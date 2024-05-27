"Сувора реальність": В "Укренерго" пояснили, чому графіки відключень світла залежать від погоди

Внаслідок руйнування українських теплових та гідроелектростанцій російськими військами енергосистема України значною мірою залежить від сонячних електростанцій.

Про це повідомили у пресслужбі оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго", коментуючи запитання, чому тривалість відключень електроенергії може залежати від хмарної погоди.

В компанії нагадали, що до початку російських прицільних атак по енергосистемі українські електростанції мали удвічі більше потужностей виробляти електроенергію. І якщо споживання електроенергії зростало, можна було просто включити в роботу додатковий енергоблок на ТЕС.

Однак з 22 березня по 8 травня Росія розбила майже всі великі ТЕС масованими ракетно-дроновими атаками. Тому балансувати енергосистему тепловими блоками більше нема можливості.

"Певний час швидко покривати споживання допомагали гідроелектростанції, які також суттєво пошкоджені російськими ракетами. Але ті, що залишились, працювали на межі можливостей завдяки паводку. Зараз водопілля йде на спад і скоро закінчиться", – зазначають в "Укренерго".

Крім того, почалась ремонтна кампанія на атомних електростанціях, щоб підготувати їх до зими, а імпорту електроенергії теж недостатньо.

Відтак, вперше в історії української енергосистеми диспетчерам "Укренерго" доводиться настільки сильно покладатись на роботу сонячних електростанцій.

"У 2022 році СЕС займали близько 5% від загального обсягу генерації в Україні. Зараз цей відсоток значно вищий. Але не за рахунок різкого збільшення площі сонячних панелей, а через те, що інші види генерації зазнали втрат після російських атак", – пояснили в "Укренерго".

Водночас на ефективність роботи СЕС впливає погода. Зокрема, залежно від ступеня хмарності, кількість сонячних променів, які досягають поверхні землі, може бути різною. А дощові хмари зводять генерацію сонячної панелі нанівець.

"Більше того, сильна спека також негативно впливає на роботу сонячних панелей і за надвисоких температур вироблення сонячної енергії буде нижчим, ніж зараз. А споживання буде вищим, адже люди вмикатимуть кондиціонери та вентилятори. Тому в спекотні місяці графіки відключень можуть бути жорсткішими", – попередили в "Укренерго".

Водночас, якщо день був сонячним, то він впливає на енергозабезпечення не лише вдень, а й увечері: бо гідроакумулючі станції за день накопичили воду і спрацюють її під час вечірніх годин, чим зменшать необхідність обмежень.

"На жаль, залежність української енергосистеми від погодних умов – це сувора реальність, яку спричинили російські удари по українських електростанціях. Тому у найближчій перспективі до графіків відключень доведеться звикнути", – додали в компанії.

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Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.