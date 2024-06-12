Відключення світла знову відклали: Вони розпочнуться на чотири години пізніше (оновлено)

У середу, 12 червня, стабілізаційні відключення електроенергії розпочнуться на чотири години пізніше – з 19:00, повідомляє пресслужба енергохолдингу ДТЕК.

"Стабілізаційні відключення почнуться ще на дві години пізніше – з 19:00. За інформацією від "Укренерго", графіки будуть застосовуватись з 19:00 до 23:00", – йдеться у повідомленні.

Раніше в "Укренерго" повідомили, що обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень з 17:00 до 23:00. Скорочення періоду вимкнень компанія пояснює знеструмленням значної кількості споживачів унаслідок негоди.

Раніше компанія анонсувала початок дії стабілізаційних відключень з 15:00.

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Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.