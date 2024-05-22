Завтра цілий день діятимуть відключення світла по всій Україні, – "Укренерго"
Завтра, 23 травня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Там нагадали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
Причина подовження терміну дії обмежень – прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту.
Як повідомлялося, 22 травня енергетики анонсували обмеження споживання електроенергії з 18:00, згодом початок відключень спочатку відклали до 20:00, а пізніше – наблизили до 19:00.
Чому відключають світло
Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.
Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.
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А по-друге, в тій же Польщі, вартість електроєнергії для побуту десь біля 0.5-0.7 злотих (4.59 - 6.93 грн).
А в Україні - 2.64 грн.
Хто буде платити різницю?
Ми кажемо про ось зараз, в цю саму хвилину, щоб тобі не відключили світло, персонально твій кіловат енергії треба купити в тій же умовній Польші за 5 гривень, і сьогодні ж продати вам за ціну, вдвічі меншу.
І не треба про те, що життя бентежне і несправедливе, а ви - вічно обдурений і кимось обворований. А так би ви були - огогого!
(В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 54 (письма)).
але не знаю чи буде інтернет, але ти дзвони, дзвони...
русские ****** нас ракетами, а гундосое чмо снимает Главнокомандующего и еще 15 генералов! после чего начинается планомерная сдача территорий, по площади бОльшиx чем отвоевали в 2022 году! в чем же этот ***** может быть виноват? да ни в чем, конечно!
про сворачивание ракетныx программ в 2019 году тебе еще раз написать? или все равно у тебя дебила память как у рыбки гуппи?
второе: дебил, это тоже заболевание, Вы ему ставили диагноз?
третье: о какой сдаче территории идет речь? что сдали? если сдали, то это госизмена, пишите заявление в СБУ, НАБУ, полицию, а не на форуме несите голословную пропаганду, забыли еще сказать, что он нелигитимный
четвертое, у Вас есть какие-то пруфы о каком-то принятии решения Зеленским сворачивании ракетных программ? Кроме ваших слов?
пятое, открою тайну, русские и дальше нас будут обстреливать и смените Зеленского хоть на Залужного война не прекратиться, и ракеты будут дальше лететь
ничего, что на нас путин напал, а не Зеленский?
Вас, наверное, обидели, и защищать вас должен обязательно кто-то другой, да? Все вокруг виноваты?
Мати в державі декілька атомних станцій і дешеву атомну електроенергію і не вистачає для населення?????? Злодії при владі!!!
В деяких країнах взагалі атомних станцій нема і нема проблем з енергією...
Вдень - щастя. Вночі - жопа. Нахєс і тухєс. Виявляється, вони діалектично взаємопов'язані...
Це ********* зелені нас від головного відволікають - зеля просрочений!
Що дали нам Сонце.
Воно зранку звершечку,
Світить у віконце.
А якби не ці вожді,
Щоб то ми робили?
Звечора б ми всі тоді,
Вже б на місяць вили!
Джерело: https://biz.censor.net/n3490829
Дуже дякуємо, що цілий рік потужно та незламно готувались до цього . 9 млрд пішли куди треба