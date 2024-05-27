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Новини
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"Сувора реальність": В "Укренерго" пояснили, чому графіки відключень світла залежать від погоди

энергетика,альтернативная

Внаслідок руйнування українських теплових та гідроелектростанцій російськими військами енергосистема України значною мірою залежить від сонячних електростанцій.

Про це повідомили у пресслужбі оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго", коментуючи запитання, чому тривалість відключень електроенергії може залежати від хмарної погоди.

В компанії нагадали, що до початку російських прицільних атак по енергосистемі українські електростанції мали удвічі більше потужностей виробляти електроенергію. І якщо споживання електроенергії зростало, можна було просто включити в роботу додатковий енергоблок на ТЕС.

Однак з 22 березня по 8 травня Росія розбила майже всі великі ТЕС масованими ракетно-дроновими атаками. Тому балансувати енергосистему тепловими блоками більше нема можливості.

"Певний час швидко покривати споживання допомагали гідроелектростанції, які також суттєво пошкоджені російськими ракетами. Але ті, що залишились, працювали на межі можливостей завдяки паводку. Зараз водопілля йде на спад і скоро закінчиться", – зазначають в "Укренерго".

Крім того, почалась ремонтна кампанія на атомних електростанціях, щоб підготувати їх до зими, а імпорту електроенергії теж недостатньо.

Відтак, вперше в історії української енергосистеми диспетчерам "Укренерго" доводиться настільки сильно покладатись на роботу сонячних електростанцій.

"У 2022 році СЕС займали близько 5% від загального обсягу генерації в Україні. Зараз цей відсоток значно вищий. Але не за рахунок різкого збільшення площі сонячних панелей, а через те, що інші види генерації зазнали втрат після російських атак", – пояснили в "Укренерго".

Водночас на ефективність роботи СЕС впливає погода. Зокрема, залежно від ступеня хмарності, кількість сонячних променів, які досягають поверхні землі, може бути різною. А дощові хмари зводять генерацію сонячної панелі нанівець.

"Більше того, сильна спека також негативно впливає на роботу сонячних панелей і за надвисоких температур вироблення сонячної енергії буде нижчим, ніж зараз. А споживання буде вищим, адже люди вмикатимуть кондиціонери та вентилятори. Тому в спекотні місяці графіки відключень можуть бути жорсткішими", – попередили в "Укренерго".

Водночас, якщо день був сонячним, то він впливає на енергозабезпечення не лише вдень, а й увечері: бо гідроакумулючі станції за день накопичили воду і спрацюють її під час вечірніх годин, чим зменшать необхідність обмежень.

"На жаль, залежність української енергосистеми від погодних умов – це сувора реальність, яку спричинили російські удари по українських електростанціях. Тому у найближчій перспективі до графіків відключень доведеться звикнути", – додали в компанії.

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Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Автор: 

СЕС (84) електроенергія (4238) Укренерго (1997) альтернативна енергетика (699) сонячна енергетика (247)


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Топ коментарі
+9
Нажаль. А шо там менеджери 5-6 шт. Не хотят ответить ?
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27.05.2024 18:45
+7
Тобто, прокинувся Гудок Леонидович десь у Лондоне, подивився у вікно а на дворі туман, відразу настрій поганий и графіки відключення становяться більш шільними.
А від мирного атома вони якось залежать?
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27.05.2024 18:46
+6
Їм нема коли. Вони бюджетне бабло піляють і гаяти час на відповіді не будуть. Неначасі.
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27.05.2024 18:47
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Нажаль. А шо там менеджери 5-6 шт. Не хотят ответить ?
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27.05.2024 18:45 Відповісти
Їм нема коли. Вони бюджетне бабло піляють і гаяти час на відповіді не будуть. Неначасі.
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27.05.2024 18:47 Відповісти
И не только бюджетные. А и американские и канадские и т
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27.05.2024 19:02 Відповісти
Головний менеджер - Шмигаль вже давно відповів: вихід тільки в побудові розподіленої генерації. Але сказати і зробити це різні речі.
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28.05.2024 14:12 Відповісти
Тобто, прокинувся Гудок Леонидович десь у Лондоне, подивився у вікно а на дворі туман, відразу настрій поганий и графіки відключення становяться більш шільними.
А від мирного атома вони якось залежать?
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27.05.2024 18:46 Відповісти
ви кажете вован пройб..ича
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27.05.2024 18:52 Відповісти
Ні, він просто 3,14дор.
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27.05.2024 19:20 Відповісти
повна брехня, а в "прой...об" вірю: загалом уряд оцінює https://biz.censor.net/news/3489097/u_minenergo_dopustyly_vidklyuchennya_svitla_vzymku на рівні 8 ГВт.

спасіба, вова за асхвальтовані дороги !!!!

11:17, 31 мая 2021
Зеленский своими «какая разница» и «перестать стрелять» побуждает Путина на атаку - Бессмертный
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27.05.2024 18:51 Відповісти
яка чухня...таки з червня електрика по 7 грн буде..
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27.05.2024 18:51 Відповісти
З огляду на виключення в результаті буде десь по 3грн, а то й 2.64 за кВт. від загальної кількості кВт за місяць. Так що те на те й вийде.
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27.05.2024 18:59 Відповісти
Економії від відключень немає від слова зовсім.Холодильник, наприклад,кожні 20 хв включається на 20 сек.За дві години дві хвилини.Якщо ж дві години світла не буде,то він при включенню буде маслати хвилин 10,вже проходили.
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27.05.2024 19:06 Відповісти
На 20 секунд він не вмикається. Але то таке. Якщо холодильник не буде працювати тиждень - він ніяк не наздожене втрачене споживання. І ви плутаєте потужність з кіловат-годинами. Проблема саме в пікових навантаженнях (потужність)
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27.05.2024 22:36 Відповісти
І без обмежень. То ж буде ЧУДО! Ось шо гривня животворча робить!
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27.05.2024 19:21 Відповісти
Мабуть так. А якщо по такій ціні буде електроенергія, то і ціни будуть інші на все. Але тут нічого не подієш, нарешті прийшов кінець епохи бідності, всі мають можливість патити більше. Я не помилився 73%? А ще саме головне, навіщо сьогодні писати про СЕС? Щоб ворог почав бити по них?
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27.05.2024 22:48 Відповісти
А вночі?...
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27.05.2024 18:52 Відповісти
А вночі місяць світить. Та й спати треба.
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27.05.2024 18:57 Відповісти
Шо вночі? Вночі комендантська година, некуй шастать.
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27.05.2024 19:22 Відповісти
Якщо компанія не може вчасно та в повних обсягах надавати свої послуги - вона не має права вимагати оплату у повному обсязі (не кажучи вже про збільшення тарифів) та має самостійно вирішувати свої проблеми. Така вже "сувора реальність" до якої потрібно звикнути у найближчій перспективі.
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27.05.2024 18:53 Відповісти
"...графіки відключень світла залежать від погоди..." Джерело: https://biz.censor.net/n3491574

А перемоги на фронті залежать від гундосиків!
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27.05.2024 18:54 Відповісти
1. "Мирний атом" треба періодично виводити на планове обслуговування" - міняти ТВЕЛи. Щорічно АЕС виводять на обслуговування з травня по вересень.

2. "Мирним атомом" неможливо балансувати добові перепади у споживанні - вони 24 години на добу виробляють одну і ту ж кількість енергії на годину. Балансування здійснювалось за допомогою ТЕС, ГЕС і ГАЕС. А вони вже роздовбані.
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27.05.2024 18:55 Відповісти
Дякую, хоч хтось "в тємє"
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27.05.2024 22:30 Відповісти
Ну що панове,досі "неначасі" замінити zeпідараса ************?
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27.05.2024 18:55 Відповісти
А може від професіоналів?
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27.05.2024 19:16 Відповісти
А що, підняття вартості кіловата енергії збільшить їхню кількість?
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27.05.2024 19:32 Відповісти
В "Укренерго" пояснили, чому графіки відключень світла залежать від погоди ,але не пояснють .яка генерація в українських атомних електростанціях і чи достатньо цієї генерації для потреб населення...??енергетичні вампіри на кишені українців...
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27.05.2024 19:33 Відповісти
графіки відключень світла залежать від погоди

А від панської жадібності?
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27.05.2024 19:35 Відповісти
Більш схоже на дресування українців - щоб бажали капітуляції та підняття тарифів на електрику.
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27.05.2024 21:10 Відповісти
За 10 лярдів виділених на 3-х шаровий захист можна було закупити газових міні-електростанцій на 1Гвт, замість відновлення гігантських совкових ТЕС можна було віддати кошти на будівництво регіональних міні електростанцій. Але децентралізація енергетики і поява нових конкурентів невигідна ахметці та зешоблі . Тому "сувора реальність" наша енергосистема дивним чином опинилася у власності бізнесменів, які продають е/е тому хто платить більше і проблеми населення їх не хвилюють.
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27.05.2024 21:50 Відповісти
МиниТЭС закупайте балбесы, по 10 штук на каждый город миллионник, а на остальные еще меньше нужно...
Хватит уже метро строить и стадионы, зима близко )
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27.05.2024 22:02 Відповісти
А де "супер" експерти ,, , та інші, які пропонували знищити всю сонячну енергетику?
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27.05.2024 22:44 Відповісти
Немчинов наголосив, що унаслідок масованих обстрілів енергосистема втратила 8 ГВт потужностей.

І тепер доведеться підняти тариф на електроенергію, щоб були гроші на відновлення пошкоджених та зруйнованих енергооб'єктів.

і тепер, мудрій нарід оплатить все. чи, ви як хотіли, що б пани платили?
і будьте впевнені, ціна вже ніколи не знизиться!
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28.05.2024 07:55 Відповісти

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