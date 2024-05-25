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Новини
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Німеччина хоче зменшити наплив українських біженців до країни

німеччина

У Німеччині виступають за створення загальноєвропейської системи розподілу нових біженців з України.

Про це в інтерв'ю Welt заявив речник Міністерства внутрішніх справ країни, передає Європейська правда.

За його словами, Берлін "рішуче виступає за солідарність" у розподілі тих, хто шукає захисту, та вважає, що необхідно обговорити та знайти рішення, зокрема, щодо вторинної міграції з інших країн-членів ЄС.

"Слід шукати режим рівномірного розподілу новоприбулих з України по всьому ЄС", – зазначив він.

У межах вторинної міграції шукач притулку переїжджає з країни, куди він спершу прибув, до іншої країни, і наразі на рівні Євросоюзу ведуться переговори щодо подальшого регулювання для українських біженців.

Термін дії тимчасового захисту за так званою директивою про масовий приплив мігрантів спливає 4 березня 2025 року. Наразі ще не вирішено, як саме виглядатиме подальше регулювання.

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Наразі українські біженці можуть вільно обирати країну призначення в ЄС. Вони також мають право на подорожі. У Німеччині перебуває понад мільйон людей з України.

Раніше президент Німецької асоціації районів (DLT) Рейнхард Загер заявив, що з огляду на стабільно високий рівень міграції райони Німеччини попередили про обмежені можливості з прийому нових біженців. Тому вони, за його словами, більше не хочуть приймати біженців з України.

Українські біженці в ЄС

Як повідомлялося, статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу на кінець березня 2024 року мали 4,21 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець лютого таких було 4,23 млн людей.

За даними Євростату, кількість українських біженців скоротилася одразу в дев'яти країнах. Зокрема, в Чехії (-20 700; -5,4%), Швеції (-9 960; -21,5%), Австрії (-9 130; -11,1%), Данії (-5 385; -14,5%) та Польщі (-1 680; -0,2%).

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян. При цьому у Міжнародній організації з міграції не очікують потоку українських біженців, аналогічного до того, що був на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Автор: 

біженці (694) Німеччина (1881) мігранти (432)


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Топ коментарі
+9
Правильно. Хай сирійці та турки приїджають
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25.05.2024 10:46
+6
Чекаємо на тебе, країну захищати. Нєхєр відсижуватись у Німеччині
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25.05.2024 12:42
+3
В Європі - можливо. Але, якщо порівнювати з Києвом, то ціни в Німеччині в середньому на 20-30 % більше, але тут весь час якісь або акції, або терміни підходять - то якраз на 30% можна взяти більшість всього дешевше. Місячні витрати на продукти у нас співставні.
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25.05.2024 14:23
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Цены в супермаркетах Германии от:
Куриное мясо от 4 евро кг.
Молоко от 0.95 евро литр
Картофель от 1 евро
Клубника от 4х
Бананы от 0.99, бывают и бесплатно.
Яйца 2 евро десяток
Селёдка от 6 евро солёная
Хек от 5 евро кг

З. П. От 13 евро час.
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25.05.2024 10:46 Відповісти
Німеччина одна із найдорожких країн у Європі. Вибрати кошик продуктів для реклами можна, можна для реклами харчуватися тільки крильцями курки за 5 євро і шукати безкоштовні банани по супермаркєтам. Можна навіть пішки ходити між містами, буде ще дешевше
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25.05.2024 12:31 Відповісти
В Європі - можливо. Але, якщо порівнювати з Києвом, то ціни в Німеччині в середньому на 20-30 % більше, але тут весь час якісь або акції, або терміни підходять - то якраз на 30% можна взяти більшість всього дешевше. Місячні витрати на продукти у нас співставні.
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25.05.2024 14:23 Відповісти
Ну навіщо казки розповідати? Із 1993 року мешкав спочатку в Ізраілі, потім бізнес і життя в різних Європейських країнах. Україна- найдешевша країна у Європі для життя. Навіть у Молдові дорожче. Ті ж цінина продукти на 20- 30 відсотків дорожще.
У Німеччині, винаймати житло, податкию комунальні, харчі, транспорт, одежа, кафе і обіди - це мінімум 2000 ойро на місяць і дуууже скромненько..
Назвати тобі ціну філіжанки кави у Франкфкрті, чи Карлсруе?
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25.05.2024 14:30 Відповісти
Я вам про продукти писав. Вони тут недорогі. А от житло, комуналка, проїзд - дорого. Житло - супер-не-виправдано-дорого. Це факт. Але податки не найвищі у Європі, а зарплати одні з найвищих. Якби не вартість житла, то було б супер. На 1200 євро (крім житла) на місяць на трьох можна спокійно жити. А на 1500 так взагалі. Але житло додає до цієї суми ще 1.5-2 к. Ми знімаємо за 2115 євро 3кімнатну квартиру на 70 квадратів. Щоправда із садочком та повністю мебльовану, з інтернетом, опаленням і всім іншим.
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25.05.2024 15:34 Відповісти
Ага, це дорого, це не дуже, а якщо менше істи, більше ходити пвшки, і жити безкоштовно- то рай
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25.05.2024 15:38 Відповісти
Ну я вам так скажу. У мене в Україні був дохід (на руки після сплати всіх податків) 8к євро. Тут - біля 7к (5к зарплата + 2к підробітки та власний проект). В Україні і квартира, і дача, і гараж були, тому, звичайно, життя обходилося значно дешевше. Але скажу так, краще дорожче у Німеччині, ніж дешевше в Україні, де кількість довбойобів на квадратний метр зашкалює. Тут теж є свої приколи, до яких треба звикати і придурки свої теж є. Але не такий маразм, як в Україні, завдяки все більш і більш деградуючим голосуванням мудрого наріду.
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25.05.2024 15:46 Відповісти
На рахунок маразму, маразм у Європіі за пояс заткне український. Починаючи із розмірів податків, особливо то, що стосується фізичних осіб. Я не пам'ятаю як у точно у Німеччині, яле думаю не сильно відрізняється Франції, де тільки прямих податків на доходи під 70 відсотків. Але точно пам' ятаю про додаткові податки на церкву і на відновлення східних земелі у Німеччині. Про европейське обкладання ПДВ( 20- 22 відсотка) юридичних осіб, що орендують( не здають, а саме орендуть) будь- що. Про мито на ввезення транспортних засобів у власне користування у 42 відсотка від ціни у Іспанії( то ж саме у Німеччині). Про податок у 10- 20 відсотків на купівлю нерухомості, про податок у ряді країн ЄС на " чисті активи" фізособи( як різниця між сумою активів і розміром боргів по кредитам).
Це перше що до пам'яті прийшло..
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25.05.2024 19:14 Відповісти
Щось ви плутаєте. І досить сильно. В Німеччині податки далеко не найвищі. Зі своїх 72к річних (без бонусів) я отримую на руки майже 50. Рахував - щось типу 35% виходить. Це разом із медичною страховкою на всю сім'ю. Але без церковного податку - достатньо вказати, що ти не віруючий. А в Україні я платив 21 чи 22% єсв + 19 %Пдфо + військовий збір. Пам'ятаю, десь більше 40 виходило. При тому маю 30 днів оплачуваної відпустки. ПДВ тут 19% здається (чи 20), як в Україні чи менше. Про ввіз авто - точно не скажу. Свою ввіз без розмитнення взагалі. Не знаю, може зараз для українців такі правила. На нерухомість великі податки тільки якщо ти купив і тут же продаєш. То платиш на різницю оті 10-20. А якщо купив собі і живеш - то нічого подібного. Сказати вам скільки коштує чашка кави у Регензбурзі?
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25.05.2024 20:02 Відповісти
1. Налог на приобретение недвижимости. После покупки объекта недвижимости покупатель единовременно выплачивает долю от стоимости этого объекта. Эта доля варьируется от 3,5% до 6,5% в зависимости от федеральной земли Германии. Какая доля взимается в разных землях, Вы можете посмотреть на карте.

То, що ви не знаєте про існування податків, не означа, що їх не існує. У Франції я платив 12 відсотків на купівлю апартаментів.Про ввіз авто- поцікавтесь, якщо не знаєте
Прямий податок на доходи фізосіб у Нісїмеччині - 19- 45 відсотків( у Франції - до 70). Одинока людина із доходом у рік більше 60 тис- 42 відсотка.
Далі- робітник/ роботодавець навпіл
Пенсійний фонд- 18,6 відсотка.
Державна медична страховка- від 14 відсотків.
На безробіття- 3.05 відсотка.
Пудсумок- робітник крім 40 відсотка прибуткового податку сплвчує ще 19.5 відсотка соц. податків.
Не беру церкву і землі. Їх можливо повідміяли у примусовому порядку сплачувати.
Я думаю, що зараз те ж саме.
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25.05.2024 20:26 Відповісти
Эта доля варьируется от 3,5% до 6,5% в зависимости от федеральной земли Германии

Ну але ж не 10-20, як ви намагалися протулити у своєму попередньому пості, правда ж?

Пудсумок- робітник крім 40 відсотка прибуткового податку сплвчує ще 19.5 відсотка соц. податків.

******** у робітника зарплата, якщо він 40% платить. 40 йде від 110 чи 120к євро на рік. І це ніякі не 40 + 19.5. А саме 40. Хіба що ви тут рахуєте відрахування, що платить роботодавець. Але мушу вам нагадати, що в Україні ЄСВ наполовину теж платить роботодавець.
Звичайно, є нюанси - на якій групі ти і т.п. Якщо 3 + 5, як я з дружиною, то це 35% КРУГОМ БІГОМ. Якщо одинокий - податок справді більший. А саме - 42% (якщо з 72к брати). Але без ніяких ще додаткових 19.5 відсотків. Хіба що з роботодавця. Але в Україні це ще більше - 22 чи щось таке.

Ось вам калькулятор, який досить точно показує грос-нет співвідношення.

https://relocate.me/net-pay-calculators/germany https://relocate.me/net-pay-calculators/germany


Щодо імпорту авто. А в Україні який податок? Плюс, ви вибачте, але імпортувати авто в Німеччину - ну це як мінімум дивно і це швидше якесь виключення.

Так, тут немає такої шари, як ФОП. Оце факт. Але в цілому податок співставний, чи навіть менший ніж в Україні. Особливо для людей з малою чи середньо зарплатою. До 100к гривень, скажімо. Просто там вже в стелю впирається ЄСВ і стає легше.
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25.05.2024 21:13 Відповісти
1. Я написав, що сам сплатив 12. Ви написали- ніяких податків не існує, хто з нас більш првий.?
2 Спеціально вказав- ЦЕ ПОЛОВИНА СОЦІАЛЬНИХ ПОДАТКІВ які вказані у мене у розрахункових документах. Іншу половину - СПЛАЧУЄ РОБОТОДАВЕЦЬ( це був я сам).
Тоб то, разом, роботодавець і робітник у Німеччині сплачують 100 відсотків від суми нарахованої заробітної плати.
3. Читайте уважно, якщо робітник самотній- він споачує 42 ВІДСОТКА НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ, якщо річний дохід більше 60 тисяч.( я сам сплачував).
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25.05.2024 21:26 Відповісти
1. Якби ви читали уважно, що я пишу, ви би прочитали, що 10-20 % ви сплачуєте тільки якщо купили і швидко продали. А якщо ви купуєте собі чи продаєте давно куплений, то податків в 10-20% не існує. Те що ви купили-продали протягом короткого часу - це якраз вписується в те, що я написав.

2. Якщо ви говорите, що вам невигідні податки в Німеччині ЯК РОБОТОДАВЦЮ, то так і пишіть. Тому що я вам писав з точки зору або працівника або, на крайняк, самозайнятого. Я не є роботодавцем, тому мене це питання на разі не турбує. А з точки зору найманого працівника, тут плюс мінус з податками як в Україні. Навіть трохи краще.

3. Ну я ж вам про це і пишу. А в Україні скільки? 41.5%? Велика різниця?
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25.05.2024 21:37 Відповісти
Коли л будете купувати житло в Німеччині і не сплатите ПРЯМОГО ПОДАТКУ на купівлю нерухомості ( 6 відсотків у Берліні), обов'язково поділіться радісттю
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25.05.2024 21:54 Відповісти
Вибачте, ви там прибухнули нормально? Чи що? Я вам кажу, що тут немає податку в 10-20% якщо просто купуєте чи продаєте. Я не кажу, що тут ВЗАГАЛІ НЕМАЄ ПОДАТКУ. Він є, тільки більш вміняємий ніж ваші 10-20 %. В Україні він теж є.
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25.05.2024 22:20 Відповісти
У вас із розумовим апаратом все ок?
Я вказав на конкретний ПРЯМИЙ ПОДАТОК при КУПІВЛІ нерухомості у Берліні- 6,5 відсотка, у Гамбурзі, Мюнхені- 6,5 відсотків.
Ще раз, для особливих тугодумів- я особисто у Монтпельє , при купівлі аппартаментів платив- 12 відсотків ПРЯМИХ ПОДАТКІВ НА КУПІВЛЮ.Монтпельє, це ФРАНЦІЯ.
Ау, прийдіть до тями
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25.05.2024 22:43 Відповісти
Ну тобто, якщо ви зараз говорите з точки зору власника бізнесу з найманими працівниками в Німеччині, то сперечатися з вами не буду - це головняк тут ще той. Працівники - ледацюги, звільнити їх нереально, податки на працівників - космос, профсоюз - душніли та ін. Але якщо з точки зору найманого працівника, то Німеччина дуже хороший варіант. Так що ви чіткіше просто висловлюйтесь і не буде непорозумінь.
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25.05.2024 21:53 Відповісти
Збираємося в Берлін переїхати, і зараз розглядаємо навіть варіанти житла за 2.5 к, оскільки дешевше щось нормальне взяти просто нереально.
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25.05.2024 15:38 Відповісти
Правильно. Хай сирійці та турки приїджають
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25.05.2024 10:46 Відповісти
і всі інші чорно/жовті/бурі/ масті..))
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25.05.2024 16:16 Відповісти
Це правильно і давно пора обмежити приплив ухилянтів і пожирачів соціалу. Назад в Україну захищати країну! Чому я повинен за них платити.
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25.05.2024 12:36 Відповісти
Чекаємо на тебе, країну захищати. Нєхєр відсижуватись у Німеччині
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25.05.2024 12:42 Відповісти
А чому я повинен тебе захищати? Просрали свою країну, повтікали як щурі в різні сторони, не хочете воювати за себе і за своїх рідних, а я громадянин Німеччини в 66 років, приживши в Німеччині 25 років, маючи тут сім'ю поїду тебе захищати? А ти піську у ворони на льоту бачив? Доречі, тикати будеш своїм матері пальцем нижче спини.
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26.05.2024 09:31 Відповісти
Все вопросы по этому поводу к таможне ,которая даёт добро , прейскурантом полного меню цен, инвалид культ , с гантелями , и так далее.. И потом орут уклонисты,, как была дыра , так и осталась ...
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25.05.2024 14:11 Відповісти
тут все просто: чи більше військова допомога Україні, тим менше біженців
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25.05.2024 14:55 Відповісти
Халява закінчується, Schweine?
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25.05.2024 20:22 Відповісти

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