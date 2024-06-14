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Новини
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Завтра світло відключатимуть упродовж усього дня. З 16:00 до 20:00 – для більшості споживачів

електрика,світло,відключення,віялові

Завтра, 15 червня, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії по всій Україні з 08:00 до 23:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

З 16:00 до 20:00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів.

"Причина – знижена робота СЕС через хмарність у областях, також у ремонт вийшов черговий атомний блок", – пояснили в "Укренерго".

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

14 червня графіки погодинних відключень почали діяти раніше – з 14:00. Вони триватимуть до 22:00.

Раніше енергетики анонсували, що відключення світла 14 червня можуть початися тільки з 18:00. Причиною довших відключень називають зростання споживання у східних регіонах та знижену роботу сонячних електростанцій на заході країні.

Прогноз на літо

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що найважча ситуація в енергосистемі України очікується в середині літа цього року.

Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання. Водночас, покрити це споживання електрики буде важко, оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.

Раніше в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що енергоблоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці.

До того глава Міненерго Герман Галущенко говорив, що до зими в системі будуть усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС (загальна потужність 7,8 ГВт).

Автор: 

електроенергія (4250) Укренерго (2001) відключення світла (600)


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Вивести блок на ремонт у вихідні - клас. А чого не з поделіка? Скільки там ще блоків залишилося?
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14.06.2024 18:45 Відповісти
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14.06.2024 18:49 Відповісти
не заважайте зе-банді заробляти бабло !!!

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14.06.2024 19:18 Відповісти
Злодії з Укренерго ніяк не можуть нажертися. Керівництво Укренерго на гілляку!
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14.06.2024 18:49 Відповісти
Хіба не щодня вимикають ?
Здається Шольц дякував нам за світло.
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14.06.2024 18:52 Відповісти
Котін та Галущенко - це якесь знущання над Україною, схематоз вже запрацював?
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14.06.2024 19:17 Відповісти
Чуваки вже навіть у суботу не можуть людям світло дади. Просто моральні виродки
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14.06.2024 19:19 Відповісти
Это - ПРАВИЛЬНО! Таков весомый вклад "мудрого народа-суицидника73%" в ЗЕперфоманс - "саммир мира"!
А в Швейцарии Вове будет хорошо ... там не отключают электрику.
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15.06.2024 10:00 Відповісти

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