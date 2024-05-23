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Новини
5 112 30

В Україні почала стрімко дорожчати картопля

картопля

Оптові ціни на картоплю минулорічного врожаю зросли за тиждень на 27%, на поточному тижні українські аграрії пропонують її на продаж за ціною 15-22 грн за кілограм.

Підвищувати ціни на картоплю фермерам вдається за рахунок сезонного скорочення пропозиції в умовах стабільного попиту, повідомляє проєкт EastFruit із посиланням на дані операторів ринку.

"Також варто зазначити, що оптові компанії нерідко скаржаться на брак якісної картоплі у виробників, що не дає змоги їм сформувати достатню кількість партій для закупівлі", – зазначається в повідомленні.

Аналітики зауважують, що зараз торішня картопля в Україні коштує в середньому вже в 3,4 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

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Як повідомлялося, також стрімко зростають ціни на цибулю – минулого тижня вони зросли на 17%, до 17-25 гривень за кілограм.

Автор: 

продукти (735) ціни (3443)


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Топ коментарі
+17
Всім хто у 2019 році проголосував за Зеленського та Слуг народа, рекомендовано для читання. Замість борщю.
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23.05.2024 19:31
+13
Де там Скабеєва лайноплюсівського розливу зі своїм суповим набором? Вже істерить про теперішнього барігу та вбивцю брата?
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23.05.2024 19:21
+9
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23.05.2024 20:02
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Де там Скабеєва лайноплюсівського розливу зі своїм суповим набором? Вже істерить про теперішнього барігу та вбивцю брата?
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23.05.2024 19:21 Відповісти
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23.05.2024 19:33 Відповісти
Всім хто у 2019 році проголосував за Зеленського та Слуг народа, рекомендовано для читання. Замість борщю.
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23.05.2024 19:31 Відповісти
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23.05.2024 19:35 Відповісти
Бо нєфіг жерти одну картоплю! Є ще макарони, крупи,каші ,горох те ще фіг знає що!
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23.05.2024 19:42 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3490018/**************************************

6 дней назад
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23.05.2024 20:26 Відповісти
Оце так новинааа....і яблука ще дорожчають стрімко.
А на молоду картоплю навпаки - ціни падають стрімко.
Ще це? Змова? Чи травень місяць?
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23.05.2024 19:49 Відповісти
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23.05.2024 20:02 Відповісти
А я пенсіонер! Мені картопля не по кишені!
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23.05.2024 20:07 Відповісти
Поки працював, то ще так сяк. Тепер таки відчуваю - жити на одну пенсію таки не по кишені... В буквальному сенсі...
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23.05.2024 20:21 Відповісти
А на репу вистачає,коцабе?
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23.05.2024 20:49 Відповісти
Допис для мулі..
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23.05.2024 20:50 Відповісти
Сміх сміхом, але тернополяни не дадуть збрехати - тисячі гектарів землі на західних околицях міста залишились навіть не зораними. То як результат торішнього "транзиту" і внутрішніх закупівельних цін від зелених бариг. Що на східних і інших не скажу, там не буваю. Ті що засіяні, то на 90% соя, так що ціна на картоплю ще попереду. І не тільки картоплю...
До речі, в гарячих дискусіях на тему: "то все поляки" не раз про то попереджав, наші фермери просто збанкрутують.
На жаль, далі буде...
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23.05.2024 20:19 Відповісти
Ну й пофіг на ту картоплю, бо є альтернативна заміна:

Таблиця калорійності спиртних напоїв
НапійКалорії, ккалВуглеводи, грКалорійність бренді 40% алкоголю225;
0,5Калорійність текіла 40% алкоголю23124;
Калорійність горілки 40% алкоголю2350,1;
Калорійність коньяку 40% алкоголю2401,5
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23.05.2024 20:22 Відповісти
Чого тільки картопля? А цибуля захмарно теж подорожала!

Тільки преміальні автівкі для зелені не дорожчають! Тому що купують раз на півроку на мародерність західноі допомоги.
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23.05.2024 20:45 Відповісти
А що в цій ЗЕкраїні не стрімко дорожчає? Кожен раз коли йдеш у магазин за продуктами ціни нові і щоразу вони більші і навіть намагання слідкувати за акціями та знижками не рятує. Кацапський агент Гетманцев хоче ще й акцизи, ПДВ та військовий збір підняти, а зі зростанням тарифів на електроенергію та цін на пальне ціни полетять вгору значно швидше. Таке враження, що ЗЕсволота зацікавлена в знищенні цивільних не менше, ніж рашистські окупанти.
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23.05.2024 20:53 Відповісти
Це не просто ваше враження. Це факт.
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01.06.2024 00:06 Відповісти
їжте скумбрію по 8
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23.05.2024 21:25 Відповісти
Ахах... 22 грн за кг - это 1/2 цены в Германии в сети Нетто ("аналог" АТБ). Если купить пак на 10 кг выйдет равносильная цена с Украиной. Внимание вопрос:
Кто там "аграрный монстр" Европы? Не было мысли свой народ накормить?)
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23.05.2024 21:58 Відповісти
а при порохе доляр прыгнул с 8 до 28
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23.05.2024 22:03 Відповісти
А коли це в 2014 році долар був 8? Ще в 2013 році крадуни і иародери профффесіонали Вітя-зек і Кіля Бімбпа вкрали казну країни і вивезли її на московію. Зато сьогодні долар став менше 8-ми гривень?
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23.05.2024 23:26 Відповісти
Не можна виключати в перспективі і розподіл продовольчих товарів по картках
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23.05.2024 22:29 Відповісти
Непоганий гарний сайт Цензор -- лише коментарі читати не треба. Притулок дебілів -- але більше того -- провокаторів.
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23.05.2024 22:31 Відповісти
Тут завжди так не було.Нажаль,більшість "притомних" зараз зайняті.Багато пенсіонерів з совковими мізками та ухилянтів з хати,з клуні строчать-на вулицю не виходять.А що буває від недостатку кисню в зелених мізках-самі знаєте...
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23.05.2024 22:52 Відповісти
Закручують гайки, щоб трохи населення скоріше вимерло
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23.05.2024 22:36 Відповісти
Картопля то таке, хай дорожчає все і навіть вимкнуть світло і воду, головне щоб було комфортно Бубрчці і щоб цибуля не дорожчала. Так 73%?
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23.05.2024 23:20 Відповісти
Мені цікаво - а про "першопрични" цієї ситуації хтось задумувався? І чому чутно тільки думку "овочевих трейдерів"? Справа проста - найбільші мережі овочесховищ знаходяться в їх руках Восени вони змовилися та встановили такі закупівельні ціни що селянам стало невигідно ту картоплю навіть копать Вони покидали картоплю в землі Тобто самі ж трейдери цю кризу створили - а зараз із розумним виглядом звинувачують селян!
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24.05.2024 05:10 Відповісти
Да ладно, їжте скумбрію по 8
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24.05.2024 09:29 Відповісти

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