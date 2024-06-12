Відключення світла знову відклали: Вони розпочнуться на чотири години пізніше (оновлено)
У середу, 12 червня, стабілізаційні відключення електроенергії розпочнуться на чотири години пізніше – з 19:00, повідомляє пресслужба енергохолдингу ДТЕК.
"Стабілізаційні відключення почнуться ще на дві години пізніше – з 19:00. За інформацією від "Укренерго", графіки будуть застосовуватись з 19:00 до 23:00", – йдеться у повідомленні.
Раніше в "Укренерго" повідомили, що обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень з 17:00 до 23:00. Скорочення періоду вимкнень компанія пояснює знеструмленням значної кількості споживачів унаслідок негоди.
Раніше компанія анонсувала початок дії стабілізаційних відключень з 15:00.
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Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".
Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.
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В нас тепер світло від погоди залежить - помірна температура - є світло, жарко/холодно - сидіть у темряві. Докерувалися...
Отож, змінюй методичку, куратори не заплатять.
Так й народ у нас безвідповідальний... От у мене сусіди дятли - у них цілий день кондер працює - при 25 - охолоджує, бо їм жарко, при 18 - вже гріє, бо їм холодно. Про одягти щось вони не чули і їм пох на електрику - "ми платимо" - а винен хтось інший...
Про це https://t.me/dtek_ua/1608 повідомляє пресслужба компанії ДТЕК.
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А разве ДТЭК руководит работой государственных атомных станций и энергосистемой в целом?
И кто будет потреблять энергию атомных станций, если потребители будут отключены?
И как тогда еще и вот это:
"Унаслідок негоди знеструмлення є у шести областях, - "Укренерго"
Джерело: https://biz.censor.net/n3494195
Существует АМК - антимонопольный коммитет, у президента в подчинении.
Существует министерство энергетики при КабМИНе.
Верховная рада может сформировать комиссию для полноценной проверки.
НИОДИН из этих ресурсов НЕ ЗАДЕЙСТВОВАН!