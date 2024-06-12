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Новини
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Відключення світла знову відклали: Вони розпочнуться на чотири години пізніше (оновлено)

енергетика,світло

У середу, 12 червня, стабілізаційні відключення електроенергії розпочнуться на чотири години пізніше – з 19:00, повідомляє пресслужба енергохолдингу ДТЕК.

"Стабілізаційні відключення почнуться ще на дві години пізніше – з 19:00. За інформацією від "Укренерго", графіки будуть застосовуватись з 19:00 до 23:00", – йдеться у повідомленні.

Раніше в "Укренерго" повідомили, що обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень з 17:00 до 23:00. Скорочення періоду вимкнень компанія пояснює знеструмленням значної кількості споживачів унаслідок негоди.

Раніше компанія анонсувала початок дії стабілізаційних відключень з 15:00. 

Читайте також: Унаслідок негоди знеструмлення є у шести областях, – "Укренерго"

Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Автор: 

електроенергія (4248) ДТЕК (1359) Укренерго (2000)


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Топ коментарі
+8
Тільки не треба цих жалюгідних маніпуляцій про фронти. Бо фронти заваляться повністю, коли тил без енергетики ляже пластом. Подоляківські методички такі подоляківські, що від них аж портянками тхне
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12.06.2024 14:48
+8
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12.06.2024 15:00
+6
Доречі, вони у травн вимикали світло, "бо хмарно". Вже не зрозумієш, які в них обосную правдиві, а які - суцільна брехня.
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12.06.2024 14:58
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Кац, сам підеш за крейсером мацква чи тобі допомогти?
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12.06.2024 14:39 Відповісти
Нема куди продавать вже? Вирішили трохи дати українцям?
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12.06.2024 14:39 Відповісти
Ага, або від дощів сонячна генерація працює краще))
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12.06.2024 14:46 Відповісти
Доречі, вони у травн вимикали світло, "бо хмарно". Вже не зрозумієш, які в них обосную правдиві, а які - суцільна брехня.
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12.06.2024 14:58 Відповісти
Восславім жє Ах какого... Ахмєтова! Алілуйя!
В нас тепер світло від погоди залежить - помірна температура - є світло, жарко/холодно - сидіть у темряві. Докерувалися...
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12.06.2024 14:42 Відповісти
Вона не вигідна Ах какому чєловєку. Дешева занадто.
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12.06.2024 14:49 Відповісти
На фронті про це не думають. І ні про холод, або спеку. Під мирним небом можна трохи й потерпіти.
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12.06.2024 14:47 Відповісти
Тільки не треба цих жалюгідних маніпуляцій про фронти. Бо фронти заваляться повністю, коли тил без енергетики ляже пластом. Подоляківські методички такі подоляківські, що від них аж портянками тхне
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12.06.2024 14:48 Відповісти
Хто такий подоляка ? І що це за портки такі у нього, що ви їх одразу згадуєте ? Проте своя сорочка ближче до тіла чи не так ? То для чого згадувати тил ? Моя бабуся (світла голова) казала про війну: " Ми тут і у сараї переночуємо (німці з хати поперли всю сім'ю), а ось як дід наш там на фронті, де він заночує, хто його нагодує!"
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12.06.2024 15:02 Відповісти
Подоляка - це твій шеф. Бо такі тупі маніпуляції на кшталт - "Хто не згоден - в окопи!" та "неначасі - в нас війна!" для виправдовування саботажу і держзради зелені і олігархату, притаманні тільки тупій подоляцькій ботві. Такий примітивний трешак ще проходив у перший рік війни, поки люди дегротам у владі вірили. Тепер - не проходить.
Отож, змінюй методичку, куратори не заплатять.
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12.06.2024 15:20 Відповісти
Подоляка - це кацапський пропагандист. А ти з Подоляком, мабуть, сплутало - верзеш дурню, то хоч призвища вивчи, дурненьке.
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12.06.2024 15:22 Відповісти
То це Ахметов ракетами по Електростанціях валить? Чи де Ахметов має взяти електрику замість зруйнованиї електростанцій? Чи електростанції можна захистити від прямого влучання ракети чимсь крім ППО?
Так й народ у нас безвідповідальний... От у мене сусіди дятли - у них цілий день кондер працює - при 25 - охолоджує, бо їм жарко, при 18 - вже гріє, бо їм холодно. Про одягти щось вони не чули і їм пох на електрику - "ми платимо" - а винен хтось інший...
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12.06.2024 15:21 Відповісти
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12.06.2024 16:38 Відповісти
Сьогодні вимикали з 10:00 до 12:00 тому, хай не розповідають ці байки. Вчора теж вимикали, але з 12:00 до 14:00. Кожен день брешуть.
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12.06.2024 14:49 Відповісти
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12.06.2024 15:00 Відповісти
12 червня, стабілізаційні відключення електроенергії розпочнуться на дві години пізніше - з 17:00.

Про це https://t.me/dtek_ua/1608 повідомляє пресслужба компанії ДТЕК.
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А разве ДТЭК руководит работой государственных атомных станций и энергосистемой в целом?
И кто будет потреблять энергию атомных станций, если потребители будут отключены?
И как тогда еще и вот это:
"Унаслідок негоди знеструмлення є у шести областях, - "Укренерго"
Джерело: https://biz.censor.net/n3494195
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12.06.2024 15:40 Відповісти
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12.06.2024 16:33 Відповісти
Тобто , є змога не відключати?
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12.06.2024 16:40 Відповісти
То включення відклали, то відключення. Ніякої стабільності. Щоб холопи не розслаблялися і думати забули за підняття тарифу
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12.06.2024 16:47 Відповісти
Треба не відключення, а НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ!!! Всього енергетичного сектору
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12.06.2024 17:26 Відповісти
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12.06.2024 19:51 Відповісти
Олигархи реально провоцируют. При пособничестве власти.

Существует АМК - антимонопольный коммитет, у президента в подчинении.

Существует министерство энергетики при КабМИНе.

Верховная рада может сформировать комиссию для полноценной проверки.

НИОДИН из этих ресурсов НЕ ЗАДЕЙСТВОВАН!
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12.06.2024 23:03 Відповісти

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