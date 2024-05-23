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Новини
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Багаті біженці з України сприяють зростанню ринку розкоші в Польщі

авто

Ринок предметів розкоші в Польщі минулого року виріс до 42,4 млрд злотих ($10,8 млрд), із яких понад половину становлять автомобілі. Розвиток ринку розкоші стимулювали багаті біженці з України.

Про це йдеться у звіті аудиторської фірми KPMG, передає LIGA.net.

Як зазначається, майже 60% ринку розкоші у Польщі припадає на автомобілі преміумкласу та класу люкс. На другому місці – готелі та СПА, на третьому – одяг і аксесуари.

Зростання ринку становило 12,2%, обігнавши інфляцію (11,4%), і його частково забезпечили українці.

"Цікаво, що попри підвищення податкового порогу, зросла кількість людей, які заробляють понад 120 тис. злотих на рік. Таке збільшення можна пояснити, з-поміж іншого, високою інфляцією та значним зростанням зарплати. Крім того, наплив до Польщі громадян України, які працюють в міжнародних корпорація і гарно заробляють, також міг сприяти такому зростанню", – прокоментував результати дослідження партнер KPMG Анджей Марчак.

Бізнес українців у Польщі

Як повідомлялося з посиланням на дані "Дія.Бізнес", українці в Польщі зазвичай намагаються запустити бізнес, який потребує найменше витрат на придбання основних засобів. У більшості це послуги, онлайн-торгівля, але популярними напрямами також є освіта, будівництво, сфера краси, консалтингові послуги, туризм, послуги на ринку нерухомості, кав’ярні та IT-компанії.

Раніше віцепрем'єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розповів, що майже 60% стартапів, які хочуть виїхати з України, планують переїхати до Польщі.

У Польщі за підсумками 2023 року кожним десятим новим індивідуальним підприємцем став українець. Торік українці відкрили в Польщі 30 325 нових компаній.

До початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць.

Після початку повномасштабного вторгнення вже навесні 2022 року ця цифра сягнула близько 1 700 підприємств.

Частіше українці започатковують власну справу у Варшаві (9 406 компаній), Кракові (2 661) та Вроцлаві (2 128).

Автор: 

біженці (694) багатство (23) Польща (2428)


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Топ коментарі
+6
Багаті-це біженці,а бідні,які втратили житло,рідних,дитинство-це ухилянти,тут головне не перепутати.
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23.05.2024 17:06
+3
Скоро до тих ''соєвих'' клоунські багатії приєднаються.
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23.05.2024 17:10
+2
Все,триндець,тепер пан Гетьманцев спати не буде...!)
Будуть тепер в уряді думати як повернути тих біженців назад до України...😁
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23.05.2024 16:58
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Все,триндець,тепер пан Гетьманцев спати не буде...!)
Будуть тепер в уряді думати як повернути тих біженців назад до України...😁
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23.05.2024 16:58 Відповісти
Скоро до тих ''соєвих'' клоунські багатії приєднаються.
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23.05.2024 17:10 Відповісти
На ЦН не прийнято лайном плюватися. Тому, детальніше, будь ласка, з фактами.
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23.05.2024 17:17 Відповісти
Так то не "соєві " , то ж "зєльоні" що снайперів злякалися і мосейсучкіни дєті у яких "щиколадних хвабрік нєту "
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23.05.2024 18:06 Відповісти
Не для того гетьманцеви свою рідню вивозили щоб назад повертати
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23.05.2024 18:08 Відповісти
біженці їм не потрібні, а їхні гроші потрібні, тому будуть думати, як примусити платити податки з доходів у Польщі.
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24.05.2024 16:36 Відповісти
Незабаром поляки почнуть мити унітази в українських власників.
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23.05.2024 16:58 Відповісти
Багаті-це біженці,а бідні,які втратили житло,рідних,дитинство-це ухилянти,тут головне не перепутати.
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23.05.2024 17:06 Відповісти
Звідки у бидла тяга до розкоші, азіатські хромосоми?
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23.05.2024 17:18 Відповісти
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23.05.2024 18:08 Відповісти
у бидла хромосоми бидлячі , нічого звинувачувати у цьому азіатів , ці хромосоми транснаціональні (( Коли у Кореї були проблеми в держави , то там все населення не автівки купувало, а власні прикраси державі дарувало щоб врятувати фінансову систему ( а це ніби Азія (( )
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23.05.2024 18:11 Відповісти
Якщо дивитися тверезо,то ПсякревПольска життєво закікавлена в максимально слабків,бідній,відсталій Україні,без промисловості і с-г.Шоб збувати сюди своє нікчемне дотоване барахло,і викачувати людські ресурси,батраками у польськіих панов. З цією метою і Карта Поляка введена і вчать у своїх вузах вихідців з України і блокада рольніков,щоб добити с-г і багато іншого робиться...
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23.05.2024 17:33 Відповісти
тобто!!!
хто залишився в Україні та працює за копійки, той ухилянт
хто сібався за кордон, той біженець
або багатий біженець.
і ніякий куй у владі та ВР не думає...
як це у багатих біженців арештувати активи.
як поставити раком тих хто дома, думає
а за біженців, ні.
то може багаті біженці то свої???
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23.05.2024 17:36 Відповісти
Під-раси вони, під-раси незалежно від того в якій країні вони знаходяться...
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23.05.2024 17:54 Відповісти
Ну тут як сказати .... в Україні вони просто під@..си , а в Польщі - під..ри українського походження
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23.05.2024 18:13 Відповісти
то в тому і проблема що
зе нам повідміняв всі наші права
а підарасів не відмінив
і вони акуєлі вкрай.
що там що дома
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23.05.2024 21:25 Відповісти
А може то з Гази набігли? Бо українці дрони б купували... Або "іічькі" для ЗСУ..
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23.05.2024 18:16 Відповісти
Зачем? а государство чи держава что будет делать?
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23.05.2024 18:44 Відповісти
Статья ни о чем😄😄😄
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23.05.2024 18:43 Відповісти
Генофонд нации!
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24.05.2024 07:33 Відповісти
І тільки пролетарські люмпени будуть піну пускати з рота. Ідіоти: ці бабки не в Україні. Хоча про шо я.
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24.05.2024 11:59 Відповісти
Это про мажоров? но не простых людей статья.
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24.05.2024 15:12 Відповісти

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