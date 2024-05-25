Німеччина хоче зменшити наплив українських біженців до країни

У Німеччині виступають за створення загальноєвропейської системи розподілу нових біженців з України.

Про це в інтерв'ю Welt заявив речник Міністерства внутрішніх справ країни, передає Європейська правда.

За його словами, Берлін "рішуче виступає за солідарність" у розподілі тих, хто шукає захисту, та вважає, що необхідно обговорити та знайти рішення, зокрема, щодо вторинної міграції з інших країн-членів ЄС.

"Слід шукати режим рівномірного розподілу новоприбулих з України по всьому ЄС", – зазначив він.

У межах вторинної міграції шукач притулку переїжджає з країни, куди він спершу прибув, до іншої країни, і наразі на рівні Євросоюзу ведуться переговори щодо подальшого регулювання для українських біженців.

Термін дії тимчасового захисту за так званою директивою про масовий приплив мігрантів спливає 4 березня 2025 року. Наразі ще не вирішено, як саме виглядатиме подальше регулювання.

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Наразі українські біженці можуть вільно обирати країну призначення в ЄС. Вони також мають право на подорожі. У Німеччині перебуває понад мільйон людей з України.

Раніше президент Німецької асоціації районів (DLT) Рейнхард Загер заявив, що з огляду на стабільно високий рівень міграції райони Німеччини попередили про обмежені можливості з прийому нових біженців. Тому вони, за його словами, більше не хочуть приймати біженців з України.

Українські біженці в ЄС

Як повідомлялося, статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу на кінець березня 2024 року мали 4,21 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець лютого таких було 4,23 млн людей.

За даними Євростату, кількість українських біженців скоротилася одразу в дев'яти країнах. Зокрема, в Чехії (-20 700; -5,4%), Швеції (-9 960; -21,5%), Австрії (-9 130; -11,1%), Данії (-5 385; -14,5%) та Польщі (-1 680; -0,2%).

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян. При цьому у Міжнародній організації з міграції не очікують потоку українських біженців, аналогічного до того, що був на початку повномасштабного вторгнення Росії.