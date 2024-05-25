Німеччина хоче зменшити наплив українських біженців до країни
У Німеччині виступають за створення загальноєвропейської системи розподілу нових біженців з України.
Про це в інтерв'ю Welt заявив речник Міністерства внутрішніх справ країни, передає Європейська правда.
За його словами, Берлін "рішуче виступає за солідарність" у розподілі тих, хто шукає захисту, та вважає, що необхідно обговорити та знайти рішення, зокрема, щодо вторинної міграції з інших країн-членів ЄС.
"Слід шукати режим рівномірного розподілу новоприбулих з України по всьому ЄС", – зазначив він.
У межах вторинної міграції шукач притулку переїжджає з країни, куди він спершу прибув, до іншої країни, і наразі на рівні Євросоюзу ведуться переговори щодо подальшого регулювання для українських біженців.
Термін дії тимчасового захисту за так званою директивою про масовий приплив мігрантів спливає 4 березня 2025 року. Наразі ще не вирішено, як саме виглядатиме подальше регулювання.
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Наразі українські біженці можуть вільно обирати країну призначення в ЄС. Вони також мають право на подорожі. У Німеччині перебуває понад мільйон людей з України.
Раніше президент Німецької асоціації районів (DLT) Рейнхард Загер заявив, що з огляду на стабільно високий рівень міграції райони Німеччини попередили про обмежені можливості з прийому нових біженців. Тому вони, за його словами, більше не хочуть приймати біженців з України.
Українські біженці в ЄС
Як повідомлялося, статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу на кінець березня 2024 року мали 4,21 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець лютого таких було 4,23 млн людей.
За даними Євростату, кількість українських біженців скоротилася одразу в дев'яти країнах. Зокрема, в Чехії (-20 700; -5,4%), Швеції (-9 960; -21,5%), Австрії (-9 130; -11,1%), Данії (-5 385; -14,5%) та Польщі (-1 680; -0,2%).
На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян. При цьому у Міжнародній організації з міграції не очікують потоку українських біженців, аналогічного до того, що був на початку повномасштабного вторгнення Росії.
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Куриное мясо от 4 евро кг.
Молоко от 0.95 евро литр
Картофель от 1 евро
Клубника от 4х
Бананы от 0.99, бывают и бесплатно.
Яйца 2 евро десяток
Селёдка от 6 евро солёная
Хек от 5 евро кг
З. П. От 13 евро час.
У Німеччині, винаймати житло, податкию комунальні, харчі, транспорт, одежа, кафе і обіди - це мінімум 2000 ойро на місяць і дуууже скромненько..
Назвати тобі ціну філіжанки кави у Франкфкрті, чи Карлсруе?
Це перше що до пам'яті прийшло..
То, що ви не знаєте про існування податків, не означа, що їх не існує. У Франції я платив 12 відсотків на купівлю апартаментів.Про ввіз авто- поцікавтесь, якщо не знаєте
Прямий податок на доходи фізосіб у Нісїмеччині - 19- 45 відсотків( у Франції - до 70). Одинока людина із доходом у рік більше 60 тис- 42 відсотка.
Далі- робітник/ роботодавець навпіл
Пенсійний фонд- 18,6 відсотка.
Державна медична страховка- від 14 відсотків.
На безробіття- 3.05 відсотка.
Пудсумок- робітник крім 40 відсотка прибуткового податку сплвчує ще 19.5 відсотка соц. податків.
Не беру церкву і землі. Їх можливо повідміяли у примусовому порядку сплачувати.
Я думаю, що зараз те ж саме.
Ну але ж не 10-20, як ви намагалися протулити у своєму попередньому пості, правда ж?
Пудсумок- робітник крім 40 відсотка прибуткового податку сплвчує ще 19.5 відсотка соц. податків.
******** у робітника зарплата, якщо він 40% платить. 40 йде від 110 чи 120к євро на рік. І це ніякі не 40 + 19.5. А саме 40. Хіба що ви тут рахуєте відрахування, що платить роботодавець. Але мушу вам нагадати, що в Україні ЄСВ наполовину теж платить роботодавець.
Звичайно, є нюанси - на якій групі ти і т.п. Якщо 3 + 5, як я з дружиною, то це 35% КРУГОМ БІГОМ. Якщо одинокий - податок справді більший. А саме - 42% (якщо з 72к брати). Але без ніяких ще додаткових 19.5 відсотків. Хіба що з роботодавця. Але в Україні це ще більше - 22 чи щось таке.
Ось вам калькулятор, який досить точно показує грос-нет співвідношення.
https://relocate.me/net-pay-calculators/germany https://relocate.me/net-pay-calculators/germany
Щодо імпорту авто. А в Україні який податок? Плюс, ви вибачте, але імпортувати авто в Німеччину - ну це як мінімум дивно і це швидше якесь виключення.
Так, тут немає такої шари, як ФОП. Оце факт. Але в цілому податок співставний, чи навіть менший ніж в Україні. Особливо для людей з малою чи середньо зарплатою. До 100к гривень, скажімо. Просто там вже в стелю впирається ЄСВ і стає легше.
2 Спеціально вказав- ЦЕ ПОЛОВИНА СОЦІАЛЬНИХ ПОДАТКІВ які вказані у мене у розрахункових документах. Іншу половину - СПЛАЧУЄ РОБОТОДАВЕЦЬ( це був я сам).
Тоб то, разом, роботодавець і робітник у Німеччині сплачують 100 відсотків від суми нарахованої заробітної плати.
3. Читайте уважно, якщо робітник самотній- він споачує 42 ВІДСОТКА НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ, якщо річний дохід більше 60 тисяч.( я сам сплачував).
2. Якщо ви говорите, що вам невигідні податки в Німеччині ЯК РОБОТОДАВЦЮ, то так і пишіть. Тому що я вам писав з точки зору або працівника або, на крайняк, самозайнятого. Я не є роботодавцем, тому мене це питання на разі не турбує. А з точки зору найманого працівника, тут плюс мінус з податками як в Україні. Навіть трохи краще.
3. Ну я ж вам про це і пишу. А в Україні скільки? 41.5%? Велика різниця?
Я вказав на конкретний ПРЯМИЙ ПОДАТОК при КУПІВЛІ нерухомості у Берліні- 6,5 відсотка, у Гамбурзі, Мюнхені- 6,5 відсотків.
Ще раз, для особливих тугодумів- я особисто у Монтпельє , при купівлі аппартаментів платив- 12 відсотків ПРЯМИХ ПОДАТКІВ НА КУПІВЛЮ.Монтпельє, це ФРАНЦІЯ.
Ау, прийдіть до тями