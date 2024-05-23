В Україні почала стрімко дорожчати картопля

Оптові ціни на картоплю минулорічного врожаю зросли за тиждень на 27%, на поточному тижні українські аграрії пропонують її на продаж за ціною 15-22 грн за кілограм.

Підвищувати ціни на картоплю фермерам вдається за рахунок сезонного скорочення пропозиції в умовах стабільного попиту, повідомляє проєкт EastFruit із посиланням на дані операторів ринку.

"Також варто зазначити, що оптові компанії нерідко скаржаться на брак якісної картоплі у виробників, що не дає змоги їм сформувати достатню кількість партій для закупівлі", – зазначається в повідомленні.

Аналітики зауважують, що зараз торішня картопля в Україні коштує в середньому вже в 3,4 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

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Як повідомлялося, також стрімко зростають ціни на цибулю – минулого тижня вони зросли на 17%, до 17-25 гривень за кілограм.