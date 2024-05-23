БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
4 602 12

Завтра в Україні відключення світла діятимуть увесь день, – "Укренерго"

світло

Завтра, 24 травня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Причиною відключень в "Укренерго" назвали дощову погоду та щільну хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності

"Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", – нагадали в компанії.

23 травня графіки погодинних відключень електроенергії діють для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Вангую - Як тільки тариф для населення зросте до 6 грн, нестача електроенергії дивним чином припиниться.
показати весь коментар
23.05.2024 18:59
+7
Чому вимикають електроенергію?
Тому шо ахметови з пинчуками та зеленськіми ненажерлеві тварюки.
показати весь коментар
23.05.2024 19:14
+7
Нет никакой недостачи. Отключают по приказу сверху, без необходимости. Украина продает электроэнергию, какая нафиг недостача?
показати весь коментар
23.05.2024 19:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вангую - Як тільки тариф для населення зросте до 6 грн, нестача електроенергії дивним чином припиниться.
показати весь коментар
23.05.2024 18:59 Відповісти
так для цього все і .., ось посидете без світла то погодитеся на любу ціну хоч по 20 грн/кВт
показати весь коментар
23.05.2024 19:09 Відповісти
Ще минулорічна заява, але так само актуальна.
показати весь коментар
23.05.2024 19:12 Відповісти
Нет никакой недостачи. Отключают по приказу сверху, без необходимости. Украина продает электроэнергию, какая нафиг недостача?
показати весь коментар
23.05.2024 19:54 Відповісти
А какая погода мешает АЭС работать на полную мощность? Ахметкина?
показати весь коментар
23.05.2024 19:08 Відповісти
Чому вимикають електроенергію?
Тому шо ахметови з пинчуками та зеленськіми ненажерлеві тварюки.
показати весь коментар
23.05.2024 19:14 Відповісти
В мене відкючили у 0.30. Яка недостача у нічні часи, коли нічого не працює та більшисть людей просто спить?
показати весь коментар
23.05.2024 20:29 Відповісти
Півтора місяця всім всього хватало,а тут на...с 14 травня нехватка потужностей.
Пі@а@аси
показати весь коментар
23.05.2024 20:58 Відповісти
щільність заважає.правда - смердить.совість - муляє.туши свєт.
показати весь коментар
23.05.2024 21:31 Відповісти
Причиною відключень в "Укренерго" назвали дощову погоду та щільну хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності.

Нісенітниця!
показати весь коментар
23.05.2024 22:58 Відповісти
Дожилися! Побачили кінець епохи бідності! І це все рельно і діє. Уявляєте піде ббуся платити в кінці місяця за світло, а там копійки, бо місяць світла не було.
показати весь коментар
23.05.2024 23:29 Відповісти
Ну и когда все это закончится ? С 2019 года беды и несчастья так и сыплются на Украину ... похоже Зеленский как магнит притягивает на Украину и ее народ все плохое .

А может проще всего выгнать из власти Величайшего Лидера Современности с его ЗЕшмурдяком , чем терпеть шестой год ВСЕ ЭТО?

Что думаешь , " мудрий нарід73%" ? Или тебя все это устраивает , поскольку эти ваши "слуги" превратили " мудрий нарід73%" в жалких рабов и ничтожных терпил ?!
Удовлетворенно молчишь ? Ну тогда не скигли !

Это ЖЕСТЬ! Особенно если вспомнить , как этот "мудрий нарід73%" истерически плевался в 2019 году в Папередника за ту войну и ту жизнь.
показати весь коментар
24.05.2024 00:21 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 