В Україні почала стрімко дорожчати картопля
Оптові ціни на картоплю минулорічного врожаю зросли за тиждень на 27%, на поточному тижні українські аграрії пропонують її на продаж за ціною 15-22 грн за кілограм.
Підвищувати ціни на картоплю фермерам вдається за рахунок сезонного скорочення пропозиції в умовах стабільного попиту, повідомляє проєкт EastFruit із посиланням на дані операторів ринку.
"Також варто зазначити, що оптові компанії нерідко скаржаться на брак якісної картоплі у виробників, що не дає змоги їм сформувати достатню кількість партій для закупівлі", – зазначається в повідомленні.
Аналітики зауважують, що зараз торішня картопля в Україні коштує в середньому вже в 3,4 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.
Як повідомлялося, також стрімко зростають ціни на цибулю – минулого тижня вони зросли на 17%, до 17-25 гривень за кілограм.
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6 дней назад
А на молоду картоплю навпаки - ціни падають стрімко.
Ще це? Змова? Чи травень місяць?
До речі, в гарячих дискусіях на тему: "то все поляки" не раз про то попереджав, наші фермери просто збанкрутують.
На жаль, далі буде...
Таблиця калорійності спиртних напоїв
НапійКалорії, ккалВуглеводи, грКалорійність бренді 40% алкоголю225;
0,5Калорійність текіла 40% алкоголю23124;
Калорійність горілки 40% алкоголю2350,1;
Калорійність коньяку 40% алкоголю2401,5
Тільки преміальні автівкі для зелені не дорожчають! Тому що купують раз на півроку на мародерність західноі допомоги.
Кто там "аграрный монстр" Европы? Не было мысли свой народ накормить?)