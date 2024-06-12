Підсумки конференції у Берліні: У Міненерго похвалилися підписанням 10 меморандумів і однієї декларації

Під час Міжнародної конференції з відновлення України URC 2024 у Берліні укладено низку угод про співпрацю з фінансовими установами та енергетичними компаніями.

Всі вони були підписані за участі та у присутності міністра енергетики Германа Галущенка, повідомили у пресслужбі Міненерго.

У міністерстві наголосили, що ключова мета підписання цих документів – "розбудова генерації та мереж, що є надзвичайно важливим для відновлення енергетичних об’єктів після російських атак".

Втім, згідно із повідомленням, майже усі підписані документи – це різні меморандуми, які не передбачають конкретних домовленостей:

Меморандум про взаєморозуміння з Siemens Energy AG, важливий для впровадження енергоефективних технологій, децентралізованого виробництва електроенергії, збільшення використання ВДЕ; Меморандум про взаєморозуміння з Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, важливий для розроблення ПАТ "Укрнафта" нових проєктів комбінованого виробництва тепла та електроенергії на основі технології парогазових турбін; Меморандум про співпрацю між ПАТ "Укрнафта" і Deutsche Bank AG, важливий для фінансування розбудови газових та парогазових електростанцій для виробництва тепла та електроенергії; Меморандум з GE Vernova, який пропонує рішення для розбудови розумних мереж, зокрема у Харківській та Тернопільській областях; Меморандум про взаєморозуміння у сфері переходу на відновлювані джерела енергії з Goldbeck Solar Investment GmbH, що передбачає розбудову 500 МВт сонячних батарей; Меморандум у сфері переходу на відновлювані джерела енергії з Notus Energy Invest Ukraine GmbH, що передбачає розбудову 120 МВт вітрової генерації; Меморандум з Siemens Energy Global GmbH & Co. KG та НАК "Нафтогаз", важливий для роботи підземних газових сховищ з акцентом на декарбонізацію; Меморандум про взаєморозуміння з Voith Hydro щодо будівництва ПрАТ "Укргідропроект" нових гідроелектростанцій та реконструкції зруйнованих, проведення їх технічного обслуговування; Меморандум про взаєморозуміння зі Swedish Development Financial Institution, важливий для децентралізації енергосектору, зокрема використання газових та парових турбін на основі біомаси$ Меморандум про започаткування норвезько-українського енергетичного партнерства; Спільна декларація з Німецькою Торгово-промисловою палатою, важлива у переході до зеленої енергетики та забезпечення стабільності українського енергосектору.

Єдиним договором, про який повідомляє Міненерго, стала підписана у присутності Германа Галущенка Угода про надання Німеччиною (через кредитну установу KfW) фінансової підтримки енергетичної інфраструктури України на суму 30,4 млн євро. Від України її підписав голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, але у пресрелізі Міненерго про це не згадують.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України у Берліні заявив про план збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цього року, і ще 4 гігавати – упродовж наступних років.

За даними "Укренерго", проєкти з будівництва нових об'єктів генерації електроенергії в Україні потужністю 1 ГВт вже готові реалізовувати приватні компанії.

Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.