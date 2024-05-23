Багаті біженці з України сприяють зростанню ринку розкоші в Польщі
Ринок предметів розкоші в Польщі минулого року виріс до 42,4 млрд злотих ($10,8 млрд), із яких понад половину становлять автомобілі. Розвиток ринку розкоші стимулювали багаті біженці з України.
Про це йдеться у звіті аудиторської фірми KPMG, передає LIGA.net.
Як зазначається, майже 60% ринку розкоші у Польщі припадає на автомобілі преміумкласу та класу люкс. На другому місці – готелі та СПА, на третьому – одяг і аксесуари.
Зростання ринку становило 12,2%, обігнавши інфляцію (11,4%), і його частково забезпечили українці.
"Цікаво, що попри підвищення податкового порогу, зросла кількість людей, які заробляють понад 120 тис. злотих на рік. Таке збільшення можна пояснити, з-поміж іншого, високою інфляцією та значним зростанням зарплати. Крім того, наплив до Польщі громадян України, які працюють в міжнародних корпорація і гарно заробляють, також міг сприяти такому зростанню", – прокоментував результати дослідження партнер KPMG Анджей Марчак.
Бізнес українців у Польщі
Як повідомлялося з посиланням на дані "Дія.Бізнес", українці в Польщі зазвичай намагаються запустити бізнес, який потребує найменше витрат на придбання основних засобів. У більшості це послуги, онлайн-торгівля, але популярними напрямами також є освіта, будівництво, сфера краси, консалтингові послуги, туризм, послуги на ринку нерухомості, кав’ярні та IT-компанії.
Раніше віцепрем'єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розповів, що майже 60% стартапів, які хочуть виїхати з України, планують переїхати до Польщі.
У Польщі за підсумками 2023 року кожним десятим новим індивідуальним підприємцем став українець. Торік українці відкрили в Польщі 30 325 нових компаній.
До початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць.
Після початку повномасштабного вторгнення вже навесні 2022 року ця цифра сягнула близько 1 700 підприємств.
Частіше українці започатковують власну справу у Варшаві (9 406 компаній), Кракові (2 661) та Вроцлаві (2 128).
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Будуть тепер в уряді думати як повернути тих біженців назад до України...😁
хто залишився в Україні та працює за копійки, той ухилянт
хто сібався за кордон, той біженець
або багатий біженець.
і ніякий куй у владі та ВР не думає...
як це у багатих біженців арештувати активи.
як поставити раком тих хто дома, думає
а за біженців, ні.
то може багаті біженці то свої???
зе нам повідміняв всі наші права
а підарасів не відмінив
і вони акуєлі вкрай.
що там що дома