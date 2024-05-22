Відключення світла почнуться о 19:00. В "Укренерго" пояснили зміни часу погодою (оновлено)
У середу, 22 травня, енергетики анонсували обмеження споживання електроенергії з 18:00, згодом початок відключень спочатку відклали до 20:00, а пізніше – наблизили до 19:00.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що сьогодні з 00:00 до 07:00 в усіх регіонах України діяли графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.
Водночас Диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях у період з 07:00 до 20:00 з огляду на сонячну погоду, яка сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій.
Однак вдень "Укренерго" попередило, що через збільшення хмарності, яка перешкоджає роботі ТЕС, обмеження електропостачання для промислових та побутових споживачів по всій Україні почнуться о 19:00.
Енергетики закликали українців за можливості перенесіть заплановане на вечір чи на ніч користування енергоємними приладами на денні години.
Напередодні "Укренерго" анаонсувало на 22 травня відключення світла для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.
Чому відключають світло
Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.
Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.
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"Дарагій Мікола. Пачіму Ві мівчітє і ніяк ні захіщіїтє рідну міву?" (с)
Напевно кожен із вас неодноразово ставив питання, чому Україна відмовляється розвивати атомну енергетику, ставши заручницею морально і технічно застарілих ТЕС?
Адже перші ТЕС запустили майже 150 років тому у США. А на території колишнього СРСР масова електрифікація почалася з середини 1920-х років.
Тобто технології давні, але Україна відмовляється від АЕС на їхню користь - чому?
Клоун він же смішити вміє, а не керувати державою.
А Ахметов хай за свої міліардні статки ладить свої електростанції і лінії електроживлення - це його бізнес, а не державний.