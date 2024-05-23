Завтра в Україні відключення світла діятимуть увесь день, – "Укренерго"

Завтра, 24 травня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Причиною відключень в "Укренерго" назвали дощову погоду та щільну хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності.

"Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", – нагадали в компанії.

23 травня графіки погодинних відключень електроенергії діють для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.