шістьох вікнах, а це десь від п'яти до десяти відсотків. Тобто, споживання мізерне (адже мало ймовірно, що люди масово вмикають праски в суцільній темряві чи пралки, коли сплять, а лампи у всіх економні, які беруть мізер). Зате, найбільш освітленими ділянками є дороги - на їх освітленні ніхто не економить. Відтак, або всі ці відключення суто шантаж аби підняти тариф, або навіть якщо зараз енергії бракує, то зимою буде повна темрява.
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22.05.2024 12:55
+5
Хмарність заважає паливу горіти і турбіні крутитись??Це щось нове
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22.05.2024 17:55
+5
Я не хочу бути залежним ні від Ахметова-бандюка ні від держави де править режим зрадників і злодіїв. В мене приватна садиба і ліс в 100 метрах. Я купив генератор бензиновий на 3 квт і переробив його на природній газ а отплення будинку на твердотопливний котел бо сухостою і пнів дуже багато а ліс листивний з граба та липи та інших дерев.Виживаю і иим що вода в криниці своя підведена до будинку і генератора стає закачати.Планую ще купити генератор на 7-8 квт.Тоді стане на все.Бо надії на цю державу не маю. Спасаюсь сам.
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22.05.2024 19:13
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Графіки намалювали, але самі ж їх не дотримуються - вимикають і вимикають з похибкою в майже годину. Одну чергу зробили привілейовану і не вимикають - мабуть, там живуть обрані. До речі, заради цікавості, об одинадцятій вечора вийшов на дах і подивився, чи багато де горить світло, що не вистачає потужностей - у найближчих багатоповерхівках в середньому світилося в чотирьох-шістьох вікнах, а це десь від п'яти до десяти відсотків. Тобто, споживання мізерне (адже мало ймовірно, що люди масово вмикають праски в суцільній темряві чи пралки, коли сплять, а лампи у всіх економні, які беруть мізер). Зате, найбільш освітленими ділянками є дороги - на їх освітленні ніхто не економить. Відтак, або всі ці відключення суто шантаж аби підняти тариф, або навіть якщо зараз енергії бракує, то зимою буде повна темрява.
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22.05.2024 12:55 Відповісти
Кончені підараси,які вирішили що схватили бога за бороду, тому що в них є гроші, продовжують х#й класти на Україну. Допоки оцю всю "*****" не напрягти...ми не переможемо.
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22.05.2024 17:49 Відповісти
Повідключали все. Тільки холодильник. Мені телевізор, і зарядка телефонів. Все.
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22.05.2024 17:55 Відповісти
Телевізори,пк,ноутбуки мало споживають.Це та техніка,яка найбільше працює.Ну ще холодильники.
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22.05.2024 18:31 Відповісти
Що тут не ясно - з сьогодні зеля ніхто. Влади немає. Де Конституційний суд? Чого така тиша? Де Янукович?
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22.05.2024 17:45 Відповісти
"Де Янукович? Це у комади попередника і в нього самого треба спитати. Це вони дали можливість Янику втекти. Аби він не збовтнув тут зайвого. А так, хто йому вже повірить, коли він утік.
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22.05.2024 17:50 Відповісти
https://biz.censor.net/user/509772
"Дарагій Мікола. Пачіму Ві мівчітє і ніяк ні захіщіїтє рідну міву?" (с)

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22.05.2024 18:14 Відповісти
А що ж буде взимку?
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22.05.2024 17:45 Відповісти
Шо шо..будемо по хатах вогнища палити. В нас опалення зникло відразу з 24 лютого...і це Київ. Все працює тепер. Правда рахунки капець малюють. Хто б мені вже те опалення й гарячу воду відрізав.
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22.05.2024 18:00 Відповісти
Опалюють так, щоб батареї не розмерзлися і в квартирах (особливо верхні поверхи холодно та сиріють стіни), а гарячу воду навіть теплою важко назвати, проте, рахунки тільки ростуть і такі, ніби в трубах тече кип'яток.
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22.05.2024 18:18 Відповісти
кацап ти ти тут живеш живи у себе на болоті
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22.05.2024 18:26 Відповісти
Демонструйте власну тупість комусь іншому. Мені не цікаво.
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22.05.2024 18:33 Відповісти
Ну так. Я давно, років 15 тому замінила вікна й балкони засклила. Причому, з переляку там двійні-потрійні. Мені й опалення те нетреба, постійно вікна відкриті. А батареї холодні. І з кранів ледь тепла. З єврореконструкцією бодатись взагалі не альо. Вода є - є, опалення є - є. Пофіг, що не відповідають нормам.
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22.05.2024 18:42 Відповісти
Хмарність заважає паливу горіти і турбіні крутитись??Це щось нове
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22.05.2024 17:55 Відповісти
Коли сонячна погода треба вводити обмеження бо вмикають кондиціонери, коли хмарно теж, бо це заважає ТЕЦ. Якщо на кілька градусів похолоднішало треба вводити обмеження, бо вмикають нагрівальні пристрої, вдень треба обмежувати бо працюють підприємства які багато споживають, а ввечорі багато споживають вже користувачі, отже, знову обмеження. Вночі теж вже вирішили ввести обмеження, бо ті, кого обмежують вдень та звечора вмикають свої прилади в нічні години.
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22.05.2024 18:06 Відповісти
А ще вдень працює електротранспорт..
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22.05.2024 18:43 Відповісти
Знову корупційні графіки з графою "можливе включення". Для когось воно можливе, а для когось ні.
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22.05.2024 17:58 Відповісти
одеська обл. - відключили в 18:00
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22.05.2024 18:10 Відповісти
Прогноз погоди від Укренерго.
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22.05.2024 18:20 Відповісти
Телефонував в село на Полтавщині. У них стабільність - 4 години світло і 2 години світла нема. Задоволені ... що хоч холодильники не встигають розмерзнутись.
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22.05.2024 18:24 Відповісти
В Києві й по 7 годин світла небуває.
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22.05.2024 18:44 Відповісти
Піднімайте тарифи до 6 грн,це допоможе обмеженням.
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22.05.2024 18:28 Відповісти
Хтось бачив хоч одну газотурбінну електростанцію?
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22.05.2024 18:29 Відповісти
Хотіли тверду руку?...отримали не лише тверду руку, а й тверду ногу, тверду голову...(Буратіно). Відключення світла через хмарність це вже занадто...
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22.05.2024 18:31 Відповісти
Так вони все просрали, крім СЕС. А СЕС у хмарну погоду мало видає.
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22.05.2024 19:03 Відповісти
АЭС в профіциті бо дефіцит потрібен Ахметці рижому бо тарифи треба підняти
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22.05.2024 18:55 Відповісти
https://nenka.info/rujnuvannya-***********-tes-rezultat-dogovornyaku-z-kremlem
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22.05.2024 18:56 Відповісти
ФПГ Ахметова продовжує нагинати Україну та західних партнерів, за допомогою Кремля. Змушуючи виділяти допомогу на те, чого ми маємо надміру.

Напевно кожен із вас неодноразово ставив питання, чому Україна відмовляється розвивати атомну енергетику, ставши заручницею морально і технічно застарілих ТЕС?

Адже перші ТЕС запустили майже 150 років тому у США. А на території колишнього СРСР масова електрифікація почалася з середини 1920-х років.

Тобто технології давні, але Україна відмовляється від АЕС на їхню користь - чому?
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22.05.2024 19:00 Відповісти
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22.05.2024 19:01 Відповісти
Я не хочу бути залежним ні від Ахметова-бандюка ні від держави де править режим зрадників і злодіїв. В мене приватна садиба і ліс в 100 метрах. Я купив генератор бензиновий на 3 квт і переробив його на природній газ а отплення будинку на твердотопливний котел бо сухостою і пнів дуже багато а ліс листивний з граба та липи та інших дерев.Виживаю і иим що вода в криниці своя підведена до будинку і генератора стає закачати.Планую ще купити генератор на 7-8 квт.Тоді стане на все.Бо надії на цю державу не маю. Спасаюсь сам.
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22.05.2024 19:13 Відповісти
Ну таке, 73 % проголосували за клоуна, тепер виключють світло по всій Україні.
Клоун він же смішити вміє, а не керувати державою.
А Ахметов хай за свої міліардні статки ладить свої електростанції і лінії електроживлення - це його бізнес, а не державний.
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22.05.2024 20:52 Відповісти
За два роки можна було б збудувати багато невеличких захищених електростанцій
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22.05.2024 22:24 Відповісти

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