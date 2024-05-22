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Новини
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Завтра цілий день діятимуть відключення світла по всій Україні, – "Укренерго"

свет,света,отключение

Завтра, 23 травня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Там нагадали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Причина подовження терміну дії обмежень – прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту.

Як повідомлялося, 22 травня енергетики анонсували обмеження споживання електроенергії з 18:00, згодом початок відключень спочатку відклали до 20:00, а пізніше – наблизили до 19:00.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Топ коментарі
+10
І знову це укренерго бреше,бо при високих температурах і при ясному сонці сонячні панелі перегріваються і не працюють на повну потужність,закон фізики ніхто не відміняв.Куди діваються кошти від допомоги,куди дівається обладнання яке нам дають безкоштовно.Сотні мільонів євро виділяють на допомогу,як вода в пісок.Зате зарплати в чиновників з укренерго сотні тисяч в місяць,плюс премії
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22.05.2024 19:45
+9
З кожним днем все кращі і кращі покращення. То це вже наступив кінець епохи бідності? Можливо крааще взагалі вимкнути світло, що українцям світового дня мало, бо світло вночі, то розкіш?
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22.05.2024 19:30
+8
Здорові мрії 🙁
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22.05.2024 19:31
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я мрію по Україні в якої не буде відключень світла...
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22.05.2024 19:29 Відповісти
Здорові мрії 🙁
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22.05.2024 19:31 Відповісти
Це цілком реалістично вже цієї зими. Ми взагалі не будемо подавати світло, отже не буде що відключати. - "Укренерго".
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22.05.2024 19:41 Відповісти
З кожним днем все кращі і кращі покращення. То це вже наступив кінець епохи бідності? Можливо крааще взагалі вимкнути світло, що українцям світового дня мало, бо світло вночі, то розкіш?
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22.05.2024 19:30 Відповісти
А імпорт?
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22.05.2024 19:30 Відповісти
Ну, імпорт на всі потреби може не вистачити - я не фахівець, але думаю, і в Європі надлишки електроєнергії, яку вони можуть виддати, не безмежні.

А по-друге, в тій же Польщі, вартість електроєнергії для побуту десь біля 0.5-0.7 злотих (4.59 - 6.93 грн).

А в Україні - 2.64 грн.

Хто буде платити різницю?
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22.05.2024 19:37 Відповісти
різницю між чим? ти на зарплати поляків подивись. зарплата- це основа всього ціноутворення. якщо по іншому (з потолка) як унас- це корупція і збагачення окремих кланів та сімей.
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22.05.2024 19:44 Відповісти
При чому тут зарплати поляків, олігархів і ціни зі стелі.

Ми кажемо про ось зараз, в цю саму хвилину, щоб тобі не відключили світло, персонально твій кіловат енергії треба купити в тій же умовній Польші за 5 гривень, і сьогодні ж продати вам за ціну, вдвічі меншу.

І не треба про те, що життя бентежне і несправедливе, а ви - вічно обдурений і кимось обворований. А так би ви були - огогого!
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22.05.2024 20:13 Відповісти
А ти вкурсі скікі оця українська "зелена" електроенергія коштує про яку ******* з Укренерго пишуть? Полякам і не снилося
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23.05.2024 09:00 Відповісти
у львівській області розпіздрячиди два тижні тому той пункт, через який ліктрічєство входило
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22.05.2024 19:46 Відповісти
не кизди! пункт на місці, і працює!
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23.05.2024 09:01 Відповісти
Я готовий платити більше,аби тільки ці гроші не розкрадались
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22.05.2024 21:20 Відповісти
Для цього купуй автономну генерацію! (скидуйся з односельчанами)
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23.05.2024 09:02 Відповісти
Яку автономну генерацію Ви маєте на увазі???
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23.05.2024 10:07 Відповісти
Я, колись, у лiракнi лежав, в 2000-м, мiсяць. Не було води, прорвало магiстраль. Мiсяць без води.
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22.05.2024 19:34 Відповісти
а бєз сєкса скільки ?
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22.05.2024 19:47 Відповісти
озабочечний мань'як
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22.05.2024 19:51 Відповісти
а тобі місяць без секса був пох ?
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22.05.2024 19:57 Відповісти
- Онанизм, товарищи, архиприятная вещь, плюс полная конспирация, товарищи! -
(В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 54 (письма)).
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22.05.2024 21:13 Відповісти
Зимою як буде? В містах масові вогнища і вигрібні ями чи що?
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22.05.2024 19:36 Відповісти
доведеться тариф ще підняти до зими. менще споживання менше дохід, а цього допустити не можна
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22.05.2024 19:41 Відповісти
масове розвішування зєльониx ****** на стовпаx вздовж Xрещатика!
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23.05.2024 09:03 Відповісти
Коли ціну на ел. енергію піднімуть до ринкової, а її піднімуть, базар зроблений попередніми рехформаторами в силі, то можна буде заощаджувати на оплаті.
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22.05.2024 19:36 Відповісти
дочка каже, я зарядила телефон,
але не знаю чи буде інтернет, але ти дзвони, дзвони...
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22.05.2024 19:37 Відповісти
дожили. кажуть динозаври від відсутності сонячного світла вимерли. Черга українців? ******. зеля де ти взявся на нашу біду.
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22.05.2024 19:39 Відповісти
свiчки з сала нiхто не вiдмiняв.
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22.05.2024 19:44 Відповісти
*****, ******* уже, сам не поклонник Зеленского, но, он, ****, причем, русские ****** нас ракетами, а виноват Зеленский? идиот, ***
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22.05.2024 20:43 Відповісти
он не только идиот, как и ты, а еще и вороватый наркоман и дебил!

русские ****** нас ракетами, а гундосое чмо снимает Главнокомандующего и еще 15 генералов! после чего начинается планомерная сдача территорий, по площади бОльшиx чем отвоевали в 2022 году! в чем же этот ***** может быть виноват? да ни в чем, конечно!
про сворачивание ракетныx программ в 2019 году тебе еще раз написать? или все равно у тебя дебила память как у рыбки гуппи?
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23.05.2024 09:07 Відповісти
первое: если он наркоман, доказательства? что за бред
второе: дебил, это тоже заболевание, Вы ему ставили диагноз?
третье: о какой сдаче территории идет речь? что сдали? если сдали, то это госизмена, пишите заявление в СБУ, НАБУ, полицию, а не на форуме несите голословную пропаганду, забыли еще сказать, что он нелигитимный
четвертое, у Вас есть какие-то пруфы о каком-то принятии решения Зеленским сворачивании ракетных программ? Кроме ваших слов?
пятое, открою тайну, русские и дальше нас будут обстреливать и смените Зеленского хоть на Залужного война не прекратиться, и ракеты будут дальше лететь
ничего, что на нас путин напал, а не Зеленский?

Вас, наверное, обидели, и защищать вас должен обязательно кто-то другой, да? Все вокруг виноваты?
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25.05.2024 17:46 Відповісти
Де взявся то мудрий нарід знає😬
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22.05.2024 20:52 Відповісти
І знову це укренерго бреше,бо при високих температурах і при ясному сонці сонячні панелі перегріваються і не працюють на повну потужність,закон фізики ніхто не відміняв.Куди діваються кошти від допомоги,куди дівається обладнання яке нам дають безкоштовно.Сотні мільонів євро виділяють на допомогу,як вода в пісок.Зате зарплати в чиновників з укренерго сотні тисяч в місяць,плюс премії
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22.05.2024 19:45 Відповісти
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22.05.2024 19:47 Відповісти
Не потрібно нікого розводити, нарід сам спочатку знищив класну формулу "Ротердам +", а потім і своє майбутнє на виборах у 2019 році. Якщо я не помиляюся, то уряд очолює найкращий менеджер ААхметова- Шмигаль? А він може йти проти бізнесу свого шефа? Тільки не розумію, як же він тайно проліз в уряд від олігарха при такому чеснєйшому парню від наріду? Мабуть той не знає?
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22.05.2024 19:55 Відповісти
Деякi початок кiнця рахують ще з 2014 року.
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23.05.2024 08:32 Відповісти
заблукав, дебілоїд?
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23.05.2024 09:09 Відповісти
Кварталівські злодії всю атомну електроенергію продають закордон!
Мати в державі декілька атомних станцій і дешеву атомну електроенергію і не вистачає для населення?????? Злодії при владі!!!
В деяких країнах взагалі атомних станцій нема і нема проблем з енергією...
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22.05.2024 19:49 Відповісти
Не забувайте "квартальні злодії" все продумали при допомозі наріду 73%, які дали їм булву і монобільшість до булави, на своїх рученькх занесли на трон. Якщо пан пам'ятають, то розмінування виходу з Чонгару, Перекопу і підходів до Маріуполя, а також відведення наших військ з укріплень, дали можливість ворогу за пару днів зхопити найбільшу в Європі Запорізьку АЕС, яка має 6 енергоблоків і працювала на паливі США і західних країн. Сьогодні на решті аточних електростанцій в Укрїні діючих залишилося також 6 енергоблоків, але більшість з них працювало на паливі із московії. Атомну електроенергію Херпіду віддав такому собі андрюшке деркачу, який моонтував плівки на Порошенка(жму руку, обнімаю...), ну допомагав Херопіду не озброювати і захищати Україну, а зламати особистого ворога і кронкурента Херпіду Нетряпковича. То думаєте агент ФСБ не дав данні, як і що краще захопити?
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22.05.2024 20:04 Відповісти
Я не хочу бути залежним ні від Ахметова-бандюка ні від держави де править режим зрадників і злодіїв. В мене приватна садиба і ліс в 100 метрах. Я купив генератор бензиновий на 3 квт і переробив його на природній газ а отплення будинку на твердотопливний котел бо сухостою і пнів дуже багато а ліс листивний з граба та липи та інших дерев.Виживаю і иим що вода в криниці своя підведена до будинку і генератора стає закачати.Планую ще купити генератор на 7-8 квт.Тоді стане на все.Бо надії на цю державу не маю. Спасаюсь сам.
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22.05.2024 19:50 Відповісти
Тягати дрова з лісу без дозволу,це стаття ККУ
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22.05.2024 21:23 Відповісти
Інтернет ще свій побудуй! Щоб вже точно ні від кого не залежати!
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23.05.2024 09:11 Відповісти
Поясніть мені, дурному: в чому суть відключення електрики вночі?????
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22.05.2024 19:50 Відповісти
нас залякують!
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22.05.2024 19:52 Відповісти
Можливо демографічні процеси покращаться
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22.05.2024 20:18 Відповісти
Пояснення може бути тільки одне - ситуація в енергосистемі настільки погана, що вночі (без сонячних панелей) наступає повна жопа.

Вдень - щастя. Вночі - жопа. Нахєс і тухєс. Виявляється, вони діалектично взаємопов'язані...

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22.05.2024 20:56 Відповісти
тоді б вимикали с заxодом сонця а не вночі! фантазьор ***
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23.05.2024 09:12 Відповісти
земля кругла. на сході сонце раніше заходить там вимикають, потім західніше. тому й погодинні відключення))
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23.05.2024 09:47 Відповісти
так його й сьогодня відключали!
Це ********* зелені нас від головного відволікають - зеля просрочений!
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22.05.2024 19:50 Відповісти
Слава Зелі й Єрмачку,
Що дали нам Сонце.
Воно зранку звершечку,
Світить у віконце.
А якби не ці вожді,
Щоб то ми робили?
Звечора б ми всі тоді,
Вже б на місяць вили!
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22.05.2024 19:51 Відповісти
Тобто дефіцит компенсують сонячні електростанції? Серйозно? Ні АЕС, ні ГЕС, а сонячні електростанції, генерації яких навіть на Київ не вистачить?
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22.05.2024 19:51 Відповісти
Сонцесяйний зе потужно освічує сонячні електростанції , що на всю країну вистачить
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22.05.2024 23:30 Відповісти
мразота яка не приймала ніякої участі в будівництві України вирішує виключати електроенергівю для українців.на вербу підарасів !
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22.05.2024 19:54 Відповісти
Гниди з укренерго вже відверто сміються над лохами вигадуючи все дебільніші причини для енергогеноциду.
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22.05.2024 20:25 Відповісти
В Морі спокою на Місяці спостерігаються пилові бурі, спричинені посиленням сонячного вітру, що в свою чергу відбилося на енергоживленні об'єктів критичної інфраструктури України...
Джерело: https://biz.censor.net/n3490829

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22.05.2024 20:45 Відповісти
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22.05.2024 20:49 Відповісти
Під чітким керівництвом товариша зе , здобули !

Дуже дякуємо, що цілий рік потужно та незламно готувались до цього . 9 млрд пішли куди треба
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22.05.2024 23:27 Відповісти
Влада просрала гроші на захист ТЕС,а тепер прості люди будуть за все платити.ЗДОРОВО!
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22.05.2024 23:46 Відповісти
Уряд, з початку погляньте яку електричну потугу вироблювали на розбитих ТЕС, та додайте сюди потугу Дніпрогес та каховської ГЕС, та розкажіть народу звідкіля взялися 8Гвт? Уряд, досі брехати народу.
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23.05.2024 00:03 Відповісти
6Гвт тільки Запорізька АЕС
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23.05.2024 01:39 Відповісти
Без неї все чудово працювало
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23.05.2024 09:14 Відповісти
Не "потугу", а напругу. Потуги потрібні, щоб сходити в туалет або родити дитину
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23.05.2024 09:09 Відповісти
швидкі курси української мови від лаптєстану
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23.05.2024 09:49 Відповісти
зарплата цього конченого кудрицького 80000000 в місяць....якщо с...ка не має електроенергії - значить не має і за що зарплату платити....
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23.05.2024 11:32 Відповісти

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